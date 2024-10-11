Рамзан Кадыров угрожает порешить олигарха Сулеймана Керимова... Делят Wildberries

16:33 12.10.2024

Меликов поддержал Керимова после угроз Кадырова

Глава Дагестана Меликов пообещал поддержку Керимову после угроз Керимова



Tекст: Вера Басилая



Глава Дагестана Сергей Меликов выразил поддержку сенатору Сулейману Керимову после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова, отметив его вклад в развитие Дагестана.

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил поддержку сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову, передает "Лента.ру".



Меликов отметил, что Керимов делает многое для республики, включая помощь семьям участников СВО, поддержку паломников и восстановление храмов в Дербенте, подвергшихся нападению террористов.



Во время благодарственной речи по случаю реконструкции парка в Махачкале, Меликов подчеркнул, что Керимов также строит медицинские центры и инвестирует в развитие региона.



"Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно", – заявил Меликов.



Эти слова прозвучали на фоне угроз со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес Керимова, однако Меликов не стал упоминать о конфликте.



Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Керимову и двум депутатам Государственной Думы – Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову кровной местью из-за претензий к "кадыровцам" в связи с инцидентом в офисе Wildberries.



До этого Кадыров сообщил о "рейдерском захвате" Wildberries , однако основательница компании Татьяна Бакальчук опровергала эти сообщения.



В сентябре в офисе Wildberries произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека.