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Угроза мигрантов-радикалов вышла на слишком серьезный уровень: Власти России наконец заговорили откровенно
16:44 12.10.2024

Угроза мигрантов-радикалов вышла на слишком серьезный уровень, указал Николай Севостьянов. Власти России наконец заговорили о проблеме откровенно. С диаспорами нужно что-то решать.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что исполнителей теракта в "Крокусе" целенаправленно вербовали внутри таджикской диаспоры в России, это происходило при участии боевиков "Вилаят Хорасан"*, передала ведущая канала Царьград Елена Афонина в эфире программы "Мы в курсе".

Таким образом, многочисленные мигранты, а также уроженцы республик Средней Азии, которые получили у нас гражданство, представляют потенциальную угрозу, поскольку могут быть в любой момент завербованы для совершения новых террористических атак. По поводу этой опасности в прямом эфире "Первого русского" высказался политолог Николай Севостьянов.

Шантаж диаспор

Эксперт обратил внимание, что угроза мигрантов-радикалов уже вышла на слишком серьезный уровень, и власти России наконец заговорили на эту тему откровенно:

Мы начинаем обсуждать проблему открыто. Давайте честно признаем один факт: до "Крокуса" большая часть разговоров об опасности диаспор сразу же маргинализировалась. Тех, кто об этом говорил, тех, кто об этом предупреждал, задавался вопросом, куда мы движемся, очень часто обвиняли в нацизме, фашизме, исламофобии и так далее. Дескать, они нагнетают, пытаются раскачать нашу замечательную многонациональную страну и нашу безумно ценную межнациональную дружбу. Теперь мы постепенно видим, что те самые утверждения, которые раньше маргинализировались, уже звучат от лиц вполне официальных, потому что проблема сегодня слишком сильно обострилась.



"Крокус" в данном случае стал роковым рубежом. Севостьянов пояснил, что так, как было до этого теракта, уже не будет. К сожалению, стране пришлось пережить чудовищную трагедию, чтобы появилась возможность говорить об угрозах бесконтрольной миграции в открытую.

Сегодня мы видим определенные подвижки со стороны государства. На мой взгляд, пока еще недостаточные. Тем не менее есть прогресс. Этот прогресс очень важен. Реально началась дискуссия, разрабатываются меры по ужесточению миграционного законодательства. Насколько своевременно - это другой вопрос, но то, что сегодня это вышло на уровень реальной политики, факт. Мы это отрицать не можем,
- констатировал политолог.

Он также с беспокойством заметил, что диаспоры тем временем пытаются обеспечить себе политический и административный ресурс:

Чем более проблемный актив у диаспоры, который способен постоянно заявлять о себе участием в резонансных преступлениях, тем больше это увеличивает влияние данной диаспоры. Потому что она может шантажировать, напирая на то, что, знаете, мол, с нами лучше не ругаться, а то вот эти самые наши друзья, которых мы защищаем, неизвестно что смогут натворить… Поэтому давайте-ка интегрируйте нас в политические структуры, предоставляйте нам влияние на уровне уже государства. И тогда, возможно, мы подумаем о том, как это все взять под контроль. Именно так это выглядит. Сегодня это полноценный шантаж, направленный в отношении России. Шантаж, направленный на то, чтобы выбить себе политическое представительство.

"Миллионы продолжают к нам приезжать"

Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов заявил в беседе с Царьградом, что диаспора - это фактически новый институт управления государством, никем не легализованный:

Люди из бедных республик, пораженные русофобской радикальной идеологией, строители так называемого всемирного халифата и жизни по шариату, ваххабиты практически, - они приезжают сюда. Почему? Там-то их за радикализм наказывают, привлекают к уголовной ответственности. А здесь мы не можем принять окончательное правовое решение даже по запрету никабов на федеральном уровне. Естественно, граждане видят, что происходит, они начинают не доверять власти. Это на самом деле проблема. Все говорят о чем? Что наша власть, особенно в регионах, продалась этноолигархам и диаспорам. Факты коррупции налицо.

Собеседник "Первого русского" указал, что, как только в России заговорили об ужесточенном режиме регулирования миграции, тут же началось давление со стороны бизнеса:

Противодействие миграционных лоббистов пошло сильнейшим образом. Мы буквально с большим трудом, с большим натягом приняли ряд законов. Мы приняли закон об упрощении высылки. Ну, это капля в море. Мы же не решаем основные проблемы. Мы технически решаем вопрос высылки, но миллионы продолжают к нам приезжать.



* "Вилаят Хорасан" - запрещенная в России террористическая организация.

Источник - Царьград
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