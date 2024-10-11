Вооруженные силы Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Хамкорлик-2024"

16:56 12.10.2024

В Узбекистане завершилось совместное учение "Хамкорлик-2024"

11 октября 2024



За активной фазой учения, прошедшего на полигоне "Фориш" в Джизакской области, наблюдали начальники генеральных штабов вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов и Узбекистана – генерал-майор Шухрат Халмухамедов.



Успешное выполнение боевых задач обеспечили батальоны, действия которых координировали с казахстанской стороны майор Мейрам Асылбеков, с узбекской – подполковник Улугбек Маматов.



