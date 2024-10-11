В Вологде появятся памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному (фото)

17:05 12.10.2024

Георгий Филимонов: В Вологде появятся памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному



11 октября 2024



Такое решение вызвано обращениями в наш адрес со стороны общественности. Существует запрос.



Работы по изготовлению монумента уже близятся к завершению.



