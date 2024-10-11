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|В Вологде появятся памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному (фото)
17:05 12.10.2024
Георгий Филимонов: В Вологде появятся памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному
11 октября 2024
Такое решение вызвано обращениями в наш адрес со стороны общественности. Существует запрос.
Работы по изготовлению монумента уже близятся к завершению.
Он будет установлен на территории дома-музея, в котором И.В.Сталин проживал в ссылке с декабря 1911 г. по февраль 1912 г. Он так и называется "Вологодская ссылка".
При всем понимании неоднозначной интерпретации роли личности, мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею, потому что наша история - это единая и неделимая цепь взаимосвязанных, скованных между собой звеньев исторического процесса, каждое из которых формировало силу, дух и волю нашего великого народа.
Также в планах установить вот такой памятник Ивану Грозному, бронзовая модель которого находится у меня в кабинете. Тяжелая, основательная, а в реальную величину будет еще грандиозней. Установка памятника Иоанну Васильевичу более чем логична в Вологде, потому что фигура Ивана Грозного неотъемлемо связана с Вологдой и историей нашей области.
Георгий Филимонов
http://georgefilimonov.com
Филимонов Георгий Юрьевич (р. 1980) - российский политолог, общественный деятель. ВРИО Губернатора Вологодской области. Экс-заместитель Председателя Правительства Московской области. Доктор политических наук, профессор РУДН. Постоянный член Изборского клуба.