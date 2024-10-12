"Это катастрофа": Киев готовится к тому, что Торецк скоро снова станет Дзержинском, - Р.Маркуш

18:18 12.10.2024

12 октября 24



Наши войска контролируют больше половины города, уничтожив самые сложные опорники противника

Радомир Маркуш



Торецк более чем наполовину уже Дзержинск, причем в той части, которая наиболее приспособлена для обороны. Впрочем, некоторые российские картоделы, к тому же вполне авторитетные, "рисуют" за нами примерно треть города. Такое впечатление, что в погоне за "объективностью" часть русской "телеги" черпает "инфу" из работающего на ГУР паблика DeepState (заблокированного в нашей стране).



Еще одним источником оперативки для наших милитари-блогеров стал не всегда профессиональный Институт изучения войны (ISW), который любые успехи армии России подвергает сомнению, типа, "ISW не может подтвердить изменения на линии фронта". При этом "институтки" традиционно ссылаются на некоторых российских военкоров, очевидно, не доверяя брехливому Генштабу ВСУ.



Генштаб ВСУ опасается, что в случае разгрома намечающегося "котла", "северяне" на плечах украинских войск войдут на Сумщину

Отметим, что тот же DeepState признает продвижение русских штурмовиков в центральной части Торецка, где наши бойцы заняли несколько многоэтажных домов вдоль улицы 51-й Армии. Сообщается также о перестрелках вдоль улиц Европейская, Василия Стуса, Дружбы и Рудничная, при этом отрицается полный контроль россиянами над Забалкой и Нахаловкой - крупнейшими микрорайонами.



Между тем, по данным захисников из 92-й бригады "Холодный Яр", 11 октября подразделения группировки "Центр" ВС РФ вступили в ближний контактный бой на бульваре Пушкина в непосредственной близости от проспекта Дружбы, за которым заканчивается высотная застройка. В подтверждение этому в Сети появились кадры, причем снятые бандеровским БПЛА несколько дней назад, на которой русская ДРГ в составе 4-х бойцов перемещается среди пятиэтажек, не встречая сопротивления укровояк.



Судя по этой видеозаписи, город, будучи в крайне запущенном состоянии, цел вопреки воплям "ципсоты". Видны минимальные разрушения, вызванные ударами украинских FPV-дронов по окнам квартир, после чего в них начинается пожар. Пристальный взгляд на эту часть города показывает высокий уровень украинской бесхозяйственности, тротуары и проезжая часть улиц не ремонтировались, наверное, со времен царя Гороха, точнее с 1991 года. Такое впечатление, что это не центр некогда благополучного города, а гетто.



В "Дневнике Десантника" сообщается, что "в центральной части продолжается зачистка в домах и подвалах, [ВСУшники] выводят ночью потрепанные остатки подразделений к западу города".



В пользу того, что центр Торецка/Дзержинска за нашими бойцами, говорит факт расширения контроля ВС РФ до золоотвалов шахты "Центральная", причем сразу на 1,5 км. Терриконы этого угледобывающего предприятия хоть и указаны как серая зона, но вряд ли там есть бандеровцы. Они подверглись мощнейшей ФАБизации по заранее выявленным целям, в том числе и по украинским пунктам управления БПЛА.



Подразделение ударных БПЛА 1-го штурмового батальона 92-й ОШБр ВСУ, воюющей на Часовоярском и Торецком объединенном направлениях, объявило срочный набор в аэроразведку, хотя ранее хвасталось перебором дроноводов. А теперь, по словам командира "птах", "катастрофически не хватает толковых людей". Он сказал, что рядом с ним есть человек, который находится в украинских войсках с 2014 года, и это "очень хороший знак", поскольку в других родах войск ВСУ такого и близко нет.



Из бла-бла-бла рекрута дроноводов можно понять, что выжить в беспилотных группах можно, если много-много учиться и быстро бегать на большие дистанции, меняя позиции. Судя по этому, можно сделать вывод, что наши разведчики совместно с авиацией и артиллерией серьезно взялись за вражеские расчеты БПЛА.



Еще один ВСУшный правдоруб из 79-й ОДШБр "Миколаїв" - админ официального сайта бригады, созвонившись с побратимами, выдал интересную печальку: "Ситуация в Торецке очень пугает. Непонятно почему, но русня там быстро забирает городскую застройку под свой контроль. Напоминаю, что до операции там находилось около 40 тысяч населения, сегодня там может находиться до нескольких тысяч, которым некуда идти".



По его оценке, "катастрофа" связана с большой поддержкой местной "русни" русским штурмовым группам, которым горожане сообщают, как безопасно можно пройти к другому дому и где находятся огневые точки захисников. "Только за прошлый месяц более 30 случаев предательства, которых удалось раскрыть. Ощущение такое, что город падет быстро", - пишет миколаївец.



Такой же точки зрения придерживается самостийный эксперт Константин Машовец, мол, готовьтесь к потере Торецка. Даже укро-чиновники с мест такого же мнения. Так, гауляйтер Торецка Василий Чинчик 10 октября (!) заявил, что российские войска контролируют до 60% населенного пункта, и что российские войска пытаются быстро захватить город. Ему вторит говорун украинской "Луганской" группы войск Анастасия Бобовникова, которая запоздало призналась, что ВС РФ продвинулись в районе улицы Центральной.



По ее словам, большинство российских военнослужащих, освобождающих Дзержинск, - это контрактники мотострелковых бригад, но в этом районе на особо важных направлениях действуют воздушно-десантные войска и спецназ ВС РФ. "Российские войска сначала наносят артиллерийские удары по украинским укреплениям и зданиям, чтобы лишить украинцев укрытия и возможности скрываться, а затем ищут слабые места в украинской обороне и проводят атаки небольшими группами", - пояснила суть успеха наших штурмовиков русская женщина с перепрошитыми бандеровскими мозгами - дочь инженеров, приехавших сюда 40 лет назад из РСФСР.