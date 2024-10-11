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Стабильность в Азии пытаются разрушить. О чем говорил Сергей Лавров на Восточноазиатском саммите
19:30 12.10.2024

Лавров: Запад лишь на словах поддерживает асеаноцентричную архитектуру
Юрий Когалов
11.10.24
Запад лишь на словах поддерживает асеаноцентричную архитектуру, а на деле разрушает ее, преследуя свои собственные цели. Такой вывод можно сделать из выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите. Сама встреча на высоком уровне прошла за закрытыми для СМИ дверями. Но некоторые детали все же удалось выяснить.

Речь шла о попытках НАТО внедриться в Азию, Индо-Тихоокеанский регион. Создании закрытых структур, в которые пытаются втянуть и отдельных членов АСЕАН. Изобретении механизмов, подменяющих универсальную асеаноцентричную архитектуру. При реализации этих планов АСЕАН будет отстранена от системообразующей роли, которую она в настоящее время играет в регионе, а важные для Азии процессы подорваны.

Российский министр обратил внимание участников Восточноазиатского саммита на провокационное военное строительство США на Корейском полуострове, подготовку к размещению в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) американских ракет средней дальности наземного базирования. По его мнению, логика блокового противостояния порождает серьезные вызовы стабильности в регионе.

Указал он и на очередные попытки представителей Запада украинизировать повестку дня Восточноазиатского саммита - в ущерб взаимовыгодной совместной работе, ради которой и создавался данный формат. При этом принижается трагедия Палестины и Ливана. Однако есть те, кто хотел бы спровоцировать прямое военное вовлечение США и НАТО в эти кризисы.

В связи с украинским кризисом речь зашла об уважении прав человека. Устав ООН требует уважать права человека независимо от расы, пола, языка, религии. Но Запад выборочно использует эти положения. Он поднимает данную тему в любых дискуссиях, одновременно закрывая глаза на действия киевского режима, который с 2014 года методично принимал законы, запрещающий русский язык во всех сферах. Игнорируются права людей. Тем не менее на Западе поддерживают киевский режим, поскольку "защищает европейские ценности". А во многих странах ЕС и НАТО вновь расцветают ценности нацизма.

Конфронтацию Запад переносит и на Восточноазиатский саммит. Фактически речь идет о философии сдерживания. Становится все труднее согласовать на этой площадке документы, ориентированные на реальное прикладное взаимодействие. Западом блокировались российские предложения по реализации принятого в прошлом году плана действий. И это несмотря на все заявления в поддержку асеаноцентричной архитектуры.

Россия категорически против того, чтобы созидательное предназначение Восточноазиатского саммита приносилось в жертву геополитическим амбициям.

Источник - РГ
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