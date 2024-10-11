Экс-премьер Британии Борис Джонсон сочинил мемуары Unleashed ("вырвавшийся", "освободившийся")

22:17 12.10.2024

Экс-премьер Британии Джонсон написал в мемуарах о своей любви к России



Лондон, 12 октября, 2024, 12:54 - ИА Регнум. Бывший премьер-министр и экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах рассказал, что впервые посетил Москву в возрасте 16 лет (в 1980 году), а в последнее время неоднократно задавался вопросом, почему в отношениях России и Запада все пошло "не так".



Книга воспоминаний Джонсона под названием Unleashed ("вырвавшийся", "освободившийся") была опубликована в Лондоне.



Экс-премьер Британии рассказал, что его любовь к России началась с книг Достоевского, отметил, что в отрочестве учил русский язык, и сообщил, что во время школьной поездки в СССР в 1980 году вместе с одноклассниками пил водку в гостиницах Москвы, Ленинграда и городов Прибалтики и "горланил" русские песни, в том числе "Калинку" и "Эй, ухнем".



В Британии надеялись, что после распада СССР Россия быстро присоединится к "сообществу демократий", но этого не произошло, написал Джонсон.



"Как и многие министры иностранных дел, занимавшие этот пост до меня, я хотел, чтобы наши отношения были другими. Я задавался вопросом, где все пошло не так и как мы растратили надежды, появившиеся в конце холодной войны. Кто, как говорится, потерял Россию и как?" - отметил он.



Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года член украинской делегации на переговорах в Стамбуле, которые проходили весной 2022 года, Давид Арахамия признал, что российско-украинские переговоры сорвал Борис Джонсон, который убедил Киев отказаться от уже достигнутой договоренности и продолжать боевые действия.



Джонсон в мемуарах написал, что такая его точка зрения объяснялась нежеланием якобы вероятного после заключения мирного соглашения превращения Украины в "вассала" России.