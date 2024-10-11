Orda.kz собрала любопытные подробности о жене министра обороны Казахстана Эльмире Баккали

22:26 12.10.2024

Танец живота, хит Sexy и орден "Құрмет": что мы знаем о жене министра обороны Казахстана



11 октября 2024



Казахстанцы бурно обсуждают скандальное фото Руслана Жаксылыкова, который позирует вместе с семьей в военной форме. На снимке министр обороны, его жена Эльмира Баккали и их дети увешаны невероятным количеством нагрудных медалей. Не успел затихнуть скандал, как всплыл архивный клип, на котором супруга Жаксылыкова исполняет патриотическую песню в окружении военнослужащих. Мы выяснили, что певицу зовут Эльмира Баккали. Orda.kz представляет любопытные подробности о ее жизни и карьере.



Официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин, комментируя на днях нашумевшее фото главы ведомства, заявил, что награды на Жаксылыкове и его супруге настоящие, так как женщина тоже военнослужащая, а у детей - муляжи для тематической фотосессии.



Фотостудия, опубликовавшая скандальный снимок на своей страничке в инстаграме, после шума в интернете удалила его. Пользователи задавались вопросом: почему министр по сей день скрывал такую красивую жену, тем более если она тоже служит Родине. Но, как выяснилось, супруга генерал-полковника - личность небезызвестная.







На днях в Сети всплыл видеоролик с патриотической песней, которую, как сообщается, исполняет жена главы Минобороны. В клипе снимались военнослужащие, были задействованы военная техника и даже вертолет. Съемки проходили в казарме воинской части, на плацу и на полигоне. Для эффектного видео солдат заставили маршировать, проходить полевые испытания и танцевать хип-хоп вместе с исполнительницей. Ролик был опубликован 1 декабря 2015 года на официальной странице Национальной гвардии РК в YouTube. А главнокомандующим Нацгвардией с 2014 по 2021 год был Руслан Жаксылыков.



И на этот раз пришлось оправдываться Минобороны. Представитель ведомства Руслан Жангулин заявил, что "не нужно искать грязь под ногтями".



"Вызывает недоумение, что некоторые СМИ и блогеры спустя столько лет пытаются сделать на этом какую-то сенсацию, по-своему трактуя появление на свет клипа. Нет никаких секретов. Это был первый военно-патриотический и имиджевый клип войск Национальной гвардии на тот период. Песню в клипе исполняет солистка ансамбля песни и танца Нацгвардии. Съемки проводились на территории воинской части и на учебном полигоне. Видеокадры с военной техникой и личным составом были отсняты во время плановых занятий по боевой подготовке. Никаких государственных средств на создание клипа не было потрачено. Была привлечена спонсорская помощь. С того времени этот клип находится в открытом доступе",

прокомментировал Жангулин.



Кто такая Баккали?



На имя "Эльмира Баккали" поисковики в интернете выдают массу информации. На всех фото и видео женщина поразительно похожа на супругу главы Минобороны, которая позировала с ним на семейном снимке.











Эльмира Баккали имеет богатый бэкграунд в шоу-бизнесе. Некоторое время она была солисткой герлз-бэнда "Город-А". В открытом доступе есть три музыкальных клипа с участием группы на песни "Помни меня", "Sexy" и "Кардиоритм". Баккали даже успела сняться в кино. В Сети есть тизер картины "Ғашықтың тілі" с ее участием, однако сам фильм мы не нашли.







Эльмира окончила КазНАИ имени Жургенова. Об этом она сама указала в Facebook. В цифровых архивах газеты "Новое поколение" хранится статья от 2004 года о вечеринке в Мembers bar одного из элитных, как указано в материале, отелей Алматы. Тогдашняя студентка Баккали танцевала для гостей танец живота.



Сейчас Эльмира Баккали больше не танцует. По крайней мере на публике. Теперь она майор, служит в рядах Национальной гвардии и возглавляет службу Ансамбля песни и танца воинской части 5573. А в октябре 2022 года Эльмира Баккалиевна указом президента была награждена орденом "Құрмет" за образцовое исполнение воинского и служебного долга, активное участие в обеспечении законности и правопорядка. Награду она получала из рук тогдашнего министра внутренних дел Марата Ахметжанова.



Видео награждения опубликовано на инстаграм-страничке Ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК. Под видео отметили аккаунт Эльмиры Баккали под названием "Звезда в шоке" и поздравили ее с орденом. В комментариях женщина поблагодарила за поздравление. Свой профиль в инстаграме, к слову, она закрыла. В Facebook у нее тоже есть страничка. Там она указала, что вышла замуж в 2016 году. Последняя публикация Баккали в этой соцсети - от 15 апреля 2024 года. Майор Нацгвардии выложила фото, где она в белоснежном платье позирует на фоне небоскребов, пальм и красивых яхт.



Семья и личная жизнь чиновников и политиков не интересуют журналистов до тех пор, пока они сами не дают повод для публикации в СМИ. В случае с министром обороны Русланом Жаксылыковым фото появилось в соцсетях с согласия его семьи. По крайней мере, так отвечала фотостудия до удаления снимка. К тому же супруга главы Минобороны сама военнослужащая, это подтвердили в ведомстве.



Министерство обороны Казахстана неоднократно оказывалось в центре скандала, начиная от коррупции и заканчивая чередой трагических смертей военнослужащих. В сентябре 2024 года на полигоне в городе Актау застрелили 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. Спустя две недели стало известно, что военный офицер Аягозского гарнизона покончил с собой. По данным Главной военной прокуратуры, за последние три года в Казахстане в мирное время по разным причинам погибли 270 военнослужащих.



Автор: Динара Бекболаева