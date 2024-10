Слава или деньги: можно ли заработать на научных стартапах в Казахстане и за рубежом

На этой неделе на базе алматинского университета "Туран" прошел Евразийский форум коммерциализации науки. Если очень коротко, то говорили на нем, как можно заработать на научной деятельности. В том числе и с помощью стартапов. Этой теме посвятили отдельное обсуждение. Журналист Orda.kz посетил его и узнал, почему научный стартап дело не всегда прибыльное, и как эту ситуацию исправляют в Казахстане и других странах.



Говорите понятно



Сессия, на которой обсуждались научные стартапы, носила сложное название "Региональное сотрудничество по коммерциализации технологий". Понять, что на ней будут обсуждать именно стартапы, было непросто. Зато, можно сказать, оно вполне соответствовало тому, о чем говорили на самой сессии. Что одна из причин того, почему научные бизнес-проекты прогорают, - это неумение самих стартаперов от науки донести простым языком суть их идеи.



На это указала директор программы Smart City Accelerator казахстанского венчурного агентства MOST VC Татьяна Хасанова. В качестве примера она привела компанию Arlan Biotech. Это компания, которую отобрали в программу Google for Startups. Она с помощью искусственного интеллекта помогает создавать нанотела - уменьшенную версию антител. Причем обычно на это могут уходить месяцы, а технология казахстанского стартапа позволяет сократить это время до двух недель. Нужны нанотела в том числе при лечении онкологии. Но, как рассказала Татьяна Хасанова, когда стартап только презентовали, то было совершенно непонятно, в чем его суть. Потому что описание его было создано чрезвычайно научным языком.



"Это одна из причин, почему у DeepTech-стартапов минимальный шанс пройти отбор в акселераторах", - говорит Хасанова.



Она приводит такие цифры: у Google for Startups было пять потоков по 15 стартапов в каждом, то есть 75. И из них только один, вышеназванный, был из категории DeepTech, то есть научного направления.



Еще одна проблема, с которой сталкиваются научные стартапы, - это цели, которые ставят их создатели. Ученые, которые ими занимаются, конечно, хотят получить гранты на реализацию своих целей. Но когда проект готов, что тогда? Как констатирует Татьяна Хасанова, для ученых часто важны научная слава и признание.



"Но слава - это не равно деньги. Ты можешь быть известным, но ничего при этом не зарабатывать", - говорит эксперт.



К тому же, к славе можно идти долго, а работа над стартапом требует оперативности. И финансирования. В Казахстане с быстрым финансированием проблемы. Поэтому казахстанским стартаперам нужно предлагать такие идеи, которые заинтересуют инвесторов. И в случае с DeepTech это еще больше усложняет задачу.



Но если все-таки ученые создают работающий стартап, то в Казахстане у них потенциально есть хоть малый, но шанс на его воплощение. Потому что в РК действует несколько венчурных фондов, в том числе при вузах. А как обстоят дела в других странах, которые по уровню развития науки и экономики можно сравнить с нашей?



Дом со стартапом



О том, что бизнес и ученые в своих проектах часто идут параллельными дорогами, говорил и ректор кыргызстанской Международной академии образования Улан Кадыралиев. И на примере возглавляемого им вуза он рассказал, как они эти пути стараются пересечь.



Но начал Кадыралиев с проблемы, которая касается большинства вузов Центральной Азии, да и вообще многих стран постсоветского пространства, в том числе и Казахстана. Речь про то, что вузы стран региона стараются заработать в первую очередь на студентах.



"Получается - нет студентов, нет денег. Мы эту концепцию стараемся менять и выстроить предпринимательский университет", - говорит Улан Кадыралиев.



Цель своего университета он описывает так: они хотят превратить научные разработки в успешные бизнес-проекты. Правда, пока на этом пути много препятствий. В том числе недостаточное финансирование. А кроме него, недостаток инфраструктуры, поддержки государства, опыта и навыков у самих ученых. Казалось бы, непроглядная тьма.



Но, как рассказал ректор кыргызстанского вуза, сейчас они готовят к реализации проект, который позволит посадить в одном месте DeepTech-стартаперов, представителей академической науки и бизнеса. Причем посадить в одном месте в прямом смысле. Они договорились с государством о выделении, во-первых, здания в Бишкеке, во-вторых, 150 миллионов сомов (около 800 миллионов тенге). И вот что они хотят там сделать:



"На первом этаже мы планируем разместить коворкинг, на втором - бизнес, ориентированный на работу со студентами и развитие инноваций, на третьем - представителей высокой науки, а на четвертом - суперкомпьютер", - описал будущий проект Улан Кадыралиев.



По его словам, так они планируют в прямом смысле соединить бизнес и научную составляющую. Схема такова: в коворкинге зарождается идея - ее авторы идут к бизнесменам и предлагают ее реализовать - либо она уходит на уровень полномасштабной научной разработки на третьем этаже. Предполагается, что такое объединение в одном месте позволит ускорить процесс оценки живучести стартапа. Потому что:



"Если на стартап не будет спроса, то и смысла в нем не будет", - говорит Кадыралиев.



Причем, согласно замыслу, даже не придется искать неких абстрактных инвесторов за рубежом. Потому что интерес к проекту проявляют представители бизнеса, в том числе и за пределами Кыргызстана.



Сельская молодежь



О своем варианте подружить бизнес и науку рассказала и проектный менеджер азербайджанского Агентства по инновациям и цифровому развитию Шамс Сагитова. Особенность их ведомства в том, что оно хоть и поддерживает науку, но в структуру Минобразования не входит. А относится к Министерству цифрового развития и образования Азербайджана.



Как рассказала Шамс Сагитова, несколько лет назад они обратили внимание на то, что запросы работодателей и студентов различаются. Сначала решить проблему попытались путем выделения сколаршипов - стипендий и грантов для обучения по направлениям, имеющим спрос. Но спустя несколько лет выяснилось, что это работает не так, как хотелось бы. В том числе потому, что студенты, получив сколаршип, уезжали за рубеж и не возвращались.



Тогда решили действовать по-другому. Как рассказывает Шамс Сагитова, они своей целью поставили быть первыми в регионе в сфере инноваций.



Средством достижения этой цели решили сделать: а) создание максимального числа лабораторий в университетах, б) привлечь бизнес-ангелов - инвесторов, готовых поддержать стартапы, рождающиеся в этих лабораториях.



Как объяснила, Сагитова они оценили свои возможности. Например, поняли, в каких отраслях Азербайджан отстает от других стран на десятки лет и что пока не могут экспортировать за пределы страны. Имеются в виду технологии. И вообще:



"Мечты и реальность расходятся. Например, ресурсы, в частности лаборатории, в некоторых университетах оказались не такими, как нам хотелось бы. Мы столкнулись с бюрократией. Было и недоверие по отношению к нам", - говорит эксперт.



Плюс представители агентства столкнулись с сопротивлением со стороны самих университетов. Как говорит Шамс Сагитова, они не понимали, зачем вообще нужны инновации. Это, к слову, о параллельных дорогах науки и бизнеса.



Но в итоге они не сдались и продолжают свою работу. Причем, как говорит Шамс Сагитова, особое внимание они обратили на региональные вузы Азербайджана.



"Как мы увидели, ребята из районов, из сел оказались более инициативны", - говорит эксперт.



Правда есть еще один момент - студентов, которые потенциально должны создавать инновационные стартапы, нужно еще обучать этому. И сейчас они ищут тех, кто может это сделать.



А по отношению не только к Азербайджану, но вообще к большинству постсоветских стран, на обсуждении прозвучала мысль, что учить нужно не только стартаперов, но и бизнесменов. Потому что последние, к сожалению, часто до сих пор не понимают, зачем им вкладываться во что-то новое. Особенно если речь идет о столь сложной вещи, как наука.