Умер едва не отсоединивший Шотланию от Британии экс-первый министр Земли Скоттов Алекс Салмонд

00:00 13.10.2024

Умер бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд

Бывший первый министр Шотландии, лидер партии "Альба" Алекс Салмонд умер в возрасте 69 лет. Смерть наступила вскоре после его выступления с речью в Северной Македонии, сообщили Daily Record представители "Альбы".



Нынешний первый министр Шотландии Джон Суинни заявил, что "глубоко потрясен и опечален" известием о смерти Алекса Салмонда. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал его монументальной фигурой шотландской и британской политики.



Алекс Салмонд с 1990-х годов был лидером Шотландской национальной партии. В 2007 году партия победила на парламентских выборах, а господин Салмонд занял пост первого министра. С возглавлявшим на тот момент правительство Великобритании Дэвидом Кэмероном он подписал Эдинбургское соглашение о проведении референдума о независимости Шотландии.



По итогам референдума, состоявшегося в сентябре 2014 года, 55,3% граждан выступили против независимости Шотландии. Вслед за этим Алекс Салмонд объявил об уходе в отставку. В феврале 2021 года он образовал партию "Альба", чьи сторонники поддерживают независимость Шотландии. В течение нескольких лет, до 2022 года, он вел программу The Alex Salmond Show на RT.



Лусине Баласян