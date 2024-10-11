 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нобелевская премия мира вручена хибакуся
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11.10.2024

Награду получила организация японцев, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
Геннадий Петров

Впервые за много лет выбор лауреата Нобелевской премии мира не будет подвергаться критике. Норвежский нобелевский комитет решил наградить не политического активиста, политика или правозащитника, а ассоциацию Nihon Hidankyo. Она объединяет людей, переживших американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
"Хибакуся" ("выжившие после ядерного взрыва") – так называют в Японии немногих оставшихся в живых жителей двух японских городов, ставших жертвой заключительного аккорда Второй мировой войны. На Хиросиму бомба Little Boy ("Малыш") была сброшена 6 августа 1945 года, на Нагасаки бомба "Fat man" ("Толстяк") обрушилась три дня спустя. Общее количество погибших мгновенно, умерших от ран и радиации сразу и в последующие годы составляет порядка 200 тысяч человек. Подавляющее большинство из них мирные жители.

О том, как оценивать первое и единственное в истории применение ядерного оружия до сих спорят. Согласно традиционной точке зрения, господствующей в американской исторической науке, атомная бомбардировка была жестокой военной необходимостью – иначе Вторая мировая война затянулась бы на годы. На опыте боев за Окинаву американцы знали, что за собственно японские острова, японцы будут драться с еще большим ожесточением, чем в прежних сражениях, не считаясь с потерями среди своих соотечественников – как военных, так и гражданских. Советская историография десятилетия настаивала, что военного смысла в применении атомного оружия не было. Зато был политический: 9 августа СССР вступил в войну с Японией и американцы хотели экстренно добиться победы, чтобы Страну восходящего солнца не пришлось делить на сферы влияния также, как Германию – а заодно и стремились устрашить своего союзника, который впоследствии стал противником по холодной войне.

Есть и другие объяснения мотивов американского лидера Гарри Трумэна, отдавшего приказ о ядерной бомбардировке, вплоть до самого простого: на создание чудо-оружия было потрачено много сил, времени и, главное, денег из бюджета США, поэтому Белому дому требовалось отчитаться перед Конгрессом.

Как бы то ни было, о моральной оценке и долгосрочных последствиях для всех живущих на нашей планете того, что произошло задумались уже в 1945 году. Правда, не в СССР: вплоть до начала холодной войны атомные бомбардировки советские власти не осуждали. Но к пятидесятым годам, когда ядерная гонка сверхдержав стала реальностью, осознание того, что трагедией в Хиросиме и Нагасаки, человечеству показали его возможное ужасное будущее, стало всеобщим. Возникло движение борьбы за мир.
На этой волне в 1956 году появилась ассоциация Nihon Hidankyo. С первых дней ее создания она занималась не только утилитарными вопросами помощи (от медицинской до финансовой) хибакуся, но и просветительской деятельностью. Представители ассоциации на всех доступных им площадках пытались разъяснить, что атомная бомба – не обычное оружие, которое можно применять, чтобы воздействовать на врага.

Конечно, своеобразный советский государственный пацифизм, сохранявшийся все годы существования СССР, возник в первую очередь под влиянием жестокого опыта Великой отечественной: слишком многие в стране (и, что важно, в руководстве страны) лично, по своим собственным впечатлениям, знали, что такое война. Но есть и определенный вклад японских хибакуся в то, что в Советском Союзе со школьной парты знали: применение ядерного оружия недопустимо.

Решение Норвежского нобелевского комитета является жестом солидарности с этой простой, но, видимо, не всем понятной идеей.

Обычно за вручением Нобелевской премии мира следуют споры в прессе о том, тому ли она вручена. Памятно, скажем, награждение Барака Обамы в 2009 году, на заре его президентства, когда премия была вручена, считай, авансом: с этим лидером США связывались смутные и, как оказалось, завышенные ожидания судьбоносных перемен в мире. Не без споров обошлось прошлогоднее награждение иранки Наргиз Мохаммади с формулировкой "за борьбу против угнетения женщин в Иране и за борьбу за права человека и свободу для всех". В нем углядели следование политической конъюнктуре и феминистской повестке.

В этом году, какой бы повестке не следовал Норвежский нобелевский комитет, с ним вряд ли дерзнут спорить. Все-таки тех, кто хочет ядерной войны в мире подавляющее меньшинство.

Источник - НГ
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