Польша не будет исполнять миграционный пакт ЕС - премьер Туск

00:02 13.10.2024

Польские власти не намерены исполнять миграционный пакт ЕС и любые другие инициативы Брюсселя в этой области, если они не будут устраивать Варшаву. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск.



"Мы не будем воплощать в жизнь никакие идеи ЕС [в области миграционной политики], если будем уверены, что они вредят нашей безопасности. Никто меня не заставит и не убедит [исполнять] миграционный пакт", - сказал польский премьер, выступая на съезде возглавляемой им Гражданской коалиции. Трансляция его заявления велась телеканалом TVP Info.