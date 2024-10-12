"Нас переиграли". Терминалы Starlink поставлены на службу российской армии, - Washington Post

00:13 13.10.2024 Washington Post

США

Алекс Гордон



12 октября 2024



Нелегальные российские терминалы Starlink помогают России продвигаться на Украине

WP: армия России пользуется терминалами Starlink, приобретенными на черном рынке



У ослабленной и обескровленной украинской армии было одно серьезное преимущество перед противником, пишет WP. Она получала скоростной интернет через терминалы Starlink. Теперь они есть и у россиян. "Они просто переиграли нас", - жалуется командование ВСУ.



Российские войска стали более боеспособными и маневренными благодаря нелегальным терминалам Starlink. Несмотря на усилия США по предотвращению поставок новых технологий в Россию, спутниковый интернет позволяет им улучшать координацию во время наступлений, совершать больше вылетов с использованием беспилотников и бить по ВСУ точным артиллерийским огнем.



Терминалы, которые позволяют командирам наблюдать за полем боя с помощью беспилотников и обеспечивают безопасную связь между военнослужащими, подпадают под действие санкций, запрещающих поставку многих американских технических устройств в Россию. Тем не менее, по словам украинских военнослужащих, существует огромный черный рынок Starlink. Есть возможность доставлять терминалы русским на фронт. А их распространение стало ключевым фактором недавних успехов России в ходе наступления.

Десятки тысяч терминалов Starlink составляют основу военной сети Украины и обеспечивают связь, жизненно необходимую для ведения цифровой войны. Это одно из немногих преимуществ Киева перед более крупными, хотя и менее модернизированными силами России. Шесть украинских военнослужащих и офицеров из различных подразделений в Донецкой области рассказали The Washington Post, что Россия сократила технологический разрыв, сделала свои силы более сплоченными и повысила количество и точность атак.



Меркантильное поведение руководителя SpaceX Илона Маска вновь вызвало недовольство украинцев. Некоторые военнослужащие критиковали самого Маска за то, что его компания не приложила достаточно усилий, чтобы пресечь незаконное использование терминалов. Это ставит под сомнение его желание решить данную проблему. Украинцы заявляют, что он, похоже, благосклонно относится к России.



SpaceX предоставила бесплатную связь Starlink Украине после начала российской СВО в 2022 году. Однако затем, после онлайн-перепалки с украинскими дипломатами, компания пригрозила прекратить обслуживание, ссылаясь на высокую стоимость услуг. Маск уступил давлению общественности, а затем выставил Пентагону счета, последний из которых составил 14,1 миллиона долларов за шесть месяцев обслуживания.



Маска также осудили на Украине после того, как он отклонил просьбу Киева предоставить доступ к Starlink морским беспилотникам в рамках запланированной на 2022 год атаки на Черноморский флот России. Его биограф Уолтер Айзексон также рассказал, что Маск обращался за советом к российскому послу в США и высказывал опасения, что это может сыграть дестабилизирующую роль и приведет к эскалации конфликта.

Доступ к стабильному интернету на поле боя через Starlink трансформировал украинские боевые действия. Драгоценные минуты радиопереговоров превратились в секунды нажатий и переключений на планшетах с подробными картами местности и мессенджерами. Спутниковая связь позволила командирам управлять наступлением с помощью беспилотных летательных аппаратов, корректировать координаты ударов артиллерийских установок, контролируя результаты, и анализировать, где противник может быть наиболее уязвим для атаки.



Российские подразделения для передачи информации о том, что они видят и делают во время боев, в основном используют радиосвязь. Это медленный обмен информацией по сравнению с быстрым интернетом. Теперь действия российских войск имеют более жесткий характер. По словам украинских военнослужащих, россияне стали зеркально отражать удары Украины, используя Starlink аналогичным образом.



"Они просто переиграли нас", - говорит офицер 72-й механизированной бригады, которая обороняла город Угледар с 2022 года, а недавно была вынуждена отступить. Он назвал использование Россией системы Starlink одним из важных факторов, которые ускорили в падение Угледара в октябре, наряду с нехваткой живой силы и вооружения. Как и другие собеседники, с которыми мы беседовали при подготовке этого материала, он говорил на условиях полной анонимности, поскольку не уполномочен общаться с журналистами.



По мнению аналитиков, Киев и Вашингтон сталкиваются с трудностями в решении проблемы использования Россией Starlink. Это усугубляется успехами Москвы в обходе санкций и технических сложностей, связанных с блокированием доступа к сети Starlink без ущерба для украинских войск.

По словам представителя Министерства обороны США подполковника Чарли Дитца, руководство США и Украины совместно с компанией SpaceX работают над тем, чтобы "предотвратить незаконное использование Россией терминалов Starlink на территории Украины". К работе привлекается Министерство финансов США, которое занимается "потенциальными нарушениями санкционного режима", связанными с международной контрабандой.



Представители SpaceX сослались на февральское заявление в сети X (бывший "Твиттер"), где говорится, что компания деактивирует терминалы, если они используются "стороной, находящейся под санкциями или неавторизованной стороной".

Пентагон и SpaceX не предоставили конкретной информации о действиях США, в том числе о том, сколько незаконных терминалов, используемых российскими вооруженными силами, было отключено. Казначейство отказалось от комментариев.



Терминалы повсюду

До революции на рынке провайдеров связи, совершенной Starlink, предыдущие поколения полевых спутниковых терминалов отличались низкими скоростями и высокими ценами. Теперь пользователи могут приобрести терминалы за несколько сотен долларов и ежемесячно оплачивать услуги связи в более чем 100 странах и регионах за исключением России, сообщает Starlink. Пользователям лишь остается направить терминалы к небу и подключиться к широкополосному интернету с одного из 7000 с лишним спутников на низкой околоземной орбите.



Правительство США все чаще полагается на эту систему в своих военных операциях. "Для нас это стало революцией", - заявила глава управления коммерческой спутниковой связи космических сил США Клэр Хоппер.

Терминалы Starlink работали на российских позициях в течение всего года. Но только в последние несколько месяцев их влияние стало по-настоящему ощутимым, поскольку российские войска используют их для координации действий при наступлении. Украинские военнослужащие, пилотирующие разведывательные беспилотники в районе Новогродовки, к юго-востоку от стратегически важного города Покровска, рассказали, что они начали замечать Starlink на российских позициях еще в сентябре.

"Раньше русские не могли контролировать некоторые свои передвижения, маневры, артиллерию, пехоту", - рассказывает командир взвода беспилотников 93-й механизированной бригады Евгений, который в соответствии с украинскими военными правилами назвался только по имени. Перехваты российских радиопереговоров показывали, что зачастую солдаты сообщали командирам неполную или неверную информацию. Судя по наблюдениям Евгения за тактикой противника, ситуация изменилась.



"Теперь они будут только совершенствоваться, и, к сожалению, это происходит повсеместно", - говорит офицер.

Господа, рекомендую!

Хотя российские компании и частные лица не имеют права продавать Starlink, появился черный рынок терминалов, подогреваемый высоким спросом со стороны военных и частных покупателей.

The Post проанализировала четыре из многочисленных российских сайтов, которые предлагают прямые поставки терминалов для специальной военной операции. Большинство из них продают товары через Telegram. Их путь начинается в Подмосковье, а затем их отправляют на фронт.



Один из сайтов предлагает терминал и плату за подключение от 1000 долларов. Обслуживание клиентов бесплатное. Каждый клиент получает рекомендации "по минимизации рисков блокировки", говорится на странице, где приводятся восторженные видео-отзывы солдат.

"Мы пользуемся Starlink уже около месяца. Жалоб нет, скорость хорошая, - говорится в одном из отзывов, где изображен терминал, покрытый камуфляжем. - Техническая поддержка работает отлично".

"Интернет летает, люди довольны, - говорится в другом отзыве. - Господа, рекомендую!"



Чтобы активировать устройство, пользователям требуется иностранный номер телефона, электронная почта и банковский счет для внесения ежемесячной абонентской платы. Это подталкивает поставщиков к поиску желающих предоставить свои личные данные. Пользователи в Telegram-чатах "клиентской поддержки" утверждают, что купить и зарегистрировать комплекты Starlink за границей очень просто. Большинство из них приобретаются в Европе и ввозятся через Объединенные Арабские Эмираты. На одной из страниц предупреждают, что не стоит активировать терминал в России.

Один из поставщиков сообщил, что устройства, купленные в Евросоюзе, могут быть заблокированы после 90 дней использования и предложил в качестве решения регистрироваться на украинские данные.



Трудно отключить



Компания Starlink может как отключать отдельные терминалы по их идентификационным номерам, так и блокировать зоны приема сигнала, что называется "геозонированием". Об этом федеральная комиссия по связи США сообщила регулятору ООН в этом году.

Один из специалистов, знакомых с устройством сети Starlink, рассказал, что компания технически имеет возможность определять местоположение активных терминалов по их запросам к спутникам. Однако определить пользователя на "переднем крае зоны боевых действий", где действуют украинские и российские военнослужащие, может быть непросто.



Директор оборонной программы центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон говорит, что усилия США по ограничению применения Россией терминалов "не кажутся очень эффективными", в том числе из-за смещения линии фронта.

"Украинские вооруженные силы сейчас находятся на территории России. Где именно проходит линия фронта? - уточнила она. - Если провести линию фронта на основании того, где Starlink работает, а где нет, то вы, по сути, зафиксируете линию фронта там, где она есть фактически, и не дадите украинцам перейти в наступление".

Украинские военнослужащие, в свою очередь, заявили, что у них также существуют опасения насчет ограничения доступа к терминалам по географическому принципу, поскольку это может привести к отключению их собственных терминалов. Так и случилось: войска, вошедшие в Россию, внезапно обнаружили, что их терминалы не работают из-за территориальных ограничений.



Примечательно, что вскоре они нашли обходные пути, чтобы снова включить Starlink. Вероятно, это те же самые методы, которые использовали русские. Прерывание процесса обновления программного обеспечения и изменение настроек GPS может заставить терминал работать в России, рассказывает один из украинских пилотов БПЛА, который проходит службу в регионе.



Есть и другие действенные методы борьбы с нелегальными терминалами, говорит старший научный сотрудник и эксперт по космической безопасности в американском институте предпринимательства Тодд Харрисон. По его словам, один из вариантов - это сбор Киевом и Вашингтоном идентификаторов терминалов и предоставление этих данных компании SpaceX.



"Это то, что нас убивает"



Украинские военнослужащие пока не увидели доказательств того, что какие-либо из этих методов воздействия дали результат. По словам украинского генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, использование Starlink Россией только становится ощутимее.

По его словам, в последние недели были найдены крупные беспилотники с терминалами внутри. Это новая функция, которая позволяет БПЛА оставаться на связи с пилотом, что дает им возможность прицелиться точнее или перенацелиться на более подходящую цель.



"К сожалению, отчасти это связано с благосклонным отношением к этому самого Илона Маска", - говорит Романенко.

На позициях украинские военнослужащие уничтожают вражеские терминалы сразу же. По словам пилота БПЛА из 47-й отдельной механизированной бригады Тимофея, в конце весны, после продвижения российских войск за Авдеевку, солдаты ВСУ уничтожили терминалы на коксохимическом заводе. Он отметил, что у русских явно было достаточно терминалов, чтобы раздать связь отдельным подразделениям, а не только командирам.

"У них их много... они используют их так же, как и мы", - говорит он.



"Использование Россией Starlink не единственный фактор, который помог Москве пробиться к Покровску (ключевому логистическому узлу Донецка), но он явно сыграл свою роль", - говорит командир батальона 47-го полка Александр, критикуя неадекватные, по его мнению, ответные меры по предотвращению использования терминалов связи.

"Это вещи, которые нас убивают", - заявил он.



Авторы: Алекс Гордон (Alex Horton), Сергей Корольчук (Serhii Korolchuk) и Ева Доу (Eva Dou). Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728767580





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