Иранский громоотвод глобалистского заговора, - Юрий Борисов

00:35 13.10.2024 12.10.2024 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Развернутая западной пропагандой скоординированная кампания об "иранской угрозе жизни Дональда Трампа" указывает на возможность физической ликвидации наиболее нежелательного для глобалистов кандидата в президенты США



Правящие круги США и всего остального Запада не устают использовать свой самый мощный ресурс – так называемые мировые СМИ для продвижения "нарративов", в наибольшей степени соответствующих их основной задаче. Очевидным образом, заключается эта задача в том, чтобы не допустить критически негативных для этой власти изменений в системах контроля и управления пока еще подвластной этим силам части планеты.



Среди наиболее острых угроз своему доминированию указанные круги наверняка рассматривают фигуру кандидата в президенты и экс-президента США Дональда Трампа, вот уже не первый год вызывающего у них безусловную реакцию отторжения, поскольку Трамп является недостаточно системным, а его курс не вполне безопасен для царствующих ныне "элит".



Абсолютная нетерпимость глобалистской верхушки к Трампу отчетливо проявляется в тех крайних и беспрецедентных шагах, на которые по отношению к нему она всегда была готова, начиная с попыток его полной информационной изоляции до судебных преследований под откровенно надуманными предлогами, типа "штурма Капитолия".



Задача нейтрализации Трампа и тех сил, которые его поддерживают, предельно обострилась накануне нынешних президентских выборов, о чем недвусмысленно свидетельствуют уже две ставшие известными попытки его убийства.



Очевидно, что в оставшееся до выборов время и в связи с отсутствием приемлемых альтернатив минимизации этой угрозы вариант физического устранения Трампа становится все более актуальным. Тем более что его противоречия с нынешней американской верхушкой отнюдь не ограничиваются только разногласиями по глобальным геополитическим вопросам. Они являются еще более острыми на уровне личных интересов и страхов влиятельных лиц из окружения Джозефа Байдена. Чего стоит одно только украинское коррупционное досье, где персонажи с фамилиями "Байден" фигурируют буквально во всех делах! За свое личное будущее испытывают тревогу и некоторые военные деятели США времен нынешней администрации.



Марк Милли, генерал армии США в отставке, председатель Объединенного комитета начальников штабов при Дональде Трампе и Джо Байдене, опасается, что его лишат права носить военную форму и отдадут под трибунал, если Трамп победит Камалу Харрис в следующем месяце и вернется к власти.



"Он – ходячая, говорящая реклама того, что он собирается попытаться сделать", – недавно предупредил Милли бывших коллег, пишет ветеран репортера Washington Post Боб Вудворд в готовящейся к выходу книге. – Он говорит это, и дело не только в нем, но и в людях вокруг него".



Вудворд цитирует Стива Бэннона, бывшего председателя предвыборного штаба Трампа и стратега Белого дома, ныне заключенного в тюрьму за неуважение к конгрессу, который сказал о Милли: "Мы собираемся привлечь его к ответственности".



О желании Трампа предать суду военного трибунала отставных старших офицеров, которые критиковали его в печати, сообщалось и раньше, в том числе это касается Марка Эспера – второго министра обороны при Трампе. По словам Вудворда, на встрече в Овальном кабинете в 2020 году с Милли и Эспером Трамп "кричал" о Уильяме Макрейвене, бывшем адмирале, руководившем рейдом в Пакистане в 2011 году, в ходе которого спецназ США убил Усаму бен Ладена, и Стэнли Маккристале, отставном генерале спецназа, чьи люди убили другого лидера "Аль-Каиды" Абу Мусаба аль-Заркави в Ираке в 2006 году.



Милли удалось убедить Трампа отступить, пишет Вудворд, но опасается, что в случае переизбрания Трампа таких ограждений не будет. Вудворд также описывает, как Милли получает "непрерывный шквал угроз смерти" с момента его отставки в прошлом году, и цитирует слова бывшего генерала о Трампе: "Никто никогда не был так опасен для этой страны".



Под тем же углом зрения, на наш взгляд, следует рассматривать и начатую в глобалистских "СМИ" массированную кампанию по обвинению Ирана в подготовке покушения на Трампа и его ближайших сподвижников.



Некий представитель КСИР "начал уговаривать киллеров убить Джона Болтона (бывшего советника по нацбезопасности Белого дома) в Соединенных Штатах в начале ноября того же года, когда у него не было защиты, согласно уголовному иску, позже поданному министерством юстиции", пишет Politico. Дело показывает, что это не "пустая интернет-болтовня" или "какой-то сумасшедший, сидящий в подвале своей матери", утверждает Болтон, который сказал, что готов публично говорить об угрозах в свой адрес, в отличие от других, потому что его имя уже фигурирует в публичных обвинительных документах.



Болтон не единственный бывший советник по национальной безопасности, который, по-видимому, находится на прицеле у так называемых иранских киллеров.



Роберт О'Брайен, советник Трампа по национальной безопасности во время удара по Сулеймани, отправился в Париж в июне 2022 года, чтобы получить награду от правительства Франции. Приставленное к нему подразделение Секретной службы якобы "заметило двух граждан с Ближнего Востока, которые следовали за О'Брайеном по всему городу, по словам одного бывшего агента Секретной службы и двух человек, знакомых с этим вопросом".



В июле ФБР арестовало иранского оперативника, въехавшего в США с целью организовать убийство "политического деятеля" в отместку за смерть Сулеймани, сообщило министерство юстиции. Этот человек, гражданин Пакистана, даже отдаленно наблюдал за митингом Трампа.



"Пусть не будет никаких сомнений в том, что угроза нападения иранского режима [на Трампа] более реальна, чем когда-либо", – говорится в заявлении Марко Рубио (республиканец от штата Флорида), высокопоставленного члена сенатского комитета по разведке.



На днях кампания Трампа запросила военные самолеты, ограничения на полеты вокруг его митингов и резиденций, а также другие меры защиты в свете угрозы убийства со стороны Ирана.



"Президент Байден повторил свою директиву о том, что Секретная служба Соединенных Штатов должна получить все ресурсы, возможности и защитные меры, необходимые для противодействия этим развивающимся угрозам бывшему президенту", – говорит представитель СНБ Саветт. Администрация Байдена заявляет, что также направила Тегерану предупреждения о прекращении всех заговоров против Трампа и бывших американских чиновников, заключает Politico.



Притом что у Ирана нет ни малейших причин слишком бережно относиться к Трампу, известному своей радикально произраильской позицией и санкционировавшему предельно острые антииранские акции, наподобие убийства одного из военных лидеров Ирана Касема Сулеймани, нет ровно никаких фактических доказательств того, что Тегеран действительно готов таким крайним способом вмешаться в выборы президента США на их завершающем этапе. Во всяком случае, американская пресса. расписывающая всевозможные домыслы в привычном для нее стиле highly likely никаких доказательств не приводит.



Между тем проявляемая Тегераном в последние месяцы предельная расчетливость и тщательно выверенная сдержанность в обменах ударами со своим злейшим врагом Израилем четко указывает на то, что в иранском руководстве доминирует холодный разум, а не безрассудные эмоции. И если там не торопятся обрушить весь запас своего гнева на головы израильских правителей, которые давно этого заслужили, то геополитических раскладов, связанных с США и Трампом, это касается в еще большей степени. Хотя бы потому, что практическая реализация такой угрозы в отношении США потенциально белее опасна для Ирана, чем даже его противостояние с ядерным Израилем.



Одновременно вполне очевидно, что степень неприятия фигуры Дональда Трампа в кругах американской и западной глобалистской элиты явным образом превосходит любые другие подобные случаи. Прежде всего, очевидно, потому что ставки в борьбе за кресло хозяина Белого дома действительно предельно высокие. И нет таких средств и методов, которые не могут быть использованы этой борьбе.



Тем более что за конкретными исполнителями дело явно не станет. В частности, вполне достаточно одной отмашки из США, чтобы политические и военные главари нынешнего Киева, самым плотным образом поработавшие с вашингтонской правящей мафией на почве канализации финансовых потоков в личные банковские сейфы, приняли все необходимые меры для того, чтобы Трамп до дня выборов не дожил. Сделано это будет в том же стиле, в котором эти специалисты по самым масштабным терактам взорвали по приказу того же Байдена российские газопроводы на Балтике.



Что же касается самой Америки, то это отнюдь не та страна, где убийство президентов – бывших или будущих, является чем-то из ряда вон выходящим. Особенно в тех случаях, когда кое-кому это настолько необходимо, что другого выхода просто нет. Источник - fondsk.ru

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