Эволюция украинского нацизма: от "Украина прежде всего" до "Зеленский – капут!", - Дм.Шевченко

00:37 13.10.2024

12.10.2024 | ДМИТРИЙ ШЕВЧЕНКО



Об исторических параллелях с 1945 годом



Украина все дальше движется по пути нацистской Германии. Можно не замечать этого или делать вид, что "фашизма на Украине нет", как это с ухмылкой утверждают в Киеве, но из песни слов не выкинешь.



То, что украинские националисты активно служили фашистам, было зафиксировано еще Нюрнбергским трибуналом по итогам Второй мировой войны, ну а советские люди помнят об этом от своих старших членов семьи, переживших Великую отечественную.



Многие украинские приспешники фашистов с приходом Советской армии сбежали с Украины. Сначала в нацистский Третий рейх, а затем за океан. Причем больше 100 тысяч служивших фашистам украинских националистов осели в Канаде, где они стали активным меньшинством и фактически определяли политику наибольшей в мире украинской диаспоры.



После развала СССР бывшие приспешники фашистов перестали бояться преследований за свои преступления, а в последние годы даже стали публично участвовать в проукраинских государственных мероприятиях.



Год назад это привело к международному скандалу, когда в сентябре 2023 г. члены палаты общин Канады вместе с премьер-министром Трюдо и приглашенным Зеленским стоя аплодировали "ветерану борьбы против русских" 98-летнему Ярославу Гунько – члену 14-й добровольной пехотной дивизии СС "Галичина", который участвовал в убийстве 500 мирных граждан во Львовской области. Причем спикер парламента Рута назвал эсэсовца Гунько боевым товарищем канадцев во время Второй мировой войны.



Россия сразу же предъявила Гунько обвинения в геноциде советских граждан и объявила его в международный розыск, однако Канада отказалась выдать нацистского преступника, и сегодня он продолжает припеваючи жить в Канаде, находясь в базе Интерпола.



Это и не удивительно, учитывая, что Христя Фриланд – внучка украинского националиста, служившего в годы войны фашисткой Германии, – с 2019 г. является вице-премьером, министром финансов Канады, т. е. вторым лицом в исполнительной власти страны.



К тому же год назад в канадской Оттаве планировали открыть новый мемориал "жертвам коммунизма" с именами более 550 человек. Однако оказалось, что 330 из них – это нацисты или пособники нацистов, в частности из Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА). Кстати, их потомки и давали деньги на строительство памятника. Так что из-за разразившегося в канадском парламенте скандала открытие мемориала стыдливо отложили. Хотя в каком-то смысле ведь не соврали – эти нацисты и их пособники действительно были уничтожены коммунистическим государством СССР. К сожалению, не все.



А вот на Украине в феврале 2024-го Гунько даже наградили почетным знаком отличия "За заслуги перед Тернопольщиной" имени Ярослава Стецько (бывший первый заместитель Степана Бандеры) за "проявленный патриотизм, выдающиеся заслуги в обороне, территориальной целостности и независимости Украины".



Вот так украинские националисты гордятся преступлениями своих предков – приспешников фашистов. Даже лозунг "Украина прежде всего", активно использующийся ими в период незалежности, был скопирован с первых слов гимна Третьего рейха ("Deutschland, Deutschland über alles…") – "Германия превыше всего".



С чистотой "арийской расы", за которую выступали нацисты, украинским националистам бороться сложнее, потому как украинцы по своим генам – это те же русские. Однако в клинике репродуктивной медицины в Киеве еще с 2022 г. висит объявление о приеме "биоматериалов только от чистокровных украинцев, у которых нет родственников в России". Вот такая борьба!



Тот же Зеленский по примеру Гитлера может уже писать книгу "Моя борьба" и рассказывать, как после президентских выборов в 2019-м он почти сразу примкнул к украинским националистам, воевавших с русскими на Донбассе. Как предал не только украинских избирателей, голосовавших за дружбу с Россией, но и своих предков, потому что его дед был советским офицером и воевал против фашистов, за что был дважды награжден орденом Красной Звезды. Как за интересы Запада бросал русских граждан Украины воевать против русских России. Как узурпировал власть на Украине и привел ее население к горю и нищете.



По информации одной из американских газет (Seattle Tribute), Зеленский купил лимузин Гитлера Mercedes-Benz 770к, на котором тот принимал парад в Берлине после капитуляции Франции в 1940 году. Интересно, что аналогичные автомобили заказывали себе в Третьем рейхе союзники Гитлера – император Японии Хирохито, король Норвегии Хокон VII, каудильо Испании Франсиско Франко, а также папа римский.



После окончания войны армия США конфисковала этот лимузин и вывезла его в США. В 2018 году автомобиль был выставлен на аукционе, но продавец не стал его продавать за предложенные 7 млн. долл. США. Предполагается, что автомобиль был недавно куплен за 15 млн. долларов и привезен в Киев, где его видели у здания офиса президента.



Не знаю, правда это или фейк, но в украинских СМИ об этом нет ни слова. Хотя такая покупка уже никого бы не удивила. Тем более что наполеоновские замашки Зеленского известны всем, а украинский нацизм практически стал официальной политикой киевской власти. Поэтому использование лимузина Гитлера в Киеве стало бы полностью логичным продолжением политики Зеленского.



Осталось только ввести на Украине обязательные нарукавные повязки со свастикой (точнее трезубцем) и зиговать на встречах с фюрером (Зеленским).



Кстати, одновременно с сообщением о покупке лимузина Гитлера за 15 млн долларов, в новостных телеграм-каналах прошла информация об отмене очередного ноябрьского Саммита мира, на который США выделили Украине 16 млн. долларов. Совпадение?



Пока все идет к тому, что рано или поздно Зеленский по примеру Гитлера покончит жизнь самоубийством в бункере под офисом президента, а военнослужащие ВСУ будут выходить с поднятыми руками навстречу российской армии и словами: "Зеленский – капут!"