Росвласти суровеют. Релокантов переквалифицируют в политэмигрантов

01:05 13.10.2024

10.10.2024



По несистемной оппозиции за рубежом ударят административной преюдицией

Иван Родин

Заведующий отделом политики "Независимой газеты"



Госсовет Татарстана повторно одобрил законопроект о борьбе с эмигрантской оппозицией.



Параллельно с антимигрантскими инициативами Госдума, похоже, все-таки будет возвращаться к проблеме так называемых релокантов. И заняться прежде всего предстоит, видимо, теми, кто за последние пару лет присоединился к антироссийской риторике несистемной оппозиции. Пополнению рядов политэмигрантов будет способствовать законопроект, разрешающий заочное судопроизводство в отношении уехавших граждан РФ. В основном, конечно, по правонарушениям политического характера, что обеспечивает административную преюдицию для возможных уголовных дел.

В ближайшее время в Госдуму может поступить законодательная инициатива Госсовета Татарстана об установлении заочного разбирательства дел об административных правонарушениях, в которых обвиняются уехавшие из страны граждане. Сейчас КоАП это не разрешает, но политическая целесообразность имеется. Судя по всему, ее признали и федеральные власти, во всяком случае парламентарии республики утверждают, что в своем проекте они учли все замечания из официального отзыва правительства РФ.



Обновленный вариант только что был повторно утвержден региональными депутатами, первоначальный же вариант появился еще в октябре 2023 года. Как говорится в пояснительной записке, в связи с проведением СВО "участились случаи совершения гражданами России, пребывающими на территории иностранных государств, публичных действий, направленных против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности страны". Имеются в виду статьи КоАП о дискредитации Вооруженных сил РФ, о призывах к нарушению территориальной целостности, введению зарубежных санкций против страны и пр. Между тем эти административные составы не перечислены в списке тех, по которым возможны судебные рассмотрения в отсутствие фигуранта, который свое правонарушение против интересов РФ совершил именно за пределами ее территории.



В пояснительной записке к законопроекту упоминаются и некоторые другие статьи КоАП, на основании которых Минюст сейчас в основном и пополняет реестр иноагентов как раз в отношении преимущественно релокантов. Но все-таки главной находкой татарстанских депутатов следует признать указание на то, что ряд правонарушений, в которых граждан может быть признан виновным, создают административную преюдицию уже для потенциальных уголовных дел против них. Если проще, то достаточно назначить два-три штрафа в течение определенного периода – обычно на протяжении года. После чего можно готовить материалы для уголовных преследований, разбирательства по которым, собственно, и не будут нужны, поскольку судебные решения на руках.



Впрочем, и финансовое обеспечение наложенных штрафов тоже было продумано, оно заключается в аресте оставшегося в России имущества. Однако пока не совсем понятно, сохранилась ли эта идея в законопроекте или от нее пришлось отказаться для удовлетворения замечаний правительства. Тем не менее это не главное. Более актуален инструмент по принудительной переквалификации релокантов в политэмигрантов-несистемщиков.