 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 13.10.2024
01:38  С ИИ лучше дружить, чем ссориться, - Максим Башкеев
01:20  Новости с фронтов, главное за сутки: ВСУ прижимаются к Судже, Росармия берет Селидово в "клещи"
01:13  Философия Садыра Жапарова (панегирик), - Канат Кожоев
01:05  Росвласти суровеют. Релокантов переквалифицируют в политэмигрантов
00:37  Эволюция украинского нацизма: от "Украина прежде всего" до "Зеленский – капут!", - Дм.Шевченко
00:35  Иранский громоотвод глобалистского заговора, - Юрий Борисов
00:13  "Нас переиграли". Терминалы Starlink поставлены на службу российской армии, - Washington Post

00:09  Анна Долгарева: Новые герои для другой России
00:07  Цены на еду начали разрушать Францию, - Валерия Вербинина
00:02  Польша не будет исполнять миграционный пакт ЕС - премьер Туск
00:01  Нобелевская премия мира вручена хибакуся
00:00  Умер едва не отсоединивший Шотландию от Британии экс-первый министр Земли Скоттов Алекс Салмонд
Суббота, 12.10.2024
23:56  Слава или деньги: можно ли заработать на научных стартапах в Казахстане и за рубежом
23:01  Александр Проханов: Одоление ига. Часть VI. Происходит русификация мировоззрения, идеологии и культуры
22:26  Orda.kz собрала любопытные подробности о жене министра обороны Казахстана Эльмире Баккали
22:17  Экс-премьер Британии Борис Джонсон сочинил мемуары Unleashed ("вырвавшийся", "освободившийся")
19:30  Стабильность в Азии пытаются разрушить. О чем говорил Сергей Лавров на Восточноазиатском саммите
18:18  "Это катастрофа": Киев готовится к тому, что Торецк скоро снова станет Дзержинском, - Р.Маркуш
17:05  В Вологде появятся памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному (фото)
16:56  Вооруженные силы Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Хамкорлик-2024"
16:55  От БРИКС+ тоже может быть польза… На пути к Миру панрегионов, - Андрей Школьников
16:44  Угроза мигрантов-радикалов вышла на слишком серьезный уровень: Власти России наконец заговорили откровенно
16:33  Рамзан Кадыров угрожает порешить олигарха Сулеймана Керимова... Делят Wildberries
15:05  Украина готовится напасть на Приднестровье: новые подтверждения, - Алексей Логофет
14:25  Ядерные аргументы России. Запад в легком замешательстве, - Александр Агеев
14:22  Власти Киргизии лишили финансирования русскоязычное издание "Слово Кыргызстана"
13:08  Мурат Мусабаев: Канадская лаборатория – это оружие массового уничтожения
13:06  Ташиев призвал жен сотрудников ГКНБ больше рожать детей
13:00  Ограничение миграционных потоков в Россию дело не сложное. "Шереметьево для Средней Азии" надо закрыть
12:52  Взятка ценой в жизнь. В Китае экс-замглаву Центробанка Фань Ифэя из-за многомиллионных взяток приговорили к "вышке"
12:03  Как Фридрих Ницше стал знаменитым и остался непонятым
12:00  Почему российские ученые недовольны казахстанскими "совершенно объективными" учебниками по истории?- Орда.kz
11:18  Американский центр подготовки специалистов по СССР в Европе, - П.В.Густерин
10:44  Охота на "кротов". Иран ищет израильскую агентуру на высших уровнях власти, - Л.Цуканов
10:41  В Китае в глубине земли создали гигантскую сферу для "улавливания" нейтрино
10:39  Пакистан. Террористы убивают шахтеров
10:33  Росвойска отрезали крупные подразделения ВСУ в Любимовке Курской области
10:27  Узбекистан инвестирует $1 млрд в добычу афганского газа
08:07  Логика убийства Украины, - Ростислав Ищенко
08:02  Euractiv: рейд ВСУ в Курскую область - билет в один конец
07:58  Не только "Милтон": почему США отменили "Рамштайн"? - Т.Сильвергельм
07:44  Во стане тюркских воинов: экспансия Анкары в "мягком подбрюшье" России Чего добивается Турция в Центральной Азии, - Игорь Кармазин
07:36  Победа в небесах.., - Александр Проханов
07:30  Как джигиты из "Дикой дивизии" сражались за Россию, - Илья Ухов
00:59  Макрон в бешенстве: алжирцы меняют французский багет на русский бородинский, - СП
00:51  Геопоэтическая обстановка. Она неожиданно накалилась на саммите в Ашхабаде (репортаж А.Колесникова)
00:10  Депутат Таштанбеков требует вернуть тела кыргызстанцев из зарубежных музеев для захоронения
00:05  Скандал в Европарламенте. В Европе усиливается раскол, - Владимир Малышев
00:04  Озера в Сахаре.. Аномальные осадки перевернули жизнь на Африканском континенте
00:03  Укрфронт. На грани химической войны, - Андрей Офицеров
00:02  Отвага и слабоумие – лозунг Нетаньяху и его группировки, - Д.Седов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Философия Садыра Жапарова (панегирик), - Канат Кожоев
01:13 13.10.2024

06 октября 2024
- Канат Кожоев

Философия Садыра Жапарова

Современный мир и современное общество (как отдельно взятое, так и в планетарном масштабе) требуют рационального объяснения и осмысления. Такую возможность дает философия. Она учит рациональности мышления, оказывая через логику влияние на мироощущение и сознание людей. Задач у философии много, но одна из важнейших – подготовить человека к новым вызовам времени.

Эту задачу сейчас и решает президент Жапаров.

Еще в Древней Греции и Древнем Риме мыслители рассматривали философию как часть механизма принятия решений на уровне государства. Философские учения становились основой многих обществ и даже целых цивилизаций. Из философии рождались идеологические течения, на волне которых появлялись политики и партии.

Учения древних и не очень древних философов, переосмысленные и переработанные в соответствии с новыми реалиями, лежат в основе развития каждого общества и каждой системы управления обществом. Кому-то из общественных лидеров лучше удается следовать важнейшим философским постулатам, кому-то – хуже. Но то, что получается в итоге, как раз и позволяет судить о лидере общества, государства как о политике и человеке.

Античный философ Сократ считал, что истинная мудрость заключается не в глубоких познаниях ("Я знаю, что ничего не знаю" - его любимое изречение), а в следовании своему внутреннему голосу, зову души и совести. Вот еще фразы, приписываемые Сократу: "Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя"; "Высшая мудрость – различать добро и зло".

Что мы знаем о Садыре Жапарове? Это тот самый человек, который натуральным образом по-сократовски "сдвинул себя". Как получилось, что он, вчерашний заключенный, за считанные дни поднялся до народного лидера? Только ли сочувствие к его тяжелой доле притянуло к нему кыргызстанцев? Не только и не столько. Садыр Жапаров показал себя обществу человеком, готовым и способным брать на себя ответственность практически за все, что происходит в стране. И ему поверили: тот, кто прошел через многие беды, страдания и трудности и не сломался, кто сумел вытащить себя из такого ада, в котором другой вряд ли выживет, - сможет вытащить и страну.

Умение различать добро и зло – это тоже про Жапарова. Вспомним хотя бы историю примирения бывших президентов: никто из предшественников Жапарова не нашел в себе силы "понять и простить" своих обидчиков и собрать их за одним дастарханом во имя мира, добра и милосердия.

Наиболее значимыми в философии другого античного мыслителя, Платона, являются представления об Идеях, Справедливости и Государстве. Главное для любого "начальника", по Платону, - править справедливо, исходя из принципов общего блага.

Едва придя к власти, Садыр Жапаров объявил, что она, власть, должна быть ответственной, прозрачной и подотчетной тем, кто наделил ее полномочиями. Именно с этой целью он возродил и законодательно закрепил Народный курултай: "В соответствии с Конституцией граждане имеют право участвовать в обсуждении и принятии законов, решений республиканского и местного значения. Курултай является необходимостью для обеспечения общенационального диалога в целях сплочения всех национальностей и этносов, составляющих народ Кыргызстана, для устойчивого развития кыргызского государства и общества". Это ли не проявление справедливости правителя и его желания общего блага?

В философском плане власть рассматривается не как способ личного доминирования, а как форма социальной службы. Правитель (кем бы он ни был – царем, ханом или президентом) – это не господин, а первый слуга народа, неустанно работающий для народного блага. Именно таким правителем Жапаров себя позиционирует, и именно так он себя ведет.

С давних времен мировые мыслители размышляли о так называемом утопическом социализме. Вплотную к нему подошли Сен-Симон, Фурье и Оуэн, полагавшие возможным преобразование общества на социалистических принципах, его справедливое и гармоничное устройство. Идея утопического социализма неоднократно подвергалась критике, и сам термин "утопический" говорит о том, как далек он от реальности.

Ближе к реальности термин "социализм" - философия и идеология, предполагающая общественную собственность на средства производства, из которой вытекают социальное равенство и социальная справедливость.

Какую общественную формацию строит Садыр Жапаров? Похоже, что тот самый социализм – государство, основанное на принципах справедливости, равенства всех граждан перед законом и возможности для каждого самореализоваться в соответствии со способностями и желаниями. Модернизация всей системы исполнительной власти, беспощадная борьба с коррупцией, новая экономическая политика, цифровизация всех государственных услуг – и все это на фоне масштабного строительства энергетических и соцобъектов, повышения зарплат и пенсий, медленного, но верного роста экономических показателей… Национализация, конфискация и возвращение государству незаконно приватизированных земель и предприятий… Все это и есть, по сути, социалистическая философия.

Современная философия призывает: "Никаких революций!" У философов новейшего времени вызывает скепсис идея революции как производства свободы, справедливости и цивилизационного развития. И философия Садыра Жапарова вполне вписывается в эту концепцию. При нем завершилась в Кыргызстане эпоха революций (которые фактически были лишь государственными переворотами). Осознавая все негативные последствия, которые несет за собой всякий разрушительный переворот, и взяв курс на стабильность и поступательное развитие, президент сделал все, чтобы снять все поводы и предпосылки для новой "революции".

Жапаров пришел к президентству с намерением не просто возродить Кыргызстан, но создать принципиально новое государство. Соответствующее современным мировым требованиям и способное противостоять современным вызовам. Эту цель он провозгласил еще в 2022 году: "Обновленная Кыргызская Республика должна стать страной истинно свободных граждан, гордящихся своим прошлым, удовлетворенных настоящим и оптимистично смотрящих в будущее". Стремление подвести прочный фундамент под строящееся "здание" для новых поколений перекликается с идеями континуальности и прогресса, высказанными Гегелем.

Для построения нового Кыргызстана, по словам Садыра Жапарова, очень важны "нерушимое единство, взаимное доверие и искреннее уважение". И это – тоже неотъемлемая часть его философии.

Источник - Вечерний бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728771180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон по вопросам развития совместных инвестпроектов с Катаром одобрили Сенаторы
- Государственный советник встретился с чемпионами мира по робототехнике
- Готовность регионов и служб к зимнему периоду и паводкам 2025 года проверил Канат Бозумбаев
- "Ак жол": необходимо защитить население Каспийского побережья от эрозии земли
- В Мажилисе обсудили вопросы обновления учебных программ
- "Ак жол" повторно требует от налоговых органов раскрыть конфеденциальные критерии СУР
- Верховным Судом не поддержано ходатайство осужденных за убийство Д.Тена
- Осужден руководитель ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы"
- Изобличен аким Илийского района за коррупцию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  