Новости с фронтов, главное за сутки: ВСУ прижимаются к Судже, Росармия берет Селидово в "клещи"

01:20 13.10.2024 Специальная военная операция, итоги 12 октября

Андрей Захарченко



За минувшие сутки российские войска нанесли ракетный удар по объектам противника в Одесской области и Краматорске, также продолжались массированные удары по объектам ВСУ в других регионах Украины.



ВСУ, в свою очередь, атаковали своими БПЛА Курскую, Брянскую, Белгородскую и Ростовскую области. Утром 12 октября в Минобороны сообщили о том, что только за прошедшую ночь силами ПВО было перехвачено и уничтожено 47 украинских БПЛА, планировавших удары по нашим тыловым районам. Над территорией Краснодарского края уничтожено 17 БПЛА, 16 - над акваторией Азовского моря, 12 - над Курской, 2 - над Белгородской областью.



В Белгородской области повреждено имущество и домовладения граждан в нескольких районах, в Шебекине вечером 11 октября были ранены 9 мирных жителей, всех пострадавших с различными осколочными ранениями доставили в Шебекинскую ЦРБ, областную клиническую больницу и городскую больницу № 2 г. Белгорода. Утром 12 октября подверглось атаке БПЛА село Устинка, ранены трое мирных жителей. Попутным транспортом пострадавшие доставлены в городскую больницу.



Наши войска контролируют больше половины города, уничтожив самые сложные опорники противника

В Феодосии большая часть жителей вернулась домой после возгорания на нефтебазе. По сообщениям администрации города, факельного горения на объекте уже нет, ситуация стабилизировалась, продолжается ликвидация последствий пожара.



Ранним утром 12 октября Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Казани, но вскоре все они были сняты.



Вечером 12 октября стало известно, что в ЛНР ликвидирован очередной британский наемник - Лиам Лав, он воевал в 3-й штурмовой бригаде.



По сообщениям тг-каналов, в субботу над Курской областью было сбито от 3 до 5 ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS.



Курская область



Вечером 11 октября командир спецназа "Ахмат" Апти Алудинов заявил об освобождении от ВСУ в общей сложности 19 населенных пунктов.



На Кореневском участке противник подтянул резервы и предпринял 5 попыток контратак, успеха не имел. ВС РФ смогли значительно продвинуться в окрестностях Любимовки - под контроль перешел Зеленый Шлях, поселки Покровский и Нижний Клин. При этом в Любимовке все еще идут встречные бои, противник цепляется за населенный пункт, оказавшись в полуокружении на окраине и в селе Толстый Луг.



В Глушковском районе начатая несколько недель назад операция ВСУ по созданию еще одного вклинивания оказалась полностью проваленной. ВС России выбили противника из района Веселого к окраинам Нового Пути. Продолжается зачистка лесных массивов и лесополос, прилегающих к границе. Присутствие ВСУ сохраняется лишь в балке южнее Краснооктябрьского и в Новом пути, а также небольшом треугольнике с лесополосами к югу от железной дороги.



После освобождения Ольговки продолжается зачистка лесных массивов южнее данного населенного пункта и Кремяного. Сопротивление противника на этом направлении снизилось, поступают данные новых партиях пленных. Отрезанные от основных сил разрозненные группы ВСУ все еще остаются в полях к югу от Ольговки и западу от Кремяного.



Продолжаются встречные бои в Суджанском районе. Российские войска методично выбивают ВСУ с занятых позиций, но не стремятся проводить лобовые атаки по фронту.



Село Фанасеевка, вопреки недавним слухам, остается под контролем ВСУ, а вот в районе Плехово у ВС РФ есть значительные успехи. Наши продвигаются со стороны Уланка через подболоченные леса у реки Псел и к текущему моменту полуохватили Плехово, нарушив снабжение противника, обойдя его с юга и севера.



На севере под контроль ВС РФ перешел крупный лес, по предварительной информации, трасса 38Н-515 на участке Плехово-Махновка уже перерезана. Южнее российские войска взяли несколько опорных пунктов, в том числе созданных противником с нуля. Еще севернее - в районе Русской Конопельки - продолжаются бои: полного контроля над населенным пунктом нет ни у одной из сторон, но инициатива здесь у российских десантников.



Южнее ВС РФ продвигаются вдоль железной дороги в сторону Колмакова и Агронома, взяв под контроль остановочный пункт 66 километр. При сохранении темпов продвижения, противник либо будет вынужден отойти из Русской Конопельки, либо попросту там "закончится".



К юго-западу от железной дороги также есть продвижение ВС РФ. Противник выбит из нескольких лесополос к востоку от заправки, за которую идут бои, и через некоторое время весьма вероятно, пойдут сообщения о боях уже за Черкасскую Конопельку.



Вечером 11 октября появилась крайне противоречивая пока информация о прорыве российских войск уже к окраинам самой Суджи, однако пока это выглядит сомнительно, хотя определенная вероятность такого сценария существует.



Русские волонтеры сообщают, что ВСУ в Курской области расстреливали людей, которые выходили из подвалов, и сжигали жилые дома с телами убитых граждан, чтобы скрыть следы преступлений. Есть свидетельства расстрела бойцами ВСУ детей. Военно-следственными органам РФ также зафиксированы факты убийств с особой жестокостью жителей Курской области украинскими военными и наемниками.



Другие направления и участки фронта на ЛБС

В Торецке (Дзержинске) продолжаются тяжелые бои в центральной части города.



На Запорожском фронте ВС РФ продолжают вести бои в районе Каменского. Трудности для логистики для наших войск на этом участке создает водохранилище. С мест сообщают о сложностях при эвакуации раненых в районе Работино - противник мониторит процесс и пытается вывести из строя любую небронированную российскую колесную технику.



На Донецком фронте наши бойцы продолжают продвигаться севернее Угледара. Освобожден населенный пункт Островское, примыкающий к Курахово. Украинские военные паблики в основном опровергают эту информацию, хот некоторые со ссылкой на бойцов ВСУ говорят уже о заходе наших подразделений в само Курахово.



Также ВС РФ стремятся обойти Селидово по флангам, взяв населенный пункт в "клещи". На этом участке ВСУ продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, проводя контратаки, особенно на восточной окраине.



На Часовоярском направлении наши бойцы продолжают улучшать свои позиции, и по возможности, расширять зону своего контроля на флангах.



Ситуация на украинских территориях

Начальник Покровской ВГА Сергей Добряк заявил, что из-за отсутствия газа, воды и электричества отопительного сезона в Покровске не будет.



В городе на данный момент остается чуть более 12 тысяч жителей, в том числе 70 детей, при этом эвакуация из него замедлилась - ранее в день выезжало около тысячи человек, сейчас - до 300.



Повреждена энергосистема ключевой железнодорожной ветки военной логистики, используемой для снабжения ВСУ на участке ЛБС Синельниково - Днепр протяженностью в 212 километров. Из строя выведен релейный шкаф возле н.п.



Сад Днепропетровской области, в котором находилась аппаратура систем железнодорожной автоматики и телемеханики. Теперь ВСУ приходится использовать другую ветку Днепр ­- Павлоград, из-за чего транспортное плечо снабжения выросло почти на 200 км.



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В Киеве устроили массовую облаву на мужчин у Дворца Спорта на концерте "Океана Эльзы". Теперь отловленные "Воины света" уедут умирать за Байдена и, очевидно, "сдадутся без боя". В связи с этим украинцы начали массово продавать ранее купленные билеты на другие даты выступлений группы.



В Виннице, напротив, потенциальные рекруты ВСУ чувствуют себя очень вольготно и устраивают клубные вечеринке прямо в храмах УПЦ.



В Верховной Раде на фоне проблем украинских формирований с дефицитом командного звена приняли законопроект, позволяющий нанимать иностранных граждан не только на солдатские или сержантские, но и офицерские должности в ВСУ и Нацгвардии.



Заниматься этим будет "центр рекрутинга", о создании которого в Киеве объявили еще в сентябре. Подобная законодательная мера устраняет бюрократические препятствия для назначения иностранцев и на генеральские должности. Так что когда западные спонсоры Украины захотят перевести ВСУ в режим полного прямого управления, то смогут сделать это вполне официально.



А пока на Украине в соцсетях, а также в виде листовок, распространяется реклама, агитирующая пенсионеров пойти на фронт за шанс выиграть путевку в санатории или телевизор. Источник - свободная пресса

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