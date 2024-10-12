С ИИ лучше дружить, чем ссориться, - Максим Башкеев

01:38 13.10.2024

Работа с нейросетями перестала быть прерогативой только программистов и разработчиков



Максим Башкеев

12 окт. 24

Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда. Если еще недавно прикладная работа с нейросетями выглядела экзотикой, то сегодня навыки взаимодействия с ИИ требуются для успешного трудоустройства представителям десятков профессий.



Уже очевидно, что работа с нейросетями перестала быть прерогативой программистов, аналитиков и разработчиков. Эти технологии ныне используются во многих сферах, и круг стремительно расширяется. Отсюда и резкое увеличение количества резюме, в которых соискатели в числе прочих своих достоинств называют опыт работы с ИИ (как уверяют эксперты, таких за год стало больше в 4,5 раза - до 70 тысяч). Среди них журналисты, редакторы, маркетологи, SMM-менеджеры, сотрудники страховых компаний и даже люди сугубо творческие - дизайнеры и художники.



Крупнейшие модные дома уже не скрывают, что вовсю используют искусственный интеллект при разработке новых коллекций. Конечно, полностью заменить модельеров ИИ пока не в состоянии, но у него все впереди.



Горько признавать, но и нам, журналистам, уготована печальная участь. Мы, похоже, сами роем могилу своей древнейшей профессии. Крупные IT-компании, работающие с искусственным интеллектом, наняли тысячи профессиональных редакторов, журналистов и филологов для обучения нейросетей работе с текстами. И нет сомнений: уже в скором будущем ИИ оставит большую часть нашей пишущей братии без работы.



Впрочем, не мы одни такие. По словам и. о. завкафедрой инфокоммуникационных технологий института компьютерных наук НИТУ МИСИС Ксении Кузнецовой, доступность и адаптивность языковых моделей позволяет использовать их в любой отрасли: "Искусственный интеллект отлично справляется с рутинными задачами, которых много даже в сугубо творческих профессиях. Человек, умеющий пользоваться нейросетями, уже эффективнее того, кто их игнорирует. Во многих областях знаний накоплены массивы информации, на изучение которых не хватит человеческой жизни, а ИИ уже умеет быстро и качественно обобщать и анализировать огромное количество данных".



Такой подход уже доказал свою эффективность в IT: использование нейросетей при разработке программного обеспечения повышает эффективность труда программистов на 30-40% хотя бы за счет того, что на разработку прототипов уходят не недели, а считаные часы. Специалистам по подбору кадров искусственный интеллект упрощает задачу по поиску персонала, поскольку способен очень быстро оценить по формальным признакам десятки тысяч резюме и отобрать для очного собеседования достойных кандидатов.



Впрочем, на рынке труда еще остались сферы, где ИИ не очень скоро найдет себе применение. Прежде всего речь идет о тех профессиях, где основными качествами являются эмоциональность и эмпатия. Специалисты уверены, что психологам, дипломатам, наставникам и работникам социальных служб еще долго можно не опасаться конкуренции со стороны нейросетей.



С надеждой смотрят в будущее и врачи с юристами: в их деле цена ошибки очень высока, а успех зависит не только от знаний и опыта, но и от тонкого понимания контекста и многих нюансов. Так что им можно не спешить переучиваться. То же самое можно сказать и про поэтов - слишком тонкая материя для ИИ.



Впрочем, что касается медицины, то ее научно-исследовательскую составляющую представить без ИИ уже невозможно. Нейросети давно привлекают к разработке новых фармпрепаратов. Так что если человечеству и удастся когда-нибудь совершить технологический прорыв и изобрести лекарство от рака или аутоиммунных заболеваний, то произойдет это при самом активном участии искусственного интеллекта.



По всему выходит, с ИИ лучше дружить, чем ссориться!