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Бетербиев по очкам победил Бивола и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира по боксу
08:49 13.10.2024

Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира
Бетербиев - первый за 21 год абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе
Максим Гужевский

12 октября в Эр-Рияде состоялся первый в истории бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу с участием двух российских боксеров - Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Новым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, первым за 21 год, стал 39-летний Бетербиев по прозвищу Белый Панчер. "Газета.Ru" рассказывает, как прошел бой в Саудовской Аравии и ждать ли любителям бокса боя-реванша.

История свершилась
Бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым стал по-настоящему легендарным. И дело даже не в том, что на ринге столкнулись два профессионала, не знавших поражений до встречи друг с другом - еще никогда за звание абсолютного чемпиона по боксу не сходились два представителя России.

Этого поединка преданные поклонники бокса ждали несколько лет, и, если бы не травма Артура, он мог состояться несколько раньше. Изначально бойцы должны были подраться в июне, но 39-летний Бетербиев, известный также по прозвищу Белый Панчер, во время подготовительного тренировочного лагеря получил разрыв мениска.

На фоне повреждения своего оппонента Бивол подходил к бою в статусе фаворита: на его счету, по подсчетам экспертов, были не только близкие к оптимальным физические кондиции, но и возраст - Дмитрий на шесть лет младше Артура, что подразумевает способность выдержать тяжелейшие нагрузки с большим успехом.

Местом проведения боя века стала Kingdom Арена в Эр-Рияде. Ивент стартовал с боя одного из местных боксеров - Мохаммеда Аль-Акела, который впервые выступал в статусе профессионала. Саудовец на радость публике одержал убедительную победу над Хесусом Гонсалесом из Колумбии. Всего в андеркарде прошло шесть поединков, и большинство из них завершились досрочно, будто бы специально концентрируя внимание на главном бою вечера. Однако мимо боя британских тяжеловесов Фабио Уордли и Фрейзера Кларка пройти тоже нельзя - Фабио так мощно пробил по лицу оппонента в самом начале первого раунда, что не только заработал досрочную победу, но и стал автором главного хайлайта вечера, попросту сломав Фрейзеру челюсть.

12 раундов чистого бокса
Следом за британцами на ринг вышли россияне. Впервые бой двух действующих чемпионов мира из Россиии представлял американский ринг-анонсер Майкл Баффер с его знаменитой фразой Let's get ready to rumble! ("Давайте приготовимся к драке!" - прим. "Газеты.Ru").

Начало боя прошло при явном превосходстве Бивола - более молодой боксер активнее перемещался по пространству ринга, надежно держал оборону и выбрасывал точные комбинации ударов, в то время как Бетербиев как будто бы не до конца вошел в соревновательный режим и тратил секунды на то, чтобы приспособиться к сопернику. По окончании трети боя его характер изменился - теперь уже Артур доминировал на площадке, а его соперник ушел в глухую оборону, стараясь потратить как можно меньше сил, чтобы быть свежее ближе к чемпионским раундам.

Бетербиев не церемонился с соотечественником, пробивая до синяков блоки Бивола. После завершения боя Дмитрий показал на камеру большую гематому под глазом и сказал, что получил ее не от удара оппонента, а от своего блока, которым он пытался остановить атаки Артура.
Качельный характер боя, где при желании любой судья мог отдать предпочтение как Бетербиеву, так и Биволу, продолжался примерно до девятого раунда. Все, что было дальше, происходило лишь за счет воли и терпения каждого из боксеров. Атак из-за усталости стало сильно меньше, при этом Бивол доставал из себя все то, что смог сэкономить в середине боя, благодаря чему выдал пару-тройку мощных серий, застав Бетербиева врасплох. Артур совсем не был плох - он контролировал дистанцию, искал лаки-панч, управлял темпом боя, но никак не мог предложить сопернику то, с чем бы тот не смог справиться.

Голливудская развязка
Финальный гонг команда Бивола встретила триумфально. Дмитрий закинул руки вверх и направился к своему углу, где уже улыбались тренеры и секунданты, ждавшие вручения чемпионских поясов боксеру. В углу Бетербиева, напротив, царило полное молчание.

Наступил главный момент вечера - объявление результатов. Ведущий объявил счет 114:114, 115:113, 116:112 и назвал имя абсолютного чемпиона мира, которым неожиданно для многих оказался Артур Бетербиев. Настроение резко изменилось: теперь уже команда Белого Панчера праздновала триумф, а Бивол смиренно принял поражение. В послематчевом интервью он заявил, что недоработал и виноват во всем сам.

История закончилась так быстро и неожиданно, что ее наверняка будет ждать продолжение в виде боя-реванша. Оба боксера уже дали согласие на повторную встречу.

Источник - gazeta.ru
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