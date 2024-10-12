Бондовая зона: Китай показывает России, как с экспортом и импортом по уму работать, - СП

08:55 13.10.2024

Территории опережающего развития могут получить дополнительный стимул

Георгий Смирнов

12.10.24

В последнее время все более становится актуальным преодоление торговых барьеров, которые возникают на фоне усиления вторичных санкций. В таких условиях упрощение экспортных и импортных потоков становится первоочередной задачей. Одним из вариантов преодоления трудностей является организация бондовых зон.



В России пока нет системы бондовых зон, об этой системе мы только начинаем говорить, сказала сенатор, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Коми, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Шумилова. При этом данный инструмент широко распространен, например в Китае.



- В стране было открыто порядка 100 бондовых зон, которые смогли аккумулировать возможности каждого региона и нарастить потенциал каждого китайского района или провинции.



В китайских бондовых зонах работает льготное налогообложение, которое предполагает полную отмену или частичную замену отдельных платежей в бюджет бондовым налогом, беспошлинная торговля, также работает особый режим валютного регулирования - есть возможность заключения и оплаты контрактов на поставку товаров исключительно в иностранной валюте.



"СП": Как в России планируется начать реализацию бондовых зон?



- В данный момент идет глубокая работа вместе с Российским экспортным центром, Минпромторгом, РЖД, а также предпринимателями, экспертами по Китаю, которые помогают нам сформировать определенный документ в качестве дополнения к системе ТОРов России.



Смысл в том, чтобы законодательно нарастить документы, позволяющие работать на территориях с особым налоговым режимом, в безтаможенных парках, позволить упростить систему переводов между странами через определенные финансовые структуры.



Мы уже взяли за основу и отработали эту систему в Китае - открыли отдельную структурную единицу, чтобы в кризис, когда начались трудности с российско-китайскими платежами, упростить переводы между предпринимателями и двумя государствами. В этом процессе участвуют российские и китайские банки, - рассказала Шумилова.



ТОРы - это территории опережающего развития, которые представляют собой части территории субъектов, на которых установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. На текущий момент в России работают 18 ТОР, преимущественно в дальневосточных регионах, а также в Архангельской и Мурманской областях.



Внутри ТОРов действуют налоговые льготы и административные преференции для его резидентов, которые могут получить земельный участок, привлекать иностранных работников без учета квот, подключиться к объектам инфраструктуры (свет, вода, газ, водоотведение, теплоснабжение), применять процедуру свободной таможенной зоны.



К примеру, в ряде ТОРов резидент не будет платить налог на прибыль в течение 5 лет с момента получения прибыли, и 12% в следующие 5 лет. Для сравнения, с 1 января 2025 года ставка налога на прибыль в России повысится с 20% до 25%.



"СП": Как бондовые зоны повлияют на торговлю?



- Эта система кардинально изменит поставку и учет товаров с той или другой стороны. В этом процессе мы планируем выход из серых зон и поместить торговлю в систему маркетплейса. В рамках планируемого механизма Россия сможет поставлять качественные продукты питания и прочие сельскохозяйственные товары в Китай, которые там очень востребованы. В свою очередь российским крупным предприятиям будет проще заказывать машинные механизмы из Китая.



Следует отметить, что развитию торговли способствует Российский экспортный центр, инструменты которого варьируются от возмещения затрат на доставку товаров к таможенным постам, до выплат и возмещения затрат представительской деятельности - демонстрации своего потенциала на выставках и форумах.



В рамках последнего оплачиваются командировочные расходы и взносы на участие в мероприятиях. Также может быть организована финансовая помощь в регистрации брендов на территории, к примеру, Китая, - отметила сенатор.



Среди мер поддержки Российского экспортного центра есть ряд специальных программ. Одна из них направлена на поддержку экспортеров при сертификации соответствия российской промышленной продукции требованиям внешних рынков - компенсация до 80% фактически понесенных расходов.



Также есть поддержка производителей специализированной техники и оборудования, которые могут получить средства для покрытия предоставленной скидки в размере не более 15% при реализации своей продукции иностранным покупателям.