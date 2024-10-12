 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 13.10.2024
13:01  Стивен Сигал заявил о готовности сражаться на СВО "за Россию и своего президента"
12:19  Курская дуга, 12 октября: зверства бандеровцев
12:12  Фильм кыргызского режиссера Жандоса Жолдошова "Connection" стал финалистом международной кинопремии Long Key Awards
12:09  Китай ввел новые санкции против США за поставки оружия на Тайвань
11:57  Почему Москва и Пекин не хотят поддерживать Иран в потенциальной войне с Израилем? - Аммар Джалло
11:50  Курский фронт неумолимо сокращается (обзор недели боев), - Е.Норин
11:49  Турецкий торг. Игры в БРИКС и не только, - Сергей Кожемякин

11:25  Колумб был крещеным евреем сефардом. Ученые установили происхождение легендарного морехода
10:33  9-ть ФАБ-500 по президентской бригаде Нацгвардии Украины. Ад в Колесниковских лесах
10:30  "По стандартам США": в Армении открывают очередную биолабораторию, турки напуганы
10:26  Бандеровцы поджали хвост. В России заканчивают обучение тысячи бойцов из КНДР - ISW
09:59  МелкоБритания: имперские иллюзии и мелкие пакости, - В.Малышев
09:58  Стремительным домкратом. Как глобалисты "уронили" европейскую экономику? - А.Белов
09:33  Guardian: США выглядят неспособными повлиять на Украину и Ближний Восток
08:55  Бондовая зона: Китай показывает России, как с экспортом и импортом по уму работать, - СП
08:49  Бетербиев по очкам победил Бивола и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира по боксу
01:38  С ИИ лучше дружить, чем ссориться, - Максим Башкеев
01:20  Новости с фронтов, главное за сутки: ВСУ прижимаются к Судже, Росармия берет Селидово в "клещи"
01:13  Философия Садыра Жапарова (панегирик), - Канат Кожоев
01:05  Росвласти суровеют. Релокантов переквалифицируют в политэмигрантов
00:37  Эволюция украинского нацизма: от "Украина прежде всего" до "Зеленский – капут!", - Дм.Шевченко
00:35  Иранский громоотвод глобалистского заговора, - Юрий Борисов
00:13  "Нас переиграли". Терминалы Starlink поставлены на службу российской армии, - Washington Post
00:09  Анна Долгарева: Новые герои для другой России
00:07  Цены на еду начали разрушать Францию, - Валерия Вербинина
00:02  Польша не будет исполнять миграционный пакт ЕС - премьер Туск
00:01  Нобелевская премия мира вручена хибакуся
00:00  Умер едва не отсоединивший Шотландию от Британии экс-первый министр Земли Скоттов Алекс Салмонд
Суббота, 12.10.2024
23:56  Слава или деньги: можно ли заработать на научных стартапах в Казахстане и за рубежом
23:01  Александр Проханов: Одоление ига. Часть VI. Происходит русификация мировоззрения, идеологии и культуры
22:26  Orda.kz собрала любопытные подробности о жене министра обороны Казахстана Эльмире Баккали
22:17  Экс-премьер Британии Борис Джонсон сочинил мемуары Unleashed ("вырвавшийся", "освободившийся")
19:30  Стабильность в Азии пытаются разрушить. О чем говорил Сергей Лавров на Восточноазиатском саммите
18:18  "Это катастрофа": Киев готовится к тому, что Торецк скоро снова станет Дзержинском, - Р.Маркуш
17:05  В Вологде появятся памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному (фото)
16:56  Вооруженные силы Узбекистана и Казахстана провели совместные учения "Хамкорлик-2024"
16:55  От БРИКС+ тоже может быть польза… На пути к Миру панрегионов, - Андрей Школьников
16:44  Угроза мигрантов-радикалов вышла на слишком серьезный уровень: Власти России наконец заговорили откровенно
16:33  Рамзан Кадыров угрожает порешить олигарха Сулеймана Керимова... Делят Wildberries
15:05  Украина готовится напасть на Приднестровье: новые подтверждения, - Алексей Логофет
14:25  Ядерные аргументы России. Запад в легком замешательстве, - Александр Агеев
14:22  Власти Киргизии лишили финансирования русскоязычное издание "Слово Кыргызстана"
13:08  Мурат Мусабаев: Канадская лаборатория – это оружие массового уничтожения
13:06  Ташиев призвал жен сотрудников ГКНБ больше рожать детей
13:00  Ограничение миграционных потоков в Россию дело не сложное. "Шереметьево для Средней Азии" надо закрыть
12:52  Взятка ценой в жизнь. В Китае экс-замглаву Центробанка Фань Ифэя из-за многомиллионных взяток приговорили к "вышке"
12:03  Как Фридрих Ницше стал знаменитым и остался непонятым
12:00  Почему российские ученые недовольны казахстанскими "совершенно объективными" учебниками по истории?- Орда.kz
11:18  Американский центр подготовки специалистов по СССР в Европе, - П.В.Густерин
10:44  Охота на "кротов". Иран ищет израильскую агентуру на высших уровнях власти, - Л.Цуканов
10:41  В Китае в глубине земли создали гигантскую сферу для "улавливания" нейтрино
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бондовая зона: Китай показывает России, как с экспортом и импортом по уму работать, - СП
08:55 13.10.2024

Территории опережающего развития могут получить дополнительный стимул
Георгий Смирнов
12.10.24
В последнее время все более становится актуальным преодоление торговых барьеров, которые возникают на фоне усиления вторичных санкций. В таких условиях упрощение экспортных и импортных потоков становится первоочередной задачей. Одним из вариантов преодоления трудностей является организация бондовых зон.

В России пока нет системы бондовых зон, об этой системе мы только начинаем говорить, сказала сенатор, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Коми, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Шумилова. При этом данный инструмент широко распространен, например в Китае.

- В стране было открыто порядка 100 бондовых зон, которые смогли аккумулировать возможности каждого региона и нарастить потенциал каждого китайского района или провинции.

В китайских бондовых зонах работает льготное налогообложение, которое предполагает полную отмену или частичную замену отдельных платежей в бюджет бондовым налогом, беспошлинная торговля, также работает особый режим валютного регулирования - есть возможность заключения и оплаты контрактов на поставку товаров исключительно в иностранной валюте.

"СП": Как в России планируется начать реализацию бондовых зон?

- В данный момент идет глубокая работа вместе с Российским экспортным центром, Минпромторгом, РЖД, а также предпринимателями, экспертами по Китаю, которые помогают нам сформировать определенный документ в качестве дополнения к системе ТОРов России.

Смысл в том, чтобы законодательно нарастить документы, позволяющие работать на территориях с особым налоговым режимом, в безтаможенных парках, позволить упростить систему переводов между странами через определенные финансовые структуры.

Мы уже взяли за основу и отработали эту систему в Китае - открыли отдельную структурную единицу, чтобы в кризис, когда начались трудности с российско-китайскими платежами, упростить переводы между предпринимателями и двумя государствами. В этом процессе участвуют российские и китайские банки, - рассказала Шумилова.

ТОРы - это территории опережающего развития, которые представляют собой части территории субъектов, на которых установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. На текущий момент в России работают 18 ТОР, преимущественно в дальневосточных регионах, а также в Архангельской и Мурманской областях.

Внутри ТОРов действуют налоговые льготы и административные преференции для его резидентов, которые могут получить земельный участок, привлекать иностранных работников без учета квот, подключиться к объектам инфраструктуры (свет, вода, газ, водоотведение, теплоснабжение), применять процедуру свободной таможенной зоны.

К примеру, в ряде ТОРов резидент не будет платить налог на прибыль в течение 5 лет с момента получения прибыли, и 12% в следующие 5 лет. Для сравнения, с 1 января 2025 года ставка налога на прибыль в России повысится с 20% до 25%.

"СП": Как бондовые зоны повлияют на торговлю?

- Эта система кардинально изменит поставку и учет товаров с той или другой стороны. В этом процессе мы планируем выход из серых зон и поместить торговлю в систему маркетплейса. В рамках планируемого механизма Россия сможет поставлять качественные продукты питания и прочие сельскохозяйственные товары в Китай, которые там очень востребованы. В свою очередь российским крупным предприятиям будет проще заказывать машинные механизмы из Китая.

Следует отметить, что развитию торговли способствует Российский экспортный центр, инструменты которого варьируются от возмещения затрат на доставку товаров к таможенным постам, до выплат и возмещения затрат представительской деятельности - демонстрации своего потенциала на выставках и форумах.

В рамках последнего оплачиваются командировочные расходы и взносы на участие в мероприятиях. Также может быть организована финансовая помощь в регистрации брендов на территории, к примеру, Китая, - отметила сенатор.

Среди мер поддержки Российского экспортного центра есть ряд специальных программ. Одна из них направлена на поддержку экспортеров при сертификации соответствия российской промышленной продукции требованиям внешних рынков - компенсация до 80% фактически понесенных расходов.

Также есть поддержка производителей специализированной техники и оборудования, которые могут получить средства для покрытия предоставленной скидки в размере не более 15% при реализации своей продукции иностранным покупателям.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728798900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон по вопросам развития совместных инвестпроектов с Катаром одобрили Сенаторы
- Государственный советник встретился с чемпионами мира по робототехнике
- Готовность регионов и служб к зимнему периоду и паводкам 2025 года проверил Канат Бозумбаев
- "Ак жол": необходимо защитить население Каспийского побережья от эрозии земли
- В Мажилисе обсудили вопросы обновления учебных программ
- "Ак жол" повторно требует от налоговых органов раскрыть конфеденциальные критерии СУР
- Верховным Судом не поддержано ходатайство осужденных за убийство Д.Тена
- Осужден руководитель ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы"
- Изобличен аким Илийского района за коррупцию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  