 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Guardian: США выглядят неспособными повлиять на Украину и Ближний Восток
09:33 13.10.2024

На фоне конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине США выглядят слабо. Но что, если впечатление обманчиво?

Бездействие США на Ближнем Востоке и на Украине создает впечатление упадка американской гегемонии, пишет The Guardian. Похоже, что у администрации Байдена нет ни плана, ни воли, ни средств, чтобы повлиять на украинцев и израильтян. Но, может быть, на самом деле все не так, надеется автор.

Мысль, что Байден не справляется с мировыми кризисами, не выдерживает критики. Присмотритесь - и вы увидите, что его внешняя политика не менее радикальна, чем у Трампа.
Писать историю по горячим следам всегда рискованно. Но порой этого требует острота ситуации. Прямо сейчас нам всем нужно разъяснение, почему США не стараются успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и не добиваются переговоров между Украиной и Россией.

Один лагерь утверждает, что это потому, что администрация Байдена не справляется. Что у нее нет ни далеко идущего плана, ни воли, ни средств, чтобы дисциплинировать или наущать как украинцев, так и израильтян. В результате она сосредоточена главным образом на том, чтобы не допустить третьей мировой.

Если так, то это печальное свидетельство упадка американской гегемонии. Неудивительно, что в США все чаще раздаются призывы к Вашингтону разработать "независимую" внешнюю политику - независимую от Украины и Израиля.
Но что если эта трактовка слишком мягка? Что если она недооценивает продуманность действий Вашингтона? Что если ключевые фигуры в администрации на самом деле почувствовали, что настал решающий момент исторического порядка, и увидели возможность изменить расстановку мировых сил? Что если мы наблюдаем разворот США к сознательному и всеобъемлющему ревизионизму через стратегию напряженности?
Ревизионистскими считаются державы, которые хотят перевернуть статус-кво. В самом широком смысле это означает желание изменить ход событий - например, перенаправить процесс глобализации в иное русло или остановить его полностью. Ревизионизм нередко ассоциируется с обидой или ностальгией по лучшей, но давно минувшей эпохе.

От этой трактовки внешней политики Джо Байдена нас вынуждает отказаться спецоперация России на Украине с февраля 2022 года и ХАМАС - с 7 октября. Обычно считается, что Запад под началом США лишь реагирует, а не действует с упреждением. Но если сосредоточиться не на процессе, а на результатах политики США, то она покажется вполне правдоподобной.
В конце концов, лозунг Дональда Трампа "Вернем Америке былое величие" откровенно отдавал ревизионизмом. Действующие правила игры его не интересовали. Торговые договора он выбросил в окно. Он обложил Китай пошлинами. А дежурной мантрой было "Америка превыше всего".

На фоне Трампа команда Байдена хвастается своей верностью порядку на основе правил. Но в вопросе мировой экономики и подъема Китая Байден оказался ничуть не мягче своего предшественника - а возможно, даже жестче.
При Байдене Вашингтон изо всех сил стремился обратить вспять годы упадка - следствие неуместного потворства Китаю. США пытались остановить развитие Китая в сфере технологий. В этом у них есть крепкие союзники - голландцы и южнокорейцы. Когда Всемирная торговая организация дерзнула протестовать против американских пошлин на сталь, Белый дом ответил лишь презрением. "Байденомика" - это "Вернем Америке былое величие", только для думающих людей.
В так называемом Индо-Тихоокеанским регионе США не просто отстаивают статус-кво. Новостью стала сама трактовка региона как стратегической арены. В лице Четырехстороннего диалога по безопасности (или "Четверки") Вашингтон плетет новую сеть союзников, которая свяжет Индию, Японию и Австралию с США. Даже если бы за последние два года ничего другого не произошло, вердикт был бы ясен: геоэкономическая политика США в отношении Китая при Байдене - продолжение ревизионизма, впервые давшего о себе знать при Трампе.

Именно потому, что Белый дом сосредоточился на противостоянии с Китаем, в 2021 году он стремился к разрядке с Россией. Все испортили два просчета Владимира Путина. Первый - это что он предположил, что его спецоперация на Украине - пустяк, который пройдет незамеченным. Второй - это что он недооценил готовность Запада превратить Украину в марионетку против России. За два года конфликта ревизионистская позиция Запада застыла окончательно. В отношении как Украины, так и России прежний, "довоенный" статус-кво больше не приемлем.

На Ближнем Востоке ситуация еще яснее. Здесь администрация Байдена также не стремилась к эскалации. Авраамовы соглашения Трампа между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем открыли обнадеживающие перспективы. Однако крепнущие связи России с Ираном и участие в регионе Китая омрачили картину. И как только ХАМАС начал свою атаку 7 октября, а израильское правительство дало понять, что не намерено дальше мириться ни с ХАМАС, ни с "Хезболлой", Вашингтон дал зеленый свет.
США оплачивают более 25% израильских неистовств, когда ЦАХАЛ физически уничтожает Газу, изводит Западный берег и уже приступил к искоренению "Хезболлы". Они подтянули к себе таких союзников, как Германия и Великобритания. Они покрывают Нетаньяху, делая его недосягаемым для международного правосудия.

Разумеется, в отличие от Украины, США продолжили дипломатию. Но для чего? В первую очередь, чтобы взять Иран в тиски, а могущественные государства Персидского залива поставить на свою сторону. Тем временем Израиль уничтожает сеть влияния Ирана и окончательно перечеркивает план из 1990-х о создании двух государств.

На всех трех аренах - в Китае, на Украине и на Ближнем Востоке - США будут утверждать, что они лишь отвечают на агрессию. Но вместо того, чтобы последовательно работать над возвращением к статус-кво, они фактически лишь повышают ставки. Настаивая на поддержании так называемого порядка на основе правил, они претворяют в жизнь нечто большее, чем банальное возрождение тлетворных неоконсервативных амбиций 1990-х и 2000-х.
В Китае их ревизионистская стратегия была ясна с самого начала. На Украине и на Ближнем Востоке Вашингтон лишь отреагировал на события. Но это еще не доказывает отсутствия стратегических намерений. Умение воспользоваться агрессией врага, отчаянием друзей и безжалостностью союзников в собственных интересах - признак мудрой политики. Вашингтон далеко не безрассуден. Байден сопротивлялся самым радикальным призывам насчет Украины. Он вывел войска из Афганистана и поклялся не отправлять американских солдат на Украину. В какой-то момент Белый дом может решить, что прекращение огня необходимо.

Но это ни в коем случае не попытки выкрутиться. Президентство сперва Трампа, а затем и Байдена - сознательное и контролируемое разрушение миропорядка, сложившегося в 1990-х после холодной войны.

Автор статьи: Адам Туз (Adam Tooze)

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728801180


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