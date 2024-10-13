Стремительным домкратом. Как глобалисты "уронили" европейскую экономику? - А.Белов

09:58 13.10.2024

13.10.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Следование санкционной линии США с отказом от российских энергоресурсов провоцирует промышленный спад и общественное недовольство в Старом Свете



Экономика ФРГ продолжает падение. Второй год подряд. Вас это удивляет? Меня нет. Зато в явном недоумении находится редакция германского пропагандистского таблоида BILD, давно и довольно дешево продавшая душу глобалистам. Намедни BILD посвятила целую статью ухудшению дел в германском капиталистическом "народном хозяйстве".



"Согласно последним данным, на фоне глобальных экономических потрясений в 2024 году ВВП страны сократится на 0,2%... Экспорт, составляющий половину роста немецкой экономики, стал более рискованным из-за мер защиты собственной экономики Китаем. А зависимость от китайского рынка, сделала немецкие компании уязвимыми", – отмечает издание.



Что это за глобальные потрясения и почему в сложностях с Китаем немцы, да и вообще европейцы, виноваты прежде всего сами (именно они, руководствуясь исключительно политическими мотивами, развязали с КНР торговую войну), я уже довольно подробно писал в предыдущих статья. Полюбопытствуйте на досуге.



Сегодня же мы поговорим о попытках (спойлер: весьма беспомощных) самих европейских глобалистов найти объяснение происходящему и, главное, выход из сложившейся ситуации.



Так, та же BILD, ссылаясь на мнение министра экономики ФРГ, "зеленого" (во всех смыслах) политика Роберта Хабека, пишет, что одной из причин сегодняшнего кризиса нынешнему руководству Федеративной Республики мнятся структурные проблемы, такие как недостаточные вложения в инфраструктуру и зависимость от экспорта, тормозящие рост экономики Германии.



Хабек-де полагал, что по итогам текущего года экономика ФРГ вырастет на 0,3%, а оно видите как получилось. И теперь германский вице-канцер (да, он еще и эту должность занимает) советует пересмотреть экономическую политику Германии в сторону уменьшения этой зависимости и направить больше средств на развитие внутренней инфраструктуры.



Честно говоря, лично мне все это безумно напомнило знаменитый диалог из мультфильма про Простоквашино между дядей Федором и котом Матроскиным, где они собиралась купить корову.



Помните, "чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нету". Так и тут. Как этот Хабек собирается реформировать экономику, да еще и на уровне инфраструктуры (самый затратный вариант), если эта самая экономика перестала приносить прибыль, – вопрос без ответа.



Чтобы довершить рассказ о "суперспособностях" немецкого министра, познакомлю вас с его мнением по поводу перспектив "зеленой энергетики". Как пишет BILD, выступая перед бундестагом, Хабек призвал депутатов к оптимизму, отметив, что "инвестиции в борьбу с изменением климата могут помочь в будущем, несмотря на текущие трудности".



"По его словам, расходы на климатическую политику окупятся, если сравнивать их с потенциальными убытками от последствий глобального потепления", – подчеркивает издание.



Если вам кажется, что он так издевается или что подобные "умники" сидят только в руководстве Германии, то вынужден вас разочаровать. В соседней Бельгии дела идут ничуть не лучше, а рецепты оздоровления экономики предлагаются столь же "прорывные".



Недавно в издании L'Écho вышла статья за авторством Жан-Поля Бомбартса (Jean-Paul Bombaerts), в которой тот сообщает, что экономические проблемы обернулись для Бельгии дефицитом бюджета более чем в 30 миллиардов евро.



С одной стороны, все еще не так печально. Согласно данным бельгийского правительства, по сравнению со всей еврозоной (0,4%) Бельгия показала в этом году больший рост экономики (1,1%). Однако, если посмотреть на год 2023-й (1,4%), становится очевидно, что наблюдается общий спад, причем, по расчетам местного Национального банка, даже небольшая корректировка (и то пока лишь на бумаге) в 2025-м (1,3%), все равно окажется ниже показателей двухлетней давности.



Все это, разумеется, находит отражение и в признаках куда более осязаемых, чем цифры ВВП. Так, скажем, данные по динамке в сфере занятости носят неутешительный характер. По данным бельгийского Бюро планирования, количество занятых в частном секторе неуклонно снижалось в течение 2023-го и в первой половине 2024 года.



"Первоначально это ослабление проявилось в резком сокращении временной занятости. Впоследствии количество оплачиваемых рабочих мест в обрабатывающей промышленности, строительстве и розничной торговле также сократилось. Проблемы, с которыми столкнулись Van Hool и Audi Brussels, иллюстрируют трудности, с которыми сейчас сталкивается наша отрасль", – отмечается в материале L'Écho.



Число работающих бельгийцев в самом трудоспособном возрасте от 20 до 64 лет вот уже несколько лет остается на уровне 72,1% – 72,2%. До показателей в 40 000 рабочих мест в 2023 году и 100 000 – в 2021-м нынешняя бельгийская экономика очень далека (16000).



"Практически стагнация занятости в сочетании со слабым ростом неизбежно отражается на государственных финансах. В начале июля Комитет по мониторингу оценил дефицит на следующий год в 29,4 миллиарда евро. По нашим расчетам и с учетом новых данных Бюро планирования, ожидается, что дефицит в следующем году вырастет еще немного и достигнет 30,7 миллиарда евро. Разумеется, при неизменной политике", – сообщает автор статьи.



При этом отмечается, что одним из основных негативных факторов, влияющих на рост инфляции и дефицит бюджета, стали цены на газ и электроэнергию. Что, в общем, неудивительно. Ну а теперь обещанный "прорывной" прогноз от бельгийского эксперта:



"Если цены на нефть, энергоносители и продукты питания будут снижаться, это приведет и к снижению уровня инфляции с 3,2% в 2024 году до 1,9% в 2025 году".



С учетом продолжающейся санкционной войны Запада против России, а также разгорающегося военного конфликта на Ближнем Востоке, только законченный оптимист может ожидать в ближайшем будущем снижения цен. Впрочем, в нынешней Европе таких "законченных" довольно много, если присмотреться к правительствам большинства стран ЕС – едва ли не все.