МелкоБритания: имперские иллюзии и мелкие пакости, - В.Малышев

09:59 13.10.2024

12.10.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Англичане по-прежнему всерьез уверены, будто они "правят морями" и решают судьбы мира



В далеком 1701 году в Лондоне по поэме Джеймса Томсона и на музыку Томаса Арна была написана ставшая знаменитой патриотическая песня "Правь, Британия!". Известной она стала благодаря двухстрочному рефрену в конце каждой строфы, который, собственно, и дал имя песне:



Правь, Британия! Британия, правь морями:

Британцы никогда не станут рабами.



Любопытно, что в Викторианскую эпоху текст рефрена был изменен – слово rule ("правь") было заменено на rules ("правит"). И это было действительно так – Британская империя тогда правила чуть ли не всем миром. Но после Второй мировой войны ситуация изменилась. Британия, хотя и оказалась в числе победителей, но двумя крупнейшими державами, которые решали судьбы мира, стали США и СССР. А потом она неудержимо покатилась назад. Сегодня Великобритания морями уже не правит. По оценке Международного валютного фонда, по объему ВВП она занимает лишь 6-е место в мире. На 6-м месте она и в рейтинге на 2024 год своих вооруженных сил, по данным портала Global Firepower.



Никакая она больше и не "владычица морей". Так, по численности, например, подводных лодок она в два раза(!) уступает крохотной Южной Корее. У Лондона их всего 10, а у Южной Кореи – 22.



А по общей численности боевых кораблей Британия вообще сейчас на… 30-м месте в мире. Тут ее опережают даже такие страны, как Марокко. Нигерия, Кувейт и т. д. (хотя по общему тоннажу она на 5-м месте и у нее есть два авианосца). Однако Лондон продолжает пыжиться и считать себя "империей", которая чем-то правит и будто бы решает судьбы мира.



Но вот уже и в Британии зазвучали трезвые голоса, призывающие отказаться от этой наивной иллюзии. Об этом свидетельствует статья Саймонса Дженкинса, опубликованная 8 октября в английской газете Guardian под заголовком "Британии необходимо отказаться от иллюзий об империи".



"Британская империя, – пишет автор статьи, – по-прежнему сводит правительства с ума. Министр иностранных дел Лейбористской партии, отвечающий за ее нерушимые клочки, Стивен Доути, предоставил изолированные острова Чагос в Индийском океане под суверенитет независимого Маврикия. Этот скромный акт деколонизации имеет смысл. Но правительство хочет сохранить там совместную военную базу США и Великобритании. Почему? Британия больше не правит Индией или Сингапуром. База у берегов Индии, даже общая, – это чистое имперское шоу", – возмущается автор статьи.



Поясним, что Чагос – это несколько необитаемых атоллов, чье население Лондон насильственно депортировал полвека назад. Но это более 500 тысяч квадратных километров морской исключительной зоны, что в два раза больше самой Великобритании. Британцев уверяют, что их флот сохранит контроль над Индийским океаном благодаря базе Диего-Гарсия, однако на деле совместный статус аренды этой базы вместе с американцами на самом деле подразумевает полный ее контроль со стороны США.



Британия прощается со своей заморской территорией Чагос, конечно, не по своей доброй воле. Еще в 2019 году соответствующее решение было принято Международным судом ООН. Лондон откладывал это решение, а потому сейчас в британских СМИ царит истерика. Лейбористское правительство обвиняют сейчас в "предательстве национальных интересов". Но деваться некуда, пришлось уступить.



Так, газета Daily Mail вышла с огромным заголовком "Капитуляция Стармера". Лорд Дэниел Ханнан на ее страницах выступил с разгромной статьей, обвинившей нынешнее правительство Британии в предательстве. "И что мы получаем взамен? – задается вопросом автор, тут же отвечая на него: – Ничего. Вообще ничего… Какие мы дураки. Какие трусливые, жалкие, ненавидящие самих себя дураки".



"Доути, – продолжает в свою очередь Дженкинс в Guardian, – отвечает за 14 других "заморских территорий. "Среди них Бермуды, Питкэрн, Монтсеррат, Кайманы, Вознесение и Тристан-да-Кунья. Над ними по-прежнему будет развеваться флаг Союза; Королевский флот будет нести караул и исполнять национальный гимн. За последние полвека многие территории, такие как Белиз, Тувалу, Сейшельские острова и Багамы, тихо соскользнули в независимость. Другие остались "зависимыми" от короля, с британским гражданством и защитой", – отмечает автор статьи, отмечая, что эти игры в "империю" обходятся Лондону в немалую копеечку.



Другие проблемы Британии с ее жалкими имперскими потугами – Гибралтар и Фолклендские острова. "То, что Британия должна была позволить Гибралтару, захваченному в качестве военной базы в 1704 году, испортить отношения с Испанией с тех пор, более чем абсурдно, – считает Дженкинс. – Конечно, гражданам колонии нравится их анклав с низкими налогами, но это британское Монако географически является частью Испании. Некая сделка о суверенитете, безусловно, должна была уладить это к настоящему времени. Еще в апреле прошлого года министр иностранных дел тори Дэвид Кэмерон, как сообщается, вел переговоры о соглашении после Brexit, но переговоры, похоже, провалились.



Между тем на прошлой неделе Доути счел себя обязанным снова отклонить неоднократное требование Аргентины о передаче суверенитета над Фолклендами. Обычно забывают, что до вторжения Аргентины в 1982 году правительство Маргарет Тэтчер фактически вело переговоры о передаче, несмотря на обеспокоенность, выраженную островитянами. Как и в случае с Гонконгом, история и географическая близость сделали сделку здравомыслящей, возможно, с присутствием ООН, гарантирующим островитянам самоуправление. Только безрассудные действия военного режима Аргентины сорвали переговоры. Но это было 42 года назад.



А сейчас защита 3600 жителей островов обходится Великобритании примерно в 60 миллионов фунтов стерлингов в год. Это непростительно. Единственное будущее островов, которое имеет экономический смысл, связано с прилегающей к ним материковой частью. Если Тэтчер могла видеть это в 1982 году, – как она видела необходимость позже деколонизировать Гонконг, – почему Кир Стармер не может видеть этого сегодня? Вместо этого он хочет сжечь деньги, притворяясь империей, как в Индийском, так и в Атлантическом океанах. Мания величия никогда не прекращается", – делает вывод автор статьи в Guardian.



А ведь все эти потуги Лондона, будто он продолжает "править морями", оборачиваются позорным фиаско. В 2021 году, например, Британия отправила авианосец HMS Queen Elizabeth в сопровождении двух эсминцев, одним из которых является Defender, двух фрегатов, атомной подводной лодки, танкера и судна материально–технического обеспечения в Южно-Китайское море, чтобы "отстаивать британские ценности" на одном из самых спорных водных путей мира. Тогда политический комментатор Гал Люфт с иронией написал: "Надеюсь, эта экскурсия также закончится без вреда. Но что если этого не произойдет? Что если намеренно или по просчету столкнутся британские и китайские суда, будет потоплен корабль, сбит самолет или утонет моряк? Что тогда сделает Джонсон (тогдашний премьер Британии)? Объявит войну Китаю? Идти на край света и рисковать миром во всем мире – прерогатива сверхдержавы, а не средней державы, такой как Великобритания", – с едким сарказмом резюмировал Гал Люфт.



Также вызывающе, не по своему нынешнему статусу, ведет себя Британия по отношению к событиям на Украине. Сначала Борис Джонсон, а потом и последовавшие за ним другие премьеры начали и продолжают активно поддерживать Киев, пытаясь, как это делала Британия в былые времена своего могущества, чужими руками "нанести поражение России". Но что Лондон может сделать сейчас? У него нет ни оружия, ни денег, чтобы реально помочь киевским неонацистам. Единственное, что англичане в состояние делать, это продолжать гадить исподтишка. Вместе с США послать диверсантов, чтобы взорвать российско-немецкие газопроводы. Как заявил на этой неделе глава СВР России Сергей Нарышкин, эту беспрецедентную диверсию совершили спецслужбы англосаксонских стран – США и Великобритания.



"Британии необходимо отказаться от иллюзий об империи – отказ от островов Чагос станет хорошим началом… Эти мечты колониальной эпохи обходятся стране дорого", – делает вывод в Guardian Саймон Дженкинс.



А пользователи в сети уже давно называют Великобританию, которая некогда гордо "правила морями", Мелкобританией. А что? Может и впрямь пора ее переименовать?