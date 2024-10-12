Бандеровцы поджали хвост. В России заканчивают обучение тысячи бойцов из КНДР - ISW

10:26 13.10.2024

В России готовят несколько тысяч солдат из КНДР и могут отправить в зону СВО - ISW

12 октября 2024



В России проходят подготовку несколько тысяч солдат из Северной Кореи, их могут отправить на Украину до конца года. Об этом сообщает портал Yhoo со ссылкой на "Украинскую правду".



По данным "Института изучения войны" (ISW), военнослужащие КНДР уже воюют на Украине и несколько тысяч проходят подготовку в России с возможностью их переброски на линию фронта в будущем.



"Украинский чиновник добавил, что „несколько тысяч" северокорейских пехотинцев проходят подготовку в России и что российское военное командование может развернуть их на передовой на Украине к концу 2024 года или в приграничных районах России, чтобы высвободить российские резервы для борьбы на территории Украины… Неясны масштабы северокорейской группировки сил, которую Россия может развернуть на линии фронта или которая может высвободить российские войска вдоль границы, но эти сценарии также могут помочь России в усилиях по выделению дополнительной живой силы для приоритетных наступательных операций на Украине и продлению кульминации российской наступательной операции лета 2024 года",

- говорится в обзоре ISW.



Южнокорейские и украинские официальные лица заявили, что северокорейские солдаты воюют на стороне российских войск на Украине, писала ранее The Washington Post.



По словам представителя украинской военной разведки, некоторые северокорейские офицеры присутствуют в качестве наблюдателей в зоне спецоперации и анализируют поле боя, но Украина до сих пор не обнаружила в регионе активных действий северокорейских военных подразделений.



19 июня президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из этих государств, напоминает портал.



Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/10/12/v-rossii-gotovyat-neskolko-tysyach-soldat-iz-kndr-i-mogut-otpravit-v-zonu-svo-isw