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"По стандартам США": в Армении открывают очередную биолабораторию, турки напуганы
10:30 13.10.2024

11 октября 2024

В Армении будет создана новая лаборатория передовых биологических и экологических наук. Об этом сообщает агентство Arminfo со ссылкой на сообщение Американского университета Армении (AUA). Утверждается, что на решение поставленной задачи AUA получил грант в размере $ 1,8 млн от Агентства США по международному развитию (USAID).

В сообщении указывается, что создание лаборатории будет способствовать развитию исследовательской работы в университете в области биологических наук и наук об окружающей среде, а также усилит потенциал данных и компьютерных наук в университете.

Ректор университета, на базе которого, к слову, и будет организована лаборатория, Брюс Погонян заявил, что этот грант является крупнейшим в истории университета. По его словам, для руководства это большая честь и ответственность. Кроме того, "финансирование будет мотивировать AUA расширять академические возможности и увеличивать влияние на всей территории Армении".

Отмечается, что финансирование USAID, которое также будет дополнено финансированием AUA, будет использовано для приобретения современного оборудования и создания исследовательской среды, соответствующей биоэтическим и нормативным стандартам США.

В свою очередь телеграм-канал "Джинн из Пробирки. Биолаборатории" сообщает:

"Любопытно, что при попытке найти оригинальное сообщение на сайте AUA запрос показывает ошибку. Вероятно, правительство Армении, находясь в тесном сотрудничестве с США, принимают попытки замести следы и сделать факт открытия биолаборатории не столь заметным".
Между тем турецкое издание dikGAZETE пишет о том, что армянские эксперты обеспокоены нахождением американских биолабораторий вблизи местных школ и жилых домов. Разработка патогенов не должна проводиться в местах большого скопления людей и тем более детей. Анкаре теперь тоже есть о чем волноваться.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что одна из лабораторий расположена в нескольких километрах от турецкой границы. Это вызывает ряд вопросов о возможных рисках для Турции, учитывая, что биологические лаборатории занимаются исследованием опасных патогенов, в том числе вирусов, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия.

К тому же в последнее время в странах Закавказья и Турции зафиксированы вспышки неэндемических для этих регионов опасных инфекций человека и животных (болезнь Ньюкасла, новый вирус ящура серотипа SAT-2, лихорадка Западного Нила).

С большой вероятностью это обусловлено тесным сотрудничеством Еревана и Вашингтона в области биобезопасности и реализацией американцами биологических проектов на территории Армении.

Известно, что США профинансировали создание в Армении ряда биологических лабораторий, где ведутся работы с возбудителями африканской чумы свиней, гриппа, ящура, чумы, туляремии, нодулярного дерматита.

Такие биолаборатории созданы на базе существующих организаций, среди которых - ГНКО "Научный центр оценки и анализа рисков в сфере пищевых продуктов".

Предполагается, что тесное сотрудничество между Арменией и США может привести к распространению новых патогенов, представляющих угрозу для Турции, чье сельское хозяйство и животноводство могут пострадать от таких заболеваний.

Референс-лаборатории США стали открываться в Армении с 2010 года. Американская сторона утверждает, что цель данных учреждений - обеспечение гарантий здоровья сельскохозяйственных животных, финансирование ремонта и создание сверхсовременных лабораторий, благодаря которым укрепляются возможности правительства в вопросе осуществления общественного мониторинга возможных угроз здоровью людей.

Однако лаборатории финансируются Пентагоном, а их деятельность на самом деле строго засекречена. Финансирование данных объектов со стороны Вашингтона достигает десятков миллионов долларов.

В общей сложности на территории Армении действуют 12 лабораторий, 3 из которых - в Ереване.

Представители общественного клуба "Глас народа" изучили ситуацию и пришли к следующим выводам: "В лабораториях проводятся работы, которые тщательно скрываются от армянской общественности; они расположены в местах плотного проживания населения, а также рядом с детскими садами и площадками, что полностью противоречит правилам расположения подобных объектов".

Следом общественники в письменной форме направили в посольство США в Армении ряд вопросов, которые были связаны с деятельностью биолабораторий, однако от американских дипломатов были получены абсолютно невнятные ответы без какой-либо конкретики.

Еще год назад информационный портал infoport.am сообщал, что от своих инсайдеров получил документы, раскрывающие детали военно-биологической деятельности США на территории страны. Отмечалось, что представители американского военного ведомства имеют неограниченный доступ к ресурсам Армении в области биологических исследований и крайне заинтересованы в работе с особо опасными патогенами, которые давно изучаются и тестируются Пентагоном в качестве биологического оружия.

В Турции уже звучат призывы обратить особое внимание на деятельность биологических лабораторий в Армении, а также проверить их "прозрачность". Эксперты настаивают на необходимости международного контроля за деятельностью подобных объектов, чтобы исключить возможность использования лабораторий в военных целях. Учитывая, что такие учреждения находятся недалеко от турецкой границы, Анкара имеет полное право требовать более четких гарантий безопасности.

Источник - eadaily.com
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