9-ть ФАБ-500 по президентской бригаде Нацгвардии Украины. Ад в Колесниковских лесах

10:33 13.10.2024

илограммовыми авиабомбами по президентской бригаде Нацгвардии Украины

ВС РФ ударили девятью ФАБ-500 по президентской бригаде Нацгвардии Украины



Российские войска ударили 500-килограммовыми авиационными бомбами с фугасной боеголовкой ФАБ-500 по расположению президентской бригады Нацгвардии Украины. Три отечественных самолета сбросили девять боеприпасов в течение 15 минут.



Атака была произведена в районе населенного пункта Колесниковка на купянском направлении. Все авиабомбы достигли целей. "Первой бригаде нацгвардии вечером устроили ад", - утверждают авторы Telegram-канала "Направленец по Украине".



Зеленский называл купянское направление одним из самых "жарких"

В мае президент Украины Владимир Зеленский назвал шесть направлений, где ведутся самые "жаркие" боевые действия. Таковыми он счел покровское, кураховское, краматорское, лиманское, времевское и купянское.



В конце августа украинский лидер еще раз оценил обстановку на фронте. Он обсудил боевые действия с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским и отметил, что больше всего штурмов происходит на покровском направлении. Также непростыми политик назвал краматорское, торецкое и купянское направления.



В свою очередь, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин перечислил среди главных точек соприкосновения купянское и херсонское направления, а также устье Днепра.



"Горячо (...), по большому счету, на всех участках фронта, везде, начиная от Купянска и заканчивая херсонским направлением", - говорил зимой военный. Тогда он отмечал, что бои идут практически на всех направлениях, и главной проблемой для ВСУ является то, что в руководстве не знают, где будет нанесен главный удар, что лишает их возможности подготовки.



Российские планирующие бомбы модернизировали

В начале сентября стали известно, что Россия модернизировала планирующие авиационные бомбы. Их оснастили универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). В подтверждение этому Telegram-канал Fighterbomber опубликовал фотографию ФАБ-500 с УМПК под крылом истребителя-бомбардировщика Су-34. Обновленный модуль получил удлиненное крыло, которое повышает дальность планирования ФАБ-500.



"Теперь он летит дальше подавляющего количества тактических ракет с такой же точностью и намного более могучей боевой частью", - говорилось в сообщении.



"Их крайне сложно сбить. Практически невозможно"В России увеличивают производство супербомб. Как они меняют ход СВО?

27 марта 2024

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что модифицированная фугасная авиабомба ФАБ-500 с увеличенной дальностью может достать до любой точки Харькова.



По его словам, новый вид корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ) использовался Вооруженными силами (ВС) России на купянском направлении, а также для ударов по промышленным объектам Харькова. Чиновник отметил, что боеприпас после модификации приобрел новое свойство в виде увеличенной дальности до 80 километров. Он добавил, что в результате продолжительность воздушных тревог в городе может достигнуть 12-16 часов в сутки.