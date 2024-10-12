Колумб был крещеным евреем сефардом. Ученые установили происхождение легендарного морехода

11:25 13.10.2024

В Испании установили предположительное происхождение Колумба

RTVE: в Испании полагают, что Христофор Колумб был евреем-сефардом

Павел Зубов



Специалисты Гранадского университета в Испании провели экспертизу по установлению происхождения знаменитого мореплавателя Христофора Колумба. Об этом сообщает телеканал RTVE.



В документальном фильме канала "Колумб, ДНК. Его истинное происхождение" (Colon ADN, su verdadero origen) уточняется, что исследование проводилось в течение 22 лет под руководством судмедэксперта и профессора Гранадского университета Хосе Антонио Лоренте. После изучения сотен костей и документов ученые пришли к выводу, что Колумб был евреем. По версии Лоренте, мореплаватель, вероятно, был родом с Западного Средиземноморья.



"Изученные линии помещают его в средиземноморскую Испанию среди сефардов", - сказано в публикации RTVE.



12 октября британское издание The Daily Mail писало, что ученым удалось доказать нахождение костей Колумба в Испании. Тот факт, что мореплаватель мог покоиться в королевстве, неоднократно подвергался сомнению.



Ранее ученые выяснили, что жители острова Пасхи открыли Америку задолго до Колумба.