Турецкий торг. Игры в БРИКС и не только, - Сергей Кожемякин

11:49 13.10.2024 Турецкий торг. Игры в БРИКС и не только



Потерпев неудачу на местных выборах, власти Турции пытаются взять реванш. В ход идут внутриполитические уловки и хитрые дипломатические маневры вроде намерения вступить в БРИКС. Ни то, ни другое, подчеркивают коммунисты, не меняет сути режима.



Игры в БРИКС



Не так давно много шума наделала новость о заявке Турции на вступление в БРИКС. Сам по себе этот факт не назовешь чем-то выдающимся. Международный клуб быстро расширяется. В начале года к нему присоединились Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ (Саудовская Аравия взяла паузу), число заявок превысило три десятка. И все же Турция - случай особый. Страна не только состоит в НАТО, имея на своей территории американские военные базы, но и является кандидатом в члены Евросоюза.



Особо ретивые комментаторы поспешили провозгласить "радикальный разворот" турецкой внешней политики. Дело доходило до утверждений, что "шаг Анкары - это конец гегемонии США". Как бы ни хотелось верить в подобный исход, внешне эффектный вираж правительства Реджепа Эрдогана вряд ли этому поспособствует.



В первую очередь потому, что оценки БРИКС как фундамента альтернативного миропорядка пока далеки от реального воплощения. Организация остается довольно рыхлым конгломератом, без четких обязательств и серьезных институтов. Это доказала история пребывания в ее рядах Бразилии. Руководившие страной в 2016-2022 годах правые проамериканские президенты Мишел Темер и Жаир Болсонару продолжали участвовать во встречах, а большего от них и не требовалось.



Механизмом, приближающим БРИКС к таким интеграционным проектам, как ЕС или АСЕАН, стало создание в 2015 году Нового банка развития. За время своего существования он профинансировал около ста проектов на общую сумму 33 млрд долл. Много ли это? Азиатский банк развития со штаб-квартирой в Токио за один прошлый год израсходовал 24 млрд долл. О позициях "банка БРИКС" много говорит и то, что в марте 2022 года он приостановил все транзакции с Россией, объяснив это следованием "здравым банковским принципам". На словах остаются идеи вроде создания общей валюты. А лозунги о многополярном мире не мешают той же Индии участвовать в кознях против Китая. Это вполне закономерно, ведь в глазах буржуазных режимов многополярность - не более чем возможность получить свою сферу влияния для эксплуатации и обогащения.



Что же притягивает к БРИКС разные страны? Пока, в основном, желание извлечь выгоду из глобального противостояния. При отсутствии строгих внутренних регламентов членство позволяет повышать ставки в торге с Западом. Не удивительно, что Турция, привыкшая играть на антизападной риторике, воспользовалась этой возможностью. "Десятилетиями правящая элита рассматривала отношения с Россией как стратегический рычаг для получения больших уступок от Запада, к которому Турция прочно привязана через НАТО. Поддержание тесных связей с Россией также позволило Эрдогану, его политическим и деловым партнерам извлечь выгоду и значительно обогатиться", - пишет турецкий политолог Ариф Асалыоглу.



На корыстную подоплеку указывает Коммунистическая партия Турции (КПТ). Там отмечают, что "международным балансированием" турецкий капитал повышает мобильность, не выходя при этом за рамки ответственности перед НАТО.



Политика лицемерия



Доказательств "двойной игры" предостаточно. За считанные дни до заявления о намерении вступить в БРИКС глава турецкого МИД Хакан Фидан участвовал во встрече министров иностранных дел Евросоюза. Представителя Анкары пригласили впервые с 2019 года, что дипломат оценил по достоинству. "Возрождение отношений Турции и ЕС отвечает интересам всех. Необходимо возобновить механизмы нашего диалога", - заявил Фидан, добавив, что вступление в союз остается стратегической целью Анкары.



Не заметно признаков охлаждения и в отношениях с НАТО. Правительство Эрдогана поддержало кандидатуру нового генсека Марка Рютте, дало согласие на вступление в блок Финляндии и Швеции. Турецкая армия участвует в совместных учениях. Одни из них - Sea Breeze 2024 - прошли в водах Черного моря с участием ВМС Турции, США, Болгарии, Румынии и других стран.



Большой резонанс имели еще одни маневры, хотя власти всеми силами старались их скрыть. Турецкий десантный корабль Anadolu и фрегат Gokova тренировались в Средиземноморье с американскими судами Wasp и Oak Hill. Тонкость в том, что последние прибыли в регион для поддержки Израиля, "сдерживания агрессии Ирана и его ставленников". Анкара же, напомним, осудила операцию в секторе Газа. И не просто осудила: Эрдоган объявил о полном прекращении торговли с Израилем и пригрозил отправкой войск.



Между тем главным поставщиком нефти в еврейское государство остается Азербайджан. Поставляется она через трубопровод "Баку - Тбилиси - Джейхан", пролегающий по территории Турции. Не все ясно с собственно турецким экспортом. Формально он упал до нуля, но тут же многократно вырос в торговле с Палестинской автономией. Например, стоимость поставок стали, составлявшая мизерные 27 тыс. долл., подскочила до 14,3 млн. То же самое касается цемента, стекольной продукции и других товаров, прежде отправлявшихся Израилю. Ряд аналитиков считают, что это прикрытие для торговли с Тель-Авивом.



Проявлением лицемерия стали и учения, тем более что после них корабль Wasp прибыл в порт Измира с пятидневным визитом. Это вызвало протесты коммунистов и других организаций. Как заявил генеральный секретарь КПТ Кемаль Окуян, турецкие власти никогда не были честными в палестинском вопросе. "Союзнические отношения с США обесценивают антиизраильскую риторику", - считает он. В партии уверены, что членство в НАТО угрожает Турции и всему региону. "То, что они называют безопасностью, в действительности обеспечивает безопасность горстки эксплуататоров и их собственности. Их шкурные интересы выдаются за национальные интересы", - подчеркивают коммунисты.



Подтверждением этого стало укрепление сотрудничества с Вашингтоном. В сентябре Белый дом одобрил продажу сверхзвуковых ракет "земля-воздух" RIM-116 для турецкого флота. После того как Анкара поддалась в вопросе вступления Швеции в НАТО, США разблокировали переговоры о поставках 40 истребителей F-16 новейшей модификации и 79 комплектов для модернизации имеющегося парка военных самолетов. Как заявил министр обороны Яшар Гюлер, Турция довольна темпами исполнения сделки.



Еще один контракт, касающийся истребителей F-35, был заблокирован после покупки Анкарой ЗРК С-400 российского производства. Но переговоры ведутся и здесь. Как сообщила газета "Кумхуриет", турецкая сторона предложила в качестве компромисса и дальше держать российские комплексы на складах, не активируя их. Также Турция выразила заинтересованность в закупке 40 самолетов Eurofighter Typhoon, выпускаемых в ЕС. О российских Су-35 и Су-57 в Анкаре больше не заикаются. Конъюнктура изменилась…



Активнее многих других членов НАТО Турция помогает Украине. На верфи RMK Marine в Стамбуле спущен на воду "Гетман Иван Выговский" - второй из четырех корветов класса Ada, заказанных Киевом. На самой Украине продолжается строительство завода по производству и обслуживанию турецких беспилотников TB2 и TB3. В зоне боевых действий в Курской области замечены турецкие бронемашины Cobra II.



"Наша приверженность территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины остается неизменной. Возвращение Крыма в состав Украины - требование международного права", - заявил Эрдоган 11 сентября в обращении к участникам саммита "Крымской платформы". Месяцем ранее турецкий парламент ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с Киевом. Уже на первом этапе оно отменяет ввозные пошлины на 93,4 процента украинских промышленных товаров. Но и без этого динамика взаимной торговли выглядит впечатляющей. В январе-июне Турция закупила у "незалежной" 853 тыс. тонн железной руды и 41 тыс. тонн стальной заготовки - соответственно на 158 и 108 процентов больше, чем годом ранее. На украинских двигателях летают турецкие беспилотники, производимые компанией "Байкар".



В России предпочитают смотреть на это сквозь пальцы, ценя Турцию как покупателя и транзитера природного газа. Как заявил Владимир Путин, даже если Украина перекроет "трубу", Москва всегда сможет отправить его по "Турецкому потоку". Вот только Анкара старается снизить зависимость, впятеро нарастив за год собственную добычу газа. Соответственно, тон страны в разговоре с Россией будет становиться все жестче.



Запрос на перемены



Открываемые дипломатией возможности правительство Эрдогана использует и для жонглирования общественным мнением. Потребность в этом высока. Напомним, победительницей местных выборов стала оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП). Ее кандидаты руководят теперь 35 провинциями, в то время как правящая Партия справедливости и развития сохранила за собой 24. За прошедшие полгода тенденция не изменилась: НРП уверенно опережает в опросах главную соперницу.



Пытаясь не упустить шанс, оппозиция настаивает на досрочных выборах. Призыв к этому прозвучал на 20-м внеочередном съезде НРП. Председатель партии Озгюр Озель заявил о растущем общественном запросе на перемены, уточнив, что основанная Ататюрком партия готова вернуть себе власть. "Завершение эпохи хронической оппозиции" провозгласил мэр Стамбула Экрем Имамоглу, рассматриваемый как один из возможных кандидатов в президенты. "Страна вступает во второе столетие республики как ослабленное государство с размытыми институтами, неэффективным парламентом, рухнувшими системами правосудия и образования, отдалившейся от демократического мира и с населением, половина которого впала в нищету", - заявил он.



То, что тяжелое положение граждан оказалось в этом ряду на последнем месте, символично. Оппозиция далека от намерения кардинально менять социально-экономическую систему, сосредоточившись на "надстроечных" явлениях. Правительство пытается поразить эту "ахиллесову пяту" противников. Провластные СМИ заявляют о нерешительности НРП и ее внутренних разногласиях, тем более что оппозиция сама дает поводы. Если Имамоглу выступает за решительное оппонирование режиму, то Озель провел серию встреч с Эрдоганом под лозунгом "политической разрядки".



Общественный запрос на изменения между тем становится все заметнее. Годовой уровень инфляции снизился с 75 процентов в мае до 49 процентов в августе, но власти отказались от повышения минимальной зарплаты в середине года, прервав традицию последних лет. Это обесценило доходы трудящихся.



Учитывая, что расходы на жилье выросли за год на 102 процента, а образовательные услуги подорожали на 121 процент, все больше людей лишаются доступа к базовым благам. По данным Стамбульского агентства планирования, каждый пятый ребенок в стране лишен доступа к нормальному питанию, почти полмиллиона детей школьного возраста не охвачены образованием. Если официальная статистика говорит о 853 тыс. работающих детей, то независимые оценки дают цифру в два с лишним миллиона.



Растут протестные настроения. Несколько месяцев продолжается забастовка на электротехническом заводе компании "Мерсен" в провинции Коджаэли. Рабочие требуют права создать профсоюз и выступают против увольнения активистов. С лета не прекращаются выступления на металлургическом предприятии "Йолбулан Метал Сан" в Хатае и на хромовых рудниках в Элязыге. Коллективы возмущены низкими зарплатами и плохими условиями труда.



Обратились к протестам рабочие картонной фабрики в Стамбуле, почтовые работники в Адане и муниципальные служащие в Измире. Избиениям и арестам подверглись работники образования, выступившие против законопроекта "О профессиональной деятельности учителей". Документ фактически разрушает гарантии занятости.



Как подчеркивают коммунисты, интересы трудящихся могут быть защищены только при отказе от капитализма, в какие бы одежды - глобалистские или патриотические - он ни рядился. В сентябре КПТ провела XIV съезд, на который собрались почти 400 делегатов. Отметив, что существующие порядки приносят прибыль буржуазии за счет угнетения трудящихся, съезд поставил задачу усилить работу с массами для перевода классовой борьбы в организованное русло. "Направляемый коммунистами рабочий класс должен создать историческую оппозицию классу капитала и заявить о своих претензиях на создание новой страны", - отмечено в его решениях.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728809340





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон по вопросам развития совместных инвестпроектов с Катаром одобрили Сенаторы

- Государственный советник встретился с чемпионами мира по робототехнике

- Готовность регионов и служб к зимнему периоду и паводкам 2025 года проверил Канат Бозумбаев

- "Ак жол": необходимо защитить население Каспийского побережья от эрозии земли

- В Мажилисе обсудили вопросы обновления учебных программ

- "Ак жол" повторно требует от налоговых органов раскрыть конфеденциальные критерии СУР

- Верховным Судом не поддержано ходатайство осужденных за убийство Д.Тена

- Осужден руководитель ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы"

- Изобличен аким Илийского района за коррупцию

