|Курский фронт неумолимо сокращается (обзор недели боев), - Е.Норин
11:50 13.10.2024
Событие недели в СВО. Курский фронт
Евгений Норин
СВО
Некоторое время казалось, что российское контрнаступление под Курском застопорилось и уже, быть может, окончательно завязло. Однако как раз в последнюю неделю начали приходить новости одна отраднее другой.
Курский выступ российские войска атаковали с двух сторон – с севера и запада. Они хорошо увязываются в единый план операции в общем направлении на дорогу Коренево – Суджа и вдоль нее. Трасса находится под постоянными ударами российских дронов и корректируемой с них же артиллерии, так что дорога выглядит, как впечатляющее кладбище украинской техники на любой вкус. Контратаки ВСУ в Глушковском районе к этому моменту окончательно иссякли – судя по всем источникам, из-за крайне тяжелых потерь. Теперь у российской группировки появилась свобода рук.
Новые возможности использовали быстро. Во-первых, продолжилось давление на украинский выступ с севера. Здесь удалось освободить Новую Сорочину – это в районе Малой Локни. Таким образом, с севера выступ получилось сократить. Но наиболее успешной оказалась атака 155-й бригады морской пехоты с запада на восток. Интересно, что родное Министерство обороны свои успехи описало сдержанно, зато на украинских ресурсах началась просто тихая паника. Русские проломили оборону ВСУ в районе Новоивановки (северо-западный угол выступа) и довольно быстро атаковали вдоль дороги на юго-восток. Неприятельским подразделениям в этом районе пришлось использовать расчеты БПЛА и артиллерии в качестве пехоты, что, как обычно, привело скорее к кровопусканию среди ценных для противника специалистов, чем к остановке наступления. Более того, судя по просачивающимся с мест сообщениям, украинские части в этом районе в какой-то момент побежали.
На плечах отступающих русские ворвались в поселок Зеленый Шлях и сейчас ведут бои или поблизости, или внутри Новоивановки и Зеленого Шляха (они находятся рядом). Здесь стоит отметить, что часть сил ВСУ из этого сектора вывели. Некоторые из них уже засветились в безуспешных контратаках против российских войск западнее, в Глушковском районе. При этом там русские тоже продолжают нажим на противника и добились некоторых тактических успехов, освободив утраченное в ходе украинских контратак село и практически обнулив продвижение ВСУ на данном фланге.
На неприятельской стороне фронта, похоже, царят упаднические настроения – отход происходит со вспышками паники. При этом противник отчаянно удерживает поселки Любимовка и Толстый Луг – они находятся западнее дороги, и, таким образом, русские явно целятся уже в тыл гарнизонам. Наши каналы сообщают даже об окружении отдельных украинских подразделений. Если это и не так, то можно точно говорить о потере оппонентом целого ряда позиций и резком сокращении оккупированной ВСУ территории.
Если посмотреть на карту, то планы ВС РФ в целом разумны и очевидны. Атаки ведутся вдоль двух основных дорог: Коренево – Суджа с северо-запада на юго-восток и Малая Локня – Суджа с севера на юг. Между ними остается фронт примерно в 10 км, который сужается к югу. Для противника в промежутке между направлениями это означает необходимость отходить по проселкам и бездорожью, и в идеале для нас – с оставлением техники и арьергардов на съедение. Причем уже неясно, как украинская армия может противодействовать этому продвижению. Контрудар во фланг, приостановивший сентябрьское наступление, был отчаянным, но силы на него иссякли, и главное – противник постоянно вынужден латать фронт на других участках – в Торецке, Курахово, Купянске. Так что сейчас у российских бойцов есть отличное "окно", позволяющее обвалить вражеский фронт и если не ворваться в Суджу на плечах отступающих, то как минимум создать условия для освобождения единственного города в Курской области, который все еще топчут немытые сапоги оккупанта.