Курский фронт неумолимо сокращается (обзор недели боев), - Е.Норин

11:50 13.10.2024

Событие недели в СВО. Курский фронт



Евгений Норин



СВО



Некоторое время казалось, что российское контрнаступление под Курском застопорилось и уже, быть может, окончательно завязло. Однако как раз в последнюю неделю начали приходить новости одна отраднее другой.



