Почему Москва и Пекин не хотят поддерживать Иран в потенциальной войне с Израилем? - Аммар Джалло

Почему Москва и Пекин не хотят поддерживать Иран в потенциальной войне с Израилем?

Raseef22: Россия и США не хотят широкомасштабной войны между Израилем и Ираном



Война между Израилем и ХАМАС превратится в глобальную виртуальную войну, пишет Raseef22. Поскольку ни Россия, ни Америка не заинтересованы в широкомасштабном конфликте на Ближнем Востоке, противостояние вскоре перерастет в борьбу между государственными СМИ.



Аммар Джалло (عمار جلّو)



"Ответ Израиля на ракетную атаку Ирана заставит Тегеран принять ответные меры, что приведет к запуску баллистических ракет, способных столкнуть весь регион в пропасть", - говорит директор иранского проекта Международной кризисной группы Али Ваезз.



По мнению Атлантического совета не только регион, но и весь мир находится под угрозой, учитывая растущее партнерство Ирана с Россией, Китаем и Северной Кореей, в связи с их коллективными усилиями по борьбе с текущим миропорядком, построенным США и их партнерами после Второй мировой войны.



Но примет ли Россия чью-либо сторону в случае эскалации конфликта между Тель-Авивом и Тегераном, учитывая, что она стремится нейтрализовать сирийскую арену, на которой делит влияние с Ираном?



Сможет ли Китай, который без особого успеха работает над деэскалацией ситуации на Ближнем Востоке и пытается контролировать границы конфликта, обеспечить поступление энергоносителей, необходимых для экономического развития страны, а также обеспечить безопасность своих экономических и инвестиционных интересов в регионе?



Ввяжется ли Вашингтон в потенциальную войну между Тегераном и Тель-Авивом? Поддержат ли Москва и Пекин своего иранского союзника для достижения личных целей на Украине и Тайване, а также общих целей по созданию многополярного мира? Или же, как и в прошлом году, получится избежать широкомасштабной региональной войны?



Москва: "Мы обязательно вмешаемся"



Россия разорвала прежде теплые отношения с Израилем, чтобы сблизиться с Ираном, который поддерживает ее в конфликте на Украине, пишет The Atlantic. Украина является еще одной горячей точкой наряду с войной в Газе. Украина и Израиль - это марионетки Запада, защищающие однополярный мир. Киев и Тель-Авив не могут удержать свои позиции без поддержки извне.



Иран и Северная Корея поддерживают Россию в конфликте на Украине. Москва, в свою очередь, поддерживает проиранский режим в Сирии и недавно подписала соглашение о безопасности с Пхеньяном. Кстати говоря, ХАМАС высоко оценивает Северную Корею и считает ее "частью [нашего] альянса". Со своей стороны, Пекин не снабжает оружием ни одного из участников конфликта на Украине, но оказывает промышленную и технологическую поддержку военным усилиям России. Провозгласив "безграничное" партнерство с Москвой, Китай помогает российской экономике противостоять западным санкциям.



Алекс Ватанка, директор программы по Ирану в Институте Ближнего Востока (MEI), заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится уничтожить своих противников с помощью региональной войны, поддерживаемой Вашингтоном и европейскими столицами. С другой стороны, стратегические союзники Ирана - Россия и Китай - воздерживаются от поддержки Тегерана.



Но действительно ли Москва и Пекин будут стоять в стороне, как считает Ватанка? Или он ошибается в этом вопросе, как и в своем скептическом отношении к иранскому "возмездию" за убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллы и заместителя командующего элитным подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана?



Ахмед Дахшан, египетский исследователь в области истории и международных отношений, директор отдела евразийских исследований Центра арабо-евразийских исследований, на своей личной странице на платформе "Х" (бывший Twitter) пишет: "Русские сказали иранцам: „Мы не являемся стороной этого конфликта. Кроме того, сирийский фронт должен быть нейтрализован. Но если Америка вмешается и нанесет по вам удар, мы это без ответа не оставим и предоставим вам все виды военной и технической поддержки без каких-либо колебаний и ограничений!""



Дахшан сообщил Raseef22, что он лично получил эту информацию из надежных источников в России, указав на то, что Москва якобы уже поставила российские системы ПВО С-400 в Иран. Это произошло в рамках двухстороннего соглашения, заключенного после начала российско-украинского конфликта. Тегеран, помимо поставок беспилотников Москве, также договорился с ней о запуске совместного производства беспилотников в Казани [с привлечением иранских специалистов].



По словам Дахшана, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу недавно посетил Тегеран, где сказал принимающей стороне: "Если США вмешаются и нанесут удар по Ирану, Россия, безусловно, будет на вашей стороне - политически, дипломатически, в военном и техническом отношении, четко, открыто и недвусмысленно". Египетский исследователь считает, что Москва не хочет поражения Ирана или "Хезболлы" даже в этой войне, указывая на важную роль "Хезболлы" для российской стратегии в регионе Восточного Средиземноморья.



Почти год назад по сообщению The Wall Street Journal, противостояние Израиля и ХАМАС грозило не только региональной войной, но и могло повлиять на глобальный баланс сил, ослабляя давление на Россию и открывая новые возможности для Китая. "Русские крайне заинтересованы, чтобы конфликт в Израиле тянулся как можно дольше. Это станет победой для русских на Украине как в тактическом, так и в стратегическом плане, и это укрепит их позиции против западного мира", - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.



Бывший премьер-министр, а ныне президент Финляндии Александр Стубб добавил в интервью The Wall Street Journal: "То, что мы сейчас наблюдаем, является частью изменений в мировом порядке. Когда Соединенные Штаты оставляют пустое место во власти, кто-нибудь обязательно пытается этот вакуум заполнить".



Сарбаст Наби, профессор политической философии Университета Коя в Эрбиле, поддержал эту точку зрения, указывая на стремление и усилия России и Китая поставить США в неловкое положение на Ближнем Востоке и оказать на них давление с помощью Ирана. Поэтому они будут поощрять и подталкивать Тегеран к противостоянию США, не вступая напрямую в какой-либо конфликт. "Русские очень осторожны в вопросе прямого вовлечения в конфликт, а китайцы мягко заигрывают с международными конфликтами и больше заинтересованы в доминировании на рынках и укреплении своего экономического влияния, чем в развязывании вооруженных столкновений", - утверждает Наби.



Наби в беседе с Raseef22 сравнил Россию и Китай с "гиенами, притаившимися на холмах", которые не сразу убивают свою добычу, а ждут, когда та ослабнет. Сейчас они наблюдают за США, постепенно теряющими влияние в Персидском заливе. Они ждут подходящего момента, чтобы "наброситься" на Персидский залив и заменить Соединенные Штаты. Технологии и экономика - для Китая, а безопасность - для России. Наби добавил, что Тегеран предоставил Москве право использовать некоторые из своих баз в Персидском заливе.



Затяжной конфликт превратился в глобальную виртуальную войну



"Россия не хочет широкомасштабной войны между Израилем и Ираном. Но если это произойдет, а Америка встанет на сторону Израиля, то у Москвы не останется другого выбора, кроме как поддержать Иран, хотя она этого и не хочет. Президент России Владимир Путин по-прежнему дорожит отношениями с Израилем. Российская дипломатия не хочет доходить до момента, когда она будет вынуждена выбирать сторону. Но чем быстрее расширяется этот конфликт, тем сильнее она чувствует давление", - заявила ранее Ханна Нотти, эксперт по России и Ближнему Востоку из Центра исследований проблем нераспространения им. Джеймса Мартина.



Кроме того, ситуация в регионе может стать катализатором для возникновения других конфликтов. "США послали неправильные сигналы неправильным союзникам в неправильное время, в результате чего ситуация вышла из-под контроля и усугубилась. Поэтому, скорее всего, впоследствии неизбежно возникнут многоточечные конфликты", - говорит Сунь Дэган, директор Центра ближневосточных исследований Фуданьского университета.



Ранее газета Haaretz сообщила, что война между Израилем и ХАМАС превратилась в глобальную виртуальную войну. Иран, Россия и Китай используют свои государственные СМИ и крупнейшие в мире социальные сети для поддержки ХАМАС и подрыва Израиля. "Эти страны находятся в геостратегической конкуренции с Вашингтоном, и они понимают, что, когда Израиль, главный союзник Белого дома на Ближнем Востоке, втягивается в такую войну, это ослабляет Соединенные Штаты", - заявил бывший сотрудник Госдепартамента США и Пентагона Майкл Доран.



И Иран, и Израиль борются за геополитическое влияние в регионе, и в этом, по мнению Наби, кроется секрет напряженности между двумя сторонами. "Но за этим скрывается нечто большее: есть гипотезы и исследования, указывающие на то, что Тегеран уже к апрелю 2025 году сможет обзавестись десятью ядерными боеголовками в своем арсенале". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, убедился, что Соединенные Штаты не планируют начинать войну с Тегераном, поэтому делает все возможное, чтобы спровоцировать их на этот шаг.



Администрация президента США Джо Байдена прекрасно понимает намерения Израиля и всячески этого [ввязываться в конфликт] избегает. Об этом свидетельствует заявление Байдена о том, что он не хочет, чтобы Тель-Авив наносил удары по иранским ядерным объектам в качестве "возмездия" за массированный ракетный удар Ирана. По словам Наби, то, что происходит за закрытыми дверями, может привести к появлению новой политической и геополитической карты. Он не исключает ухода Ирана из Ливана и Сирии, в то время как Вашингтон признает влияние Тегерана в южном и центральном Ираке.



Соперники Вашингтона вновь борются за влияние на Ближнем Востоке, утверждает Институт Рональда Рейгана. С конца 2010 года Вашингтон сформулировал внешнюю политику, основанную на изменении приоритетов. Он отказался участвовать в войнах и решил сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять усилению влияния Китая, что снизило роль США на Ближнем Востоке.



Однако в последнее время американские политики осознали, что стратегическое соперничество с Китаем и Россией носит глобальный характер, и ключевую роль в нем играет Ближний Восток. В этом контексте военная операция России в Сирии (2015 г.) дала ей, а также ее региональным партнерам, возможность противостоять экономическому и политическому давлению Запада.



Интерес Китая к Ближнему Востоку обусловлен не только экономическими интересами, но соперничеством с Вашингтоном. Он стремится повысить свой авторитет на мировой арене и вместе с тем подорвать влияние Соединенных Штатов. Соглашение между Ираном и Саудовской Аравией о восстановлении дипломатических и экономических связей, заключенное в марте 2023 года при поддержке Пекина, стало сигналом для Вашингтона о том, что Китай намерен играть большую политическую роль на Ближнем Востоке.



Однако, по словам Дахшана, Пекин мало что может предложить Тегерану в военном отношении в случае эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Тегеран, скорее всего, подвергнется массированным ракетным ударам со стороны Тель-Авива или Вашингтона, что нарушит поставки нефти. Все, что можно предложить Китай - это политическую поддержку. Египетский исследователь убежден, что больше всего от ударов по иранским нефтяным объектам пострадает Китай, который в значительной степени зависит от иранской нефти. За ударами по Ирану и его нефтяным объектам может последовать закрытие Ормузского пролива и, следовательно, прекращение поставок нефти и газа из Персидского залива, что крайне негативно отразится на китайской экономике. Источник - ИноСМИ

