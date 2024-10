Китай ввел новые санкции против США за поставки оружия на Тайвань

12:09 13.10.2024

ПЕКИН, 10 октября. /ТАСС/. Китайские власти вводят санкции в отношении трех американских компаний и десяти граждан США за поставки вооружений острову Тайвань. Об этом сообщил МИД КНР.



"Недавно Соединенные Штаты объявили о предоставлении крупного объема помощи в виде вооружений китайскому региону Тайвань, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. - Китай решил принять контрмеры в отношении следующих военно-промышленных корпораций США, а также топ-менеджеров".



Как уточняется, санкции будут применены в отношении трех организаций - Edge Autonomy Operations LLC, Huntington Ingalls Industries Inc. и Skydio Inc. В списке лиц, на которых распространены соответствующие меры, - основатель компании Stick Rudder Enterprises LLC Стивен Роджер Раддер, вице-президент Sierra Nevada Corporation Джеймс Уильям Икес Второй, директор по Азиатскому региону компании Lockheed Martin Дэвид Кит Саттон, вице-президент AeroVironment Пак Ен Тхэ, директор по индо-тихоокеанским программам Northrop Grumman Corporation Патрик Эдвард Янковски, бывший главный исполнительный директор Edge Autonomy Operations LLC Джон Пурвис, главный операционный директор Edge Autonomy Operations LLC Джош Брунгардт, президент и главный исполнительный директор Huntington Ingalls Industries Inc. Кристофер Дуглас Кастнер, соучредитель и главный исполнительный директор Skydio Inc. Адам Брай, а также генеральный директор подразделения Skydio Inc., курирующего работу с Азиатско-Тихоокеанским регионом, Том Мосс.



Движимое и недвижимое имущество перечисленных компаний и лиц в Китае будет заморожено. Предприятия и граждане КНР не имеют права сотрудничать с ними и заключать сделки. Кроме того, все 10 человек, подвергшихся санкциям, лишаются права на получение визы в Китай, включая специальные административные районы Гонконг и Макао.



Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.