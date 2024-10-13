Фильм кыргызского режиссера Жандоса Жолдошова "Connection" стал финалистом международной кинопремии Long Key Awards

12:12 13.10.2024

Фильм кыргызского режиссера стал финалистом международной кинопремии Long Key Awards



13 октября 2024



"Культура" (АКИpress) - Короткометражный фильм кыргызского режиссера Жандоса Жолдошова Connection ("Байланыш") вошел в список финалистов 5-й международной кинопремии Long Key Awards. Организаторы подвели итоги 12 октября.



В число финалистов вошли:



- 5 полнометражных фильма из США, Индии, Великобритании, Ирана;



- 10 короткометражных фильма из США, Кыргызстана, Индии, Франции, Японии, Тайваня, Германии;



- 8 документальных фильма из США, Палестины, Индии, России;



- 2 анимационных фильма из США.



Картина Connection рассказывает историю о похоронах старика Мекена в отдаленном горном селении. Его брат и племянник приглашают на похороны внука покойного Келечека, так как сын Мекена находится в Америке. Однако с приходом внука все осознают, что это решение было не самым удачным.







Международная кинопремия Long Key была основана в 2020 году российским продюсером Леонидом Хромовым. На сегодня в кинопремии приняли участие фильмы из 64 стран мира.



Итоги премии подводятся в формате онлайн, а в этом году премия переехала в Нью-Йорк. Как сообщили организаторы, кинопремию планируют в будущем поменять формат мероприятия и проводить исключительно в оффлайне в Нью-Йорке.