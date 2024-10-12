 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Курская дуга, 12 октября: зверства бандеровцев
12:19 13.10.2024

Курская дуга, 12 октября: 4 важных события, о которых нужно знать
Бойцы морпехов 810-й бригады и группы "Аида" спецназа "Ахмат" отвлекли на себя основные силы ВСУ и тем самым помогли освободить Любимовку
Александр Ситников

С Курского фронта поступают важные новости.

Во-первых, военные следователи зафиксировали факты убийств с особой жестокостью жителей Курской области бандеровцами, а также американскими и польскими спецназовцами, грузинскими легионерами, воюющими под фальшивым флагом.

В военно-следственных органах ВС РФ сообщили об уже возбужденных уголовных делах в отношении вояк из состава 22-й, 61-й ОМБр, 80-й ОДШБр и наемнических бандформирований, под которыми следует понимать профессиональных натовцев.

Например, ситуативные оккупанты, движимые украинской фашиствующей идеологией, в селе Черкасское Поречное обстреляли и подожгли три жилых дома, а также с особой жестокостью убили двух жителей населенного пункта.

Только после окончательного освобождения станет понятен масштаб зверств украинских военных преступников. Их выдача для суда станет, наверняка, одним из требований по капитуляции бандерштата.

Во-вторых, согласно инсайдерским выкладкам из самостийного Генштаба, силы вторжения контролируют менее 600 кв. км русской земли, что в два раза меньше оккупированной территории по состоянию на 14−15 августа.

"Цифра в 50 тысяч российских военнослужащих (якобы, со слов Сырского, введенных в Курскую область) бессмысленна и нелогична, учитывая трудности, с которыми украинская армия уже сталкивается для удержания своих позиций на других фронтах", - зрадничают на условиях анонимности офицеры ВСУ.

В-третьих, в ходе второго этапа контрнаступления (первый был 10 сентября) "северяне" фактически переломили хребет силам вторжения. Прорывом с запада в Кореневском районе наши бойцы освободили значительную территорию вдоль дороги 38К-030 Суджа-Рыльск, вплоть до Зеленого Шляха. Более того, населенный пункт Любимовка перешел под полный контроль армии России, о чем, со ссылкой на "Южный фронт", написал в своем тг-канале командир "Ахмата" Апти Алаудинов.

Поступают сведения и об успехах ВС РФ, атакующих врага с востока оккупационной зоны. Эксперты Института изучения войны (ISW) сообщают, ссылаясь на наши источники (значит, перепроверили по своим каналам), что российские войска, действующие в Суджанском районе, прорвали украинскую оборону в районе Мартыновки и Михайловки (оба населенных пункта находятся к северо-востоку от Суджи), продвинулись на два километра к северу от Малой Локни (к северу от Суджи) и окружают украинские позиции в районе Плехово (к юго-востоку от Суджи).

Стали известны подробности штурма Мартыновки, расположенной на восточной ЛБС оккупированной территории. Рано утром 10 октября несколько штурмовых групп - морпехов 810-й бригады и группы "Аида" спецназа "Ахмат" - ворвались в село, двигаясь по двум параллельным улицам, которые заканчиваются обрывом.

"Благодаря ночной разведке, которую мы проводили перед штурмом, мы знали почти каждый дом, где сидел противник. Корректируя штурмовые группы по рации, я сообщал о каждой точке, доме, заборе, крыше, как об опознавательном знаке, где их будет ждать сопротивление. Над поселком висело крыло, с которого я мог координировать движение групп… К 8 утра оставшиеся в поселке силы противника бежали", - рассказал командир штурмовиков в "Дневнике мракоборцев".

Но вскоре враг пришел в себя. С разных сторон на наших бойцов двигались колонны врага, состоящие из десятков бронемашин и танков.

В ходе отражения ночной контратаки группой "Аида" СпН "Ахмат" был уничтожен один танк противника, одна ББМ, а также живая сила противника. "Поджарили знатно. Бои не прекращаются даже ночью", - сообщил Аид.

По данным Юрия Подоляки, "Мартыновка, ввиду невыгодности ее удержания обеими сторонами при нынешней конфигурации фронта, долгое время оставалась серой зоной. И в случае овладения нами (соседней) Михайловкой, нам бы уже имело смысл заводить сюда гарнизон. Также это должно было отвлечь силы противника от направления главного удара и усилить обстановку хаоса, который охватил ВСУшное командование на данном направлении".

Военный эксперт считает, что с задачей - отвлечением бандеровских сил от Любимовки - спецназ "Ахмат" и воины 810-й справились, о чем говорит освобождение поселка.

В-четвертых, Зе-боты ожидаемо опровергают свое поражение, особенно, когда речь заходит о боях в Глушковском районе. В частности, самостийный мейнстримщик Богдан Мирошников понес пургу, что "кацап смог провести рейд на 3−4 км в глубину украинских порядков (в районе Веселого), но пока не смог закрепиться. Бои продолжаются. С определенных участков он уже вытеснен и зачищен".

Между тем в оперативке ISW говорится, что "российские войска активизировали свои усилия по вытеснению украинских войск из Курской области примерно к вечеру 10 октября и продвинулись вглубь основного украинского плацдарма в Курской области, уничтожив при этом почти весь меньший украинский плацдарм в Глушковском районе".

По данным американцев, "украинские войска удерживают лишь ограниченные позиции возле Краснооктябрьского и на окраине Нового Пути (оба расположены к югу от Глушково и находятся непосредственно на границе с Сумской областью).

Корреспондент RT Игорь Жданов связался с бойцами, выбивающими ВСУ с нашей земли, и рассказал о ситуации в Глушковском районе прямо с их слов: "Силами 155 бригады морпехов ТОФ и смежных подразделений боевики ВСУ отброшены от н.п. Веселое, выбиты из Нового Пути, Медвежьего. Танкисты, пилоты FPV-дронов, артиллеристы, штурмовики - 155-я бригада, ударила во фланг украинских формирований, после чего десантники двинули и толкнули противника по фронту. Без шуток, аплодирую слаженности пацанов, как и работе авиации ВКС, без которой разгром группировки ВСУ в районе Веселого обошелся бы нам большой кровью".

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728811140


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