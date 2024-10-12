 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Стивен Сигал заявил о готовности сражаться на СВО "за Россию и своего президента"
13:01 13.10.2024

"Если понадобится, я умру со своим президентом", - заявил актер, получивший в 2016 году российское гражданство

Звезда американских боевиков Стивен Сигал, который имеет российское гражданство и с 2018 года является спецпредставителем Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям с США, заявил, что готов отправиться в зону спецоперации и сражаться на стороне России и "своего президента". Его слова прозвучали в документальном фильме "Во имя справедливости", автором которого также является актер.

По признанию Сигала, на следующий день после начала СВО он написал письмо российскому лидеру Владимиру Путину, и "убедился, что оно с большой вероятностью дойдет" до адресата. В своем обращении, пояснил Сигал, он поддержал российского лидера и его действия.



"Я буду на стороне своего президента, я буду сражаться на стороне своего президента, и если понадобится, я умру со своим президентом", - приводит его слова РБК.

Паспорт гражданина РФ Сигал получил в 2016 году. По свидетельству актера, некоторые из его предков были родом из Бурятии.

Звезда Голливуда также является членом партии "Справедливая Россия – За правду". В конце мая этого года Путин вручил Сигалу орден Дружбы "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества".

Источник - РБК
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