|Стивен Сигал заявил о готовности сражаться на СВО "за Россию и своего президента"
13:01 13.10.2024
"Если понадобится, я умру со своим президентом", - заявил актер, получивший в 2016 году российское гражданство
Звезда американских боевиков Стивен Сигал, который имеет российское гражданство и с 2018 года является спецпредставителем Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям с США, заявил, что готов отправиться в зону спецоперации и сражаться на стороне России и "своего президента". Его слова прозвучали в документальном фильме "Во имя справедливости", автором которого также является актер.
По признанию Сигала, на следующий день после начала СВО он написал письмо российскому лидеру Владимиру Путину, и "убедился, что оно с большой вероятностью дойдет" до адресата. В своем обращении, пояснил Сигал, он поддержал российского лидера и его действия.
"Я буду на стороне своего президента, я буду сражаться на стороне своего президента, и если понадобится, я умру со своим президентом", - приводит его слова РБК.
Паспорт гражданина РФ Сигал получил в 2016 году. По свидетельству актера, некоторые из его предков были родом из Бурятии.
Звезда Голливуда также является членом партии "Справедливая Россия – За правду". В конце мая этого года Путин вручил Сигалу орден Дружбы "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества".