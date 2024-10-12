Стивен Сигал заявил о готовности сражаться на СВО "за Россию и своего президента"

13:01 13.10.2024

"Если понадобится, я умру со своим президентом", - заявил актер, получивший в 2016 году российское гражданство



Звезда американских боевиков Стивен Сигал, который имеет российское гражданство и с 2018 года является спецпредставителем Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям с США, заявил, что готов отправиться в зону спецоперации и сражаться на стороне России и "своего президента". Его слова прозвучали в документальном фильме "Во имя справедливости", автором которого также является актер.



По признанию Сигала, на следующий день после начала СВО он написал письмо российскому лидеру Владимиру Путину, и "убедился, что оно с большой вероятностью дойдет" до адресата. В своем обращении, пояснил Сигал, он поддержал российского лидера и его действия.



