MP: Россия готовит сырьевое контрнаступление в ответ на западные санкции

14:32 13.10.2024

Myśl Polska

Польша



Российское сырьевое контрнаступление

MP: Россия готовит контрудар в ответ на западные санкции



Российская экономика вовсе не "разорвана в клочья" - она развивается быстрее, чем экономики тех, кто ее пытался разорвать, пишет MP. Более того, в ответ на немыслимое количество санкций Россия готовит Западу контрудар. Европа в этой глобальной торговой войне пострадает больше всех.



Анджей Шчещняк



Президент Путин объявил о создании сырьевых альянсов (то есть картелей). У России в этом отношении имеется очень хороший опыт, особенно в области сотрудничества с ОПЕК. С этой Организацией стран-экспортеров нефти в 2016 году, когда цены упали ниже 30 долларов, Россия создала альянс "ОПЕК+", который вместе с Саудовской Аравией доминирует на рынке нефти. Это соглашение позволило повысить и стабилизировать цены, что приносит экспортерам нефти очень хорошую прибыль.



Гораздо меньшей "поражающей силой" обладает Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ), организация, которая уже скоро отметит свой двадцатилетний юбилей. Дело в том, что экспортные мощности США в сфере торговли СПГ не позволяют этой организации манипулировать мировым рынком. Если на нефтяном рынке ОПЕК можно назвать картелем, то на газовом ФСЭГ действительно остается не более, чем "форумом" для обмена мнениями и знаниями о рынке.



Но теперь настало время и других видов сырья. Что касается ключевых для мировой экономики минералов, Россия является мировым лидером, входящим в первую тройку стран, обладающих особо крупными запасами данных видов сырья. Россия, например, богата палладием [Pd] - ей принадлежит почти половина (46%) мировых запасов этого благородного металла, напоминающего платину. На Россию также приходится 44% его мировой добычи. А это важнейшее сырье для производства, например, автомобильных фильтров, для систем очистки воздуха на промышленных предприятиях, поскольку палладий отлично поглощает загрязняющие воздух вещества.



Россия абсолютно доминирует по запасам алмазов (55%), добывая в мировом масштабе 40% технических и 32% ювелирных видов этих минералов. Это самый твердый природный минерал, используемый для резки и шлифовки инструментов и поверхностей. Что уж говорить о золоте, которого у России в достатке: почти четверть (23%) мировых запасов. В России добывается 10% этого драгоценного металла. Она же является лидером в области добычи асбеста (48% мировой добычи).



Важным ресурсом для Россия является уран, по запасам которого она значительно уступает Австралии или Казахстану, но в зато в сфере его обогащения "Росатому" принадлежит 36% мирового рынка. Россия ежегодно производит 2,7 тысяч тонн топлива для АЭС, экспортируя его 33 потребителям в 14 странах. Однако доходы в данной сфере нельзя назвать впечатляющими: всего-то1,2 миллиарда долларов - это микроскопическая сумма по сравнению с 112 миллиардами от одной только нефти.



Интересно, что уже с мая 2024 года уран запрещен к импорту в США. Реально этот запрет, как ожидается, начнет работать через 4 года. Американцы хотят за это время наладить собственное производство ядерного топлива, чтобы преодолеть зависимость от крупнейшего иностранного поставщика, каковым является "Росатом". Быстрый контрудар России может разрушить эти планы и поставить атомную энергетику США в еще более сложное положение.



В вышеуказанных областях Россия является мировым лидером, но есть еще длинный список других сырьевых товаров, где она входит в "высшую лигу". Второе место (по данным Геологической службы США) Россия занимает по производству ванадия, необходимого для автомобильной и металлургической промышленности, – 20% мировой добычи, калия (карбонат калия, основа калийных удобрений) – 17%, платины – 13%, теллура – 12%, ферросилиция (необходимого для производства стали) – 11%, аммиака – 9%. А также никеля - России принадлежит 9% его мирового производства и 19% экспорта.



Титан, материал с недостижимым для других металлов сочетанием легкости и прочности, покупают у России 26 стран, а в частности Германия (на нее приходится 42% импорта). Российский титан был исключен из списка покупок Boeing, но европейский Airbus этого позволить себе не мог, в результате Франция даже увеличила импорт титана на 72%, чтобы сделать запасы - на всякий случай.



Недавно президент Путин поручил правительству подготовить планы введения эмбарго на ключевые сырьевые товары для стран, применяющих санкции против России. "Себе во вред только ничего не нужно делать", - прагматично предупредил он. С помощью этой стратегии российский лидер хочет укрепить российскую экономику, чтобы перерабатывать сырье у себя в стране, увеличивая их добавленную стоимость, как это было сделано с природным газом, когда огромные средства вкладывались в строительство заводов по производству полиэтилена, полипропилена или тех же удобрений, чья позиция в Европе сейчас недосягаема для конкурентов.



Если этот план будет реализован, для нашего континента это будет болезненным ударом. США тоже его ощутят, но намного слабее. Но в этом нет ничего удивительного - ведь именно Европе приходится нести самые большие издержки, связанные с нынешним конфликтом.