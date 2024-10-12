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Economist: на Западе уже не верят в "победу" Украины - и не спешат ей помогать
14:34 13.10.2024

The Economist
Великобритания

Россия продолжает наступать на востоке Украины
Economist: на Западе уже не верят в "победу" Украины - и не спешат ей помогать

После потери Угледара перспективы Украины стали еще более мрачными, пишет The Economist. Российские войска продолжают наступать. Понимание того, что Киев не способен победить, крепнет, и западные лидеры охотно прикрываются им, чтобы не отправлять на Украину новые вооружения и боеприпасы.

Воодушевление от атаки ВСУ на Курскую область два месяца назад стихло, и снова утвердилась привычная риторика. Украинские войска отступают под неуклонным, пусть и затратным, российским натиском в Донбассе - во многом это следствие огромного превосходства России в численности войск и огневой мощи.

Решение Украины на прошлой неделе вывести войска из Угледара, мощно защищенного бастиона на стыке восточного и южного фронтов, добавило мрака перспективам страны. Приказ об отступлении был дан, чтобы не допустить окружения. Президент Владимир Зеленский похвалил его, заявив, что жизни солдат, оказавших "героическое сопротивление", "важнее любых зданий". Впрочем, нельзя сказать, что в городе их осталось много. Угледар, как и другие города, захваченные Россией, представляет собой лишь широко раскинувшиеся руины.

Сейчас аналогичная ситуация развивается на севере в Торецке (Дзержинск), прифронтовом городе, к которому российские войска продвигаются деревня за деревней с августа, уничтожая все на своем пути планирующими бомбами. 8 октября представительница украинских сил в городе сообщила, что "боевые действия ведутся в самом Торецке, ситуация нестабильная, буквально на каждом въезде в город ведутся бои". Хотя Угледар не имел большого стратегического значения, из Торецка, который находится на командной высоте, можно будет перерезать украинские пути снабжения за линией фронта.

С другой стороны, Россия не добилась большого прогресса в захвате Часова Яра примерно в 40 км к северу от Торецка - похоже, что российские войска застряли у канала на восточной окраине города. Ей также пока не удается взять под контроль Покровск (Красноармейск), ключевой логистический узел в треугольнике автомобильных дорог и железнодорожных путей, ставший основным направлением ее наступления. В августе было немало разговоров о неизбежной сдаче Покровска. Однако темпы российского наступления заметно замедлились, и за последние три недели территориальных успехов достигнуто немного.

Бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге, имеющий тесные связи с украинцами, говорит, что, хотя город находится в радиусе действия российской артиллерии, наступающим не хватает численности для проведения согласованной атаки. Взятие Покровска предоставит России плацдарм для атак вглубь центральной Украины и ухудшит логистику ВСУ на юге Донбасса. Однако Ланге считает, что операция, даже в случае успеха, займет немало месяцев и будет сопряжена с чрезвычайно тяжелыми потерями для русских.

Несмотря на высказанные в некоторых кругах опасения насчет краха Украины, никаких признаков этого не наблюдается. Подход Украины заключается в том, чтобы уступить противнику часть территории, вызвав при этом максимальные потери в живой силе и технике, и сберечь собственные силы для новых боевых действий на недавно укрепленных рубежах. Также сомнительно, как долго Россия сможет выдерживать потери, несмотря на огромные бонусы, которыми она заманивает на воинскую службу новобранцев. Запасы преимущественно советской бронетехники и танков, казалось бы неисчерпаемые, могут иссякнуть к следующему году. Институт изучения войны в Вашингтоне подсчитал, что только в Покровском районе Россия потеряла за последний год не менее пяти дивизий танков и бронетехники. Без бронетехники спешенные российские солдаты станут легкой добычей для все более эффективных украинских беспилотников с видом от первого лица.

Также есть признаки того, что преимущество России в артиллерии тает. Ранее в этом году Россия превосходила ВСУ по выпущенным снарядам в десять раз. Однако, по данным украинских источников, разрыв теперь сократился до 2,5 к 1. Украина получает больше снарядов от союзников. Кроме того, ускорилось ее собственное производство, а удары по российским складам боеприпасов оказались не только зрелищными, но и эффективными. Однако Украине по-прежнему запрещено бить западными ракетами большой дальности по целям в России, и ей нечем ответить на смертоносные планирующие бомбы, которые сбрасываются с самолетов из российского воздушного пространства и стали мощнейшим оружием противника на поле боя.

Но даже при нынешних мрачных перспективах Украины Россия далека от того, чтобы достичь своей главной цели - взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, которые и составляют Донбасс, - к концу этого года. Кроме того, несмотря на поставленную цель вытеснить украинские войска из Курской области к началу этого месяца, теперь складывается ощущение, что это займет гораздо больше времени и потребует значительно бóльших сил, чем Москва рассчитывала.

Зато битва, в которой Россия однозначно побеждает, считает Ланге, развернулась в информационном пространстве. Представление о том, что Украина не в состоянии победить, полагает он, становится самосбывающимся пророчеством и оправданием для западных лидеров, чтобы утаивать от Украины все необходимое для победы. Уже возникла некоторая закономерность: обещанная военная поддержка всякий раз поступает с опозданием - если вообще поступает. Как отметил американский комментатор Филлипс О'Брайен, фактическая сумма помощи Украине от США в этом году резко сократилась по сравнению с 2023 годом.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728819240


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