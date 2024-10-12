Казахстан. Умер известный композитор Рамазан Елибаев

14:38 13.10.2024

В возрасте 77 лет скончался известный в Казахстане композитор, автор песни "Тұмарым" Рамазан Елибаев, передает NUR.KZ со ссылкой на представителей артиста.



В заявлении, опубликованном на официальной Instagram-странице Елибаева, последние годы артист боролся с болезнью Паркинсона.



"Наш отец, заслуженный деятель Казахстана, известный певец и автор песен, один из участников знаменитого ансамбля "Гүлдер", ансамбля "Алматы әуендері", известный песней "Тұмарым әй-әй Тұмарым", призер множества конкурсов и фестивалей Елибаев Рамазан Кабдолдинович, последние годы боровшийся с беспощадной болезнью Паркинсона, скончался", – говорится в заявлении.



Елибаев известен такими своими шлягерами из 80-х, как "Тұмарым", "Жаным-ау", "Көздер-ай".



В ансамбле "Гүлдер" сотрудничал с Розой Рымбаевой, Нагимой Ескалиевой, Кайратом Байбосыновым, Муратбеком Жунусбековым, Макпал Жунусовой и многими другими знаменитостями.



