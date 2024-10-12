Тактическое внедрение: российская игра "Спарта 2035" выйдет 15 октября

14:41 13.10.2024

"Известия" первыми протестировали ознакомительную версию проекта от крупной отечественной студии



Антон Белый



"Известия" первыми в РФ сыграли в ознакомительную версию патриотической игры "Спарта 2035" от российской компании. Проект находится в разработке с начала 2023-го и позиционируется как прямой конкурент популярной серии игр X-COM - пошаговых тактических игр о противостоянии землян пришельцам. Бесплатная версия появится в открытом доступе уже 15 октября. Эксперты называют новинку одной из крупнейших отечественных премьер этого года.







Сюжет игры "Спарта 2035"



Российская игра "Спарта 2035" появится эксклюзивно на платформе VK Play уже 15 октября. Пользователи получат бесплатную ознакомительную версию, которая включает в себя две сюжетных миссии и четырех бойцов. Разработка проекта стартовала в начале 2023-го, а на его создание издатель выделил 92,6 млн рублей.



Ключевая особенность проекта - тщательное моделирование боевых действий в условиях 2035 года между солдатами элитного подразделения "Спарта" и армией террориста вымышленной африканской страны, который захватил власть. "Липсар Студио" делает значительную ставку на реализм и достоверность боевых ситуаций, которые происходят в игре. Жанром выбрана тактическая пошаговая стратегия, где бойцы противоборствующих фракций ходят по очереди и атакуют друг друга с помощью огнестрельного и холодного оружия, а также с помощью дронов. Разработчики отмечают, что для эффективной игры геймерам потребуются логическое мышление, умение планировать наперед, грамотно использовать преимущества.



В представленной "Известиям" бесплатной версии доступны два уровня. Цель - остановить беззаконие и добиться проведения честных демократических выборов.



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По сюжету, в Африку прилетают четыре бойца подразделения "Спарта". В стартовой команде только россияне: пулеметчик с позывным Симба, снайпер с позывным Гриф, штурмовик с позывным Шило и полевой медик с позывным Умка. У каждого героя - свой набор способностей и класс, позволяющие использовать специальное вооружение и особые умения, которые дают бойцам тактическое преимущество. Также в игре доступна новостная подборка из 2035-го, где на фоне безумия инфоповодов будущего ярко показано, насколько по-прежнему значимы российские ценности.



- Для нас проект примечателен еще и тем, что, с одной стороны, игра отлично вписывается в тренд возрождения интереса к фантастике - действие происходит в недалеком будущем, а с другой - нам представляется очень актуальным сюжет игры. В нем наши парни спасают мирных граждан и законное правительство от террористов, помогая восстановить мир и стабильность. С учетом интересного сюжета и высокого качества реализации, надеемся, что игра соберет значительную базу поклонников, как в России, так и в мире, - сказал заместитель генерального директора АНО "ИРИ" Андрей Воронков.



В процессе знакомства с игрой есть режим обучения, который помогает освоится в мире "Спарты 2035" и ее игровых механиках. Через доступные миссии отряд из четырех героев проведет два сюжетных персонажа. Все герои в игре полностью озвучены русскоязычными актерами. Управлять можно исключительно с помощью мышки, клавиатура нужна для выполнения команд с помощью горячих клавиш. В дальнейшем авторы планируют добавить поддержку портативной игровой консоли Steam Deck.



Станет ли "Спарта 2035" популярной у геймеров



По словам киберспортсмена Григория Королева, России необходима своя идейная серия игр. В качестве хорошего примера западного опыта специалист привел серию Call of Duty, которая годами продвигает геополитические цели США, а за счет интересного игрового процесса пользователи охотно покупают каждую следующую часть. Автор отмечает, что отечественной молодежи нужна собственная Call of Duty и "Спарта 2035" способна закрыть эту нишу.



- Демоверсия выглядит многообещающей, а стилистически и механически напоминает лучшие проекты в жанре. Для игры существует средняя по объему, но вовлеченная аудитория поклонников тактических игр: так продолжение знаменитой серии, Jagged Alliance 3, в первый месяц после релиза заработало $5 млн. Если разработчикам удастся реализовать задуманные игровые механики и выпустить технически стабильный продукт, проект имеет все шансы оказаться финансово успешным, - считает директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.



По словам продюсера игры Глеба Дурново, война - тема очень сложная, в ней нет и не может быть простых ответов.



- Мы никому не навязываем никакую точку зрения. В нашей игре нет "авторского голоса", какого-то единого посыла. Разные герои высказывают разные взгляды на одни и те же проблемы. Понимая, за какую тяжелую тему мы беремся, мы стремимся создать полифонию и оставить игроку возможность находить свои ответы на все вопросы, которые он сам себе решит задать, - сказал он.



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"Спарта 2035" удачно использует наработки своих предшественников, таких как X-COM и Fallout Tactics, считает директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александра Горбаченко.



- А решение авторов добавить девушек-бойцов - удачный ход, чтобы привлечь женскую часть геймерской аудитории. Кроме того, это дает простор для внедрения интересных сценарных ходов и побочных сюжетных линий, в том числе романтических, - прокомментировал он.



По словам директора фестиваля "Стримфест" Михаила Лисецкого, проектам небольших команд сложно тягаться с играми-грандами, чаще всего им просто не хватает контента. Даже общественная поддержка - не гарантия богатого игрового мира на финише разработки, полагает он.