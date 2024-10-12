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Тайная жизнь евнухов в гаремах (история)
14:49 13.10.2024

Почему обитательницы гаремов беременели от евнухов и зачем гаремщики женились

В исторических хрониках сохранились примеры, когда евнухи, несмотря на свои физические ограничения, не только вели довольно активную половую жизнь, но и умудрялись зачинать детей. Но как такое могло случиться? Разве кастрация не исключает возможность отцовства? Эта загадка кажется странной, но разгадка кроется в деталях. Давайте разберемся, как это было возможно и что именно стояло за этими необычными историями.

История знает множество удивительных случаев, и один из них - это беременность женщин от евнухов. На первый взгляд кажется невозможным, ведь евнухи кастрированы и не могут зачать ребенка. Однако в реальности все не так однозначно.

Как появились евнухи и какую роль играли

Евнухи, как особая категория слуг при дворах правителей, появились задолго до Османской империи. Османы заимствовали эту практику у византийцев, которые, в свою очередь, переняли ее от древних цивилизаций Востока. Основная идея заключалась в том, что евнухи, лишенные возможности иметь потомство, будут более преданными своему господину, ведь у них не было собственных семейных интересов.

Евнухи часто занимали ключевые позиции при дворах. Они могли быть советниками, казначеями или даже военачальниками. В Китае, например, евнухи служили императорам, помогая управлять огромной страной. Их особый статус давал им доступ к тайнам двора и доверие правителей. Кастрация также имела ритуальное и религиозное значение в некоторых культурах. В Древнем Риме, например, евнухи служили в храме богини Кибелы, где кастрация была частью религиозного обряда.

Черные и белые евнухи Османской империи

В исламском мире нанесение увечий, таких как кастрация, было запрещено религией. Поэтому османские правители не могли производить евнухов внутри империи. Они вынуждены были привозить их из-за границы. Евнухов часто захватывали в плен или покупали на невольничьих рынках. Таким образом, евнухи поступали ко двору уже кастрированными, готовыми к службе.

При османском дворе евнухи делились на две основные группы: черные и белые. Первые происходили из стран Африки, расположенных к югу от Сахары. Этих людей часто захватывали в плен во время военных походов или покупали на невольничьих рынках. Африканские евнухи отличались выносливостью и крепким здоровьем, что делало их идеальными кандидатами для службы в гареме. Белые евнухи, напротив, происходили из регионов Балкан и Кавказа, но среди них встречались выходцы и из других регионов. Они попадали в рабство в результате конфликтов, или их продавали бедные семьи, надеясь таким образом обеспечить себе лучшее будущее.

Белые евнухи вначале занимали главные роли при дворце, обучали пажей и выполняли важные административные функции. Однако со временем темнокожие евнухи стали занимать все более важное место в структуре османского двора. Они не только отвечали за порядок в гареме, но и выполняли многие деликатные поручения султана. Очевидно, что чернокожим гаремщикам отдавали предпочтение еще и потому, что в случае связи с обитательницами гарема, измена будет очевидной, ведь родится ребенок-мулат. Стоит учитывать еще и тот факт, что среди наложниц обычно не было темнокожих женщин.

Белые евнухи, занимавшие ранее главные позиции, постепенно уступили свои роли черным. К XV веку черные евнухи стали главными надзирателями гарема и обладали большим влиянием. Кызляр-ага (пер."начальник девушек") - глава евнухов, эта должность до начала 19 века была среди наиболее важных в Стамбуле, виду близости к султану и той роли, которую женщины играли в дворцовых интригах. Черные евнухи контролировали жизнь женщин в гареме, следили за их поведением и выполняли приказы султана. Кроме того, они занимались воспитанием и образованием молодых принцев, что делало их еще более важными фигурами при дворе.

Интимная жизнь евнухов

В культуре и литературе евнухи часто изображались как существа без сексуальных потребностей, что не всегда соответствовало действительности. Фактически, степень их сексуального влечения могла варьироваться в зависимости от возраста кастрации и других факторов. Случаи интимных отношений между гаремщиками и наложницами не были редкостью, хотя и строго наказывались. Некоторые евнухи могли иметь сексуальные отношения с мужчинами или женщинами, хотя такие связи обычно были скрытыми и табуированными.

Существовало несколько способов кастрации, каждый из которых по-разному влиял на возможность евнухов вести интимную жизнь. Один из самых жестоких методов заключался в полном удалении половых органов. Мужчины, подвергшиеся такой операции, испытывали серьезные проблемы со здоровьем и страдания. Однако даже такие евнухи могли вступать в половые связи, используя съемные протезы.

Другой способ кастрации включал удаление только семенного мешочка с яичками. Этот метод был менее травматичным, и мужчины, подвергшиеся такой операции, могли испытывать эрекцию и вести половую жизнь практически без ограничений. Правда, способность к зачатию у них полностью отсутствовала. Такие евнухи, особенно если они были кастрированы после достижения половой зрелости, могли испытывать влечение и вступать в интимные отношения.

Наименее радикальным методом было раздавливание яичек и обрезание протоков. Этот способ не всегда гарантировал полную стерилизацию, и иногда у таких евнухов сохранялась возможность зачать ребенка. Это случалось редко, но такие случаи зафиксированы в истории.

Интимная жизнь евнухов при дворе была полна парадоксов. Женщины гарема, зачастую лишенные близости с султаном, искали утешение в объятиях евнухов. Евнухи, в свою очередь, хорошо знали женское тело и умели доставлять удовольствие, что делало их привлекательными партнерами.

Любовные связи и семейная жизнь евнухов

Евнухи в османском дворце не только исполняли свои служебные обязанности, делали блестящую карьеру, но и имели право на личную жизнь, которая порой становилась весьма насыщенной. Несмотря на то что многие считали евнухов бесполыми существами, история полна примеров их законных браков и даже любви.

Одним из самых известных случаев стал брак хадим Ибрагима Паши, главного белого евнуха при дворе Сулеймана Великолепного. Он не только занимал высокие государственные должности, но и стал законным мужем сестры султана, Фатмы Султан. Этот брак, скорее всего, был больше политическим союзом, чем любовным, ведь Ибрагим Паша уже ушел в отставку из-за старости, когда состоялась свадьба. Однако сам факт, что сестру султана выдали замуж за евнуха, говорит о высоком статусе Ибрагима и его влиянии.

Но не все евнухи вступали в брак по политическим причинам. Некоторые из них искренне влюблялись и строили семейные отношения. Интимная жизнь евнухов была насыщенной и разнообразной. Несмотря на кастрацию, многие из них сохраняли возможность иметь близкие отношения с женщинами. Евнухи, кастрированные частично, могли даже испытывать эрекцию и вести активную половую жизнь.

Евнухи также имели возможность создать свою семью после службы при дворе. Они часто выбирали в жены женщин с детьми или вдов, которым было сложно найти нового мужа. Эти союзы были основаны на взаимной поддержке и уважении. У евнухов, служивших долгое время при дворе, накапливались значительные богатства, что позволяло им обеспечивать свои семьи. Некоторые из них даже усыновляли детей, передавая им свое имущество и статус.

Одним из таких примеров был Бешир Ага, главный черный евнух, который стал одним из самых влиятельных людей в Османской империи. Несмотря на свою кастрацию, он женился и усыновил нескольких детей, обеспечивая им будущее и статус в обществе. Его жизнь показывала, что евнухи могли быть не только слугами, но и полноценными членами общества, строящими свои семьи и оставляющими след в истории.

Беременности обитательниц гаремов от евнухов - это сложное и многогранное явление, объясняемое как медицинскими, так и социальными факторами. Неполная кастрация, ошибки при операции, а также психологические и эмоциональные связи между евнухами и женщинами играли важную роль в таких случаях. История полна примеров, когда даже в самых строгих и контролируемых условиях человеческие отношения находили свои пути.

Источник - BigPicture.ru
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