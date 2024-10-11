Саботаж или глупость? Удары стихии в США уже имеют политические последствия, - Малек Дудаков

14:50 13.10.2024 Саботаж или глупость? Удары стихии в США уже имеют политические последствия



Малек Дудаков

11 октября 2024



США столкнулись с самым бурным штормовым сезоном за все последние годы. В течение короткого периода времени сразу два крупных урагана ударили по штатам на атлантическом побережье.



Сначала по ним прокатился ураган "Хелен", а вслед за ним добавил проблем и "Милтон". Происходит это все в самый канун выборов в США, и удары стихии уже имеют серьезные политические последствия.



Осень - традиционно неспокойный сезон в западном полушарии, с обилием штормов, ураганов и торнадо. В США это также традиционно накладывается на предвыборные баталии, которые всегда заканчиваются в ноябре.



Погодные явления могут влиять на исход выборов. Например, помочь или навредить действующей власти в зависимости от того, как она справляется с последствиями удара стихии.



Настоящий класс того, как стоит в этих условиях себя вести, показал Барак Обама в 2012 году. Тогда на восточное побережье США шел сильнейший ураган "Сэнди", приведший к гибели 150 американцев. Обама тут же объявил о приостановке своей кампании и отправился в прибрежные штаты вроде Нью-Джерси помогать пострадавшим.



Он там вовсю позировал около мешков с песком. Пользы от прямого участия президента США в спасательных работах не было никакой. Но политтехнологически это выглядело красиво - и, как некоторые считают, помогло Обаме переизбраться на второй срок.



Сейчас многие политтехнологи обамовского призыва работают в штабе Камалы Харрис. Но по какой-то причине - саботаж ли это или просто глупость - они умудряются совершать все ошибки, какие только возможно.



Сначала Камалу всячески прятали от ураганов. В итоге первым, кто посетил пострадавшие районы, стали не Харрис с Джо Байденом, а Дональд Трамп, эффектно переигравший демократов в этой ситуации.



Затем команда Харрис еще зачем-то решила подсветить внешнеполитические вопросы - вроде отправки очередных многомиллиардных траншей на Украину и Ближний Восток.



Хотя на фоне того, как разрушенным штатам выделяются какие-то жалкие 45 миллионов долларов на восстановительные работы, фокус на внешней политике смотрелся откровенно издевательски. Репутации Харрис он точно не помог.



Затем кандидат в президенты от Демпартии посчитала "гениальной" идеей устроить публичную перепалку с губернатором Флориды Роном Десантисом. Демократы его действительно не выносят.



Но выбрали они для ругани самый неудобный момент - когда Десантис вовсю готовил свой штат к удару урагана "Милтон". Причиной же стала какая-то детская обида Харрис - она пыталась дозвониться губернатору, а тот не брал трубку.



Просто Десантис хорошо помнит, как в 2022 году, когда ураган "Йен" прошелся по Флориде, Белый дом устроил политические игры и долго не выделял деньги на восстановительные работы.



Это было некой "местью" за то, что во Флориде проводилась консервативная повестка: ограничилось преподавание "радужных" ценностей в школах, и были запрещены операции по смене пола у несовершеннолетних.



Да и Харрис, по утверждениям Десантиса, ни разу за три года у власти не предлагала Флориде никакой помощи в борьбе с погодными напастями. Только сейчас она внезапно проснулась, когда на носу выборы и нужно показывать электорату, что Камале не все равно.



В итоге эффект вышел смазанным. Особенно на фоне того, как подножку Харрис поставил Байден, заявивший, что он общается с Десантисом напрямую, в обход своего незадачливого вице-президента.



К тому же с ходу разразился очередной скандал - во время брифингов по ситуации с ураганами Харрис нашептывали вопросы и ответы ее помощники. Она сама без чужой помощи даже что-то банальное по этой теме сказать не в состоянии.



Два урагана - "Хелен" и "Милтон" - сильно отличаются друг от друга по последствиям. Первый ударил по штатам вроде Северной Каролины, которые не так часто сталкиваются с подобными стихийными бедствиями. Поэтому они оказались плохо подготовлены к погодному форс-мажору.



"Хелен" нанес ущерб на сумму порядка 30 миллиардов долларов. А вот по числу жертв он становится одним из самых смертельных в истории США. Количество погибших идет на сотни - хуже был только ураган "Катрина" в 2005 году.



"Милтон" же ударил по Флориде, которая в принципе готова к подобным испытаниям. Поэтому и число жертв составляет десятки, а не сотни человек. Но экономический ущерб нанесен колоссальный - предварительно он оценивается в 75 миллиардов долларов, но может в итоге превысить и все 100 миллиардов.



Города во Флориде вроде Санкт-Петербурга, с населением в сотни тысяч человек, оказались разрушены и затоплены. Пострадала и одноэтажная Америка, которую снесли потоки воды и ураганные ветры, и небоскребы, и даже стадионы, оставшиеся без крыш. На восстановление разрушенного уйдут годы.



Для спасения застрявших в зоне чрезвычайной ситуации американцев приходится отправлять нацгвардию и военных, которых и так не хватает из-за постоянных ротаций подразделений между Восточной Европой, Ближним Востоком и Индо-Тихоокеанским регионом.



Причем ураган Милтон в последний момент резко ослабел. Если же, по оценкам ученых, он сохранил бы свой статус урагана пятой или даже несуществующей шестой категории, то ущерб от него мог бы превзойти триллион долларов. Это стало бы сильнейшим ударом по экономике США.



Демократы лихорадочно пытаются обратить провалы в свою пользу. Они винят во всем глобальное потепление - ну и вслед за ним республиканцев, которые выступают против "зеленого перехода" и отказа от добычи нефти и газа.



Впрочем, эта риторика меркнет на фоне вполне конкретных обвинений со стороны трампистов в халатном отношении ко всему, что происходит в США.



Миграционный кризис никак не разрешается. Причем на него ушла львиная часть госбюджета, предназначенного на ликвидацию последствий природных катастроф. Теперь оказывается, что на исполнение своих прямых обязанностей средств и ресурсов не хватает.



Те же резервные генераторы и трансформаторы из запасов США убыли на Украину, а сейчас они бы очень пригодились в пострадавших округах. Демократы в этой связи предстают теми, кто за счет американцев решает свои внешнеполитические проблемы. Причем всякий раз неудачно.



Многие начали сравнивать нынешнюю ситуацию с катастрофой в Новом Орлеане после урагана "Катрина" в 2005 году.



Тогда замедленная реакция команды Джорджа Буша - младшего привела к тому, что его рейтинги обвалились. А федеральное правительство не смогло остановить скатывание Нового Орлеана в хаос беззакония и войны всех против всех.



Сейчас похожего эффекта ждать не стоит, но поведение демократов станет ударом и по ним в целом, и конкретно по Харрис. Два урагана подряд - один из первых "октябрьских сюрпризов" в преддверии выборов.



А впереди еще четыре недели кампании, и многое может произойти. Например, наберет силу скандал с пойманным афганцем, решившим устроить теракт в день выборов.



Могут быть неожиданности и во внешней политике. Первым политическим последствием урагана "Милтон" стал срыв большой конференции по Украине в Рамштайне. Попытки нынешней администрации Белого дома напоследок сформулировать какой-то итоговый план на украинском направлении идут прахом.



Продолжается эскалация на Ближнем Востоке, а Биньямин Нетаньяху уже ни во что не ставит ни Байдена, ни Харрис.



Ситуация в ключевых штатах на выборах остается динамичной. Но кажется, что позиции Харрис за последнее время зашатались, что вызывает у демократов панику.



Раскол США только усугубляется - как и настоящий кризис доверия к политическому классу в Вашингтоне, который на фоне погодных катаклизмов вновь показал полную некомпетентность. Источник - REGNUM

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