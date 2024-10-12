Почему программа помощи экономике Китая всех расстроила

15:27 13.10.2024 Мини-стимул:

Аккуратность китайцев в расходовании денег может аукнуться остальному миру, включая и Россию



Дмитрий Мигунов



Весь мир в последние недели ждал решения китайских властей по программе стимулирования национальной экономики. Заявление 8 октября оказалось, однако, разочаровывающим: правительство согласилось "позаимствовать" из будущих бюджетов всего 200 млрд юаней на инвестиции. В масштабах китайского ВВП это копейки. В результате китайские фондовые индексы, которые бурно росли на протяжении двух недель, в одночасье обвалились. Почему вопрос стимула настолько важен не только для Китая, но и для окружающего мира и представит ли Пекин нечто более убедительное в будущем - в материале "Известий".



Стимул за стимулом



Стимулирование экономики фискальными методами (льготными кредитами, гарантиями, инвестициями) в КНР стало нормой, начиная с глобального финансового кризиса 2008 года, который сильно отразился на стране. Тогда для смягчения эффектов "великой рецессии" было выделено 4 трлн юаней, или $586 млрд, - второй показатель в мире после США. Во многом эта масштабная программа позволила экономике КНР вернуться к высоким темпам роста начиная с 2010 года. Еще одна крупная программа реконструкции трущоб была проведена в середине 2010-х и составила более 2 трлн юаней.



Что интересно, в 2020 году и позже ничего подобного предпринято не было. Разумеется, правительство потратило немало денег (около 4,6 трлн юаней), чтобы стабилизировать ситуацию в экономике в период пандемии и жестких локдаунов, но специфических расходов на развитие оказалось не предусмотрено. Но и по итогам выхода из эпидемии не произошло ничего, несмотря на шаткую ситуацию на рынке недвижимости и на цифры роста, которые оказывались значительно ниже ожиданий. Разговоры о том, что стимул последует вот-вот, шли на протяжении двух лет, но дальше них дело так и не продвинулось. На первый взгляд крайне неожиданно для страны, где правительство традиционно пыталось управлять экономическим ростом.



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Особенно странно это выглядело на фоне некоторых других крупнейших экономик мира, которые после пандемии фактически перешли в режим перманентного стимулирования экономики. Из размера бюджетных дефицитов иной вывод сделать трудно. К примеру, в США в 2021 году дефицит составил 11% ВВП, в 2022-м - 5,3%, в 2023-м - 6,1%. В районе 5% колебался в последние годы дефицит во Франции и Японии при международной норме в 3%.



Причины такого осторожного отношения к стимулированию не до конца понятны. Обычно выделяют нежелание увеличивать и без того высокий уровень долга в национальной экономике. Сейчас общий объем задолженности к ВВП (включая государственную, корпоративную и частную) достигает 290%, что является одним из самых высоких показателей в мире (частично это компенсируется исключительно высоким уровнем сбережений). Добавлять к этой сумме еще и дополнительный государственный долг - больше взять ресурсы на стимулирование негде - власти не желают.



Кроме того, начиная с середины 2010 годов КПК негласно взяла курс на более гармоничную экономику, где рост любой ценой не является приоритетом, а ставка делается на "качественное" развитие. Во многом такая перспектива была сформирована разошедшимися по всему миру кадрами построенных в период бума районов и целых городов, где никто не живет. Соответственно, тратить деньги на любые инвестиции также было признано непоощряемым, во всяком случае если речь шла о господдержке.



Дефляция и безработица



В принципе даже после пандемийного кризиса китайская экономика вернулась на траекторию роста. В 2022 году, когда еще не все ограничения были сняты, ВВП КНР вырос на 3%, в 2023-м - на 5,2%. Это не более чем 10-процентные показатели нулевых и 6–7-процентные - десятых, но все же значительно лучше, чем в большинстве крупнейших экономик мира, включая и развивающиеся. И все же другие, более конкретные индикаторы свидетельствуют о другом.



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В чем причина и может ли это повлиять на потребительский рынок



Главный признак того, что в китайской экономике далеко не все идеально, - крайне низкая инфляция. По итогам 2023 года она составила 0,2% и в целом в последние полтора года держится около нулевой отметки. В России, где цены растут почти на 8% в годовом исчислении, многие могли бы восхищаться такими показателями. Но на самом деле завидовать нечему. Дефляция или даже сохранение цен на текущем уровне на протяжении долгого времени могут быть куда большей проблемой, чем умеренный рост цен. Начиная с того, что в условиях дефляции граждане и юрлица предпочитают держать деньги в "чулке", потому что завтра тот же товар или услуга могут стоить дешевле. Падение инвестиций и потребительского спроса запускает порочный круг в экономике. Особенно эта ситуация опасна при больших долгах в экономике: объем задолженности растет, а доходы и прибыли - нет.



К этому можно добавить по-прежнему высокий уровень молодежной безработицы - в августе доля ищущих работу молодых людей в возрасте 16–24 лет составила 18,8%. По-прежнему на дне находятся цены на недвижимость. В августе падение к тому же месяцу прошлого года составило 5,4%. Рост розничных продаж оставался скромным - 2,1%. Правда, за вычетом автомобилей картина чуть лучше (+3,3%), но это говорит об очень слабом состоянии национального авторынка. Что особенно неприятно на фоне введенных против китайских электромобилей пошлин в США и ЕС. Наконец, фондовый рынок уже несколько лет переживает сложные времена. Индекс Шанхайской биржи CSI 300 находится существенно ниже уровней конца нулевых, а с начала 2021 года упал почти в два раза.



Прислушаться к рынку



Неудивительно, что в Китае уже давно ждут полноценной стимулирующей программы, которая заведет экономику снова, обеспечив новый бум. Активизация пошла в первую очередь со стороны монетарной политики. В конце сентября председатель Народного банка Китая Пань Гуншен вместе с представителями финансовых регуляторов провел пресс-конференцию, на которой очертил основные направления поддержки экономики. В первую очередь была снижена среднесрочная ставка рефинансирования ЦБ. Кроме того, были смягчены условия ипотечного кредитования, а также создано несколько фондов для получения банками свободной ликвидности. Все это должно по идее обеспечить высвобождение нескольких триллионов юаней новых кредитов.



Однако монетарные меры, даже масштабные, не всегда оказываются достаточными. С фискальной же политикой все осталось совсем неоднозначно. 8 октября председатель комиссии по национальному развитию и реформам Чжэн Шаньцзе анонсировал меры, предусматривающие выделение из бюджета следующего года около 200 млрд юаней на стимулирующие меры, прежде всего реализацию стратегически важных инфраструктурных проектов. Хотя он выразил уверенность, что все планы на экономический рост в этом году будут осуществлены, такая сумма явно не убедила инвесторов. Китайские биржи, чьи индексы росли на протяжении последних нескольких недель в ожидании прорыва с вопросом стимула, рухнули сразу же на 7%.



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Экономика хочет несколько более масштабных вложений. Примерный уровень запросов приближенные к правительству китайские эксперты оценивают в 10 трлн юаней, которые можно было бы выделить через массовый выпуск государственных облигаций. Эта сумма не только стала бы рекордной для Китая, но и второй по величине в мировой истории после американской программы Build Back Better.



Для Китая такая программа, растянутая на два года, вероятно, добавила бы не менее 1 процентного пункта к темпам экономического роста, причем на протяжении нескольких лет. Ее эффект ощущался бы и за пределами КНР, крупнейшего потребителя ресурсов для промышленности в мире. Для России это особенно актуально, поскольку параллельно бы подскочил спрос на сырьевые товары. Сейчас рынки сырья выглядят бледно. Исключением является разве что нефтяной, подстегиваемый геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. В сравнении с этой гипотетической пока программой уже анонсированные 200 млрд юаней выглядят как капля в море.



Впрочем, до конца пока ничего не понятно. У китайского руководства есть основания быть осторожными: выделение таких средств, как уже не раз случалось ранее, может оказаться холостым. Деньги пойдут в те сектора экономики, которые и так в принципе справляются, тогда как узкие места так и не будут расшиты. Опыт США, где массивный стимул лишь разогнал инфляцию, у всех перед глазами. Но и пускать ситуацию на самотек, учитывая текущие трудности в экономике, Пекин тоже не хочет. Некоторый оптимизм порождают заявления высоких чиновников вроде премьера Ли Цяна, который призвал при принятии решений "прислушаться к рынку". Как бы то ни было, но в этот раз на более смелые шаги от Пекина надеются отнюдь не только китайцы. Источник - Известия

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