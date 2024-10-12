|Новая волна переселенцев хлынула в Россию
16:48 13.10.2024
700 иностранцев в этом году уже перебрались или сидят на чемоданах, чтобы оказаться в Новосибирской области.
Все они - участники Госпрограммы содействия добровольному переселению в Россию. А всего сибирский край принял уже в ее рамках почти 70 тысяч соотечественников, извещают местные власти.
Впрочем, сейчас поднялась новая волна переселенцев. О ней шел большой разговор на форсайт-форуме "Хочу жить в России!". Его организовало издание "Украина.ру", которым руководит Искандер Хисамов, бывший сотрудник "Правды Востока".
Дорогу новым россиянам открыл президентский указ от 1 сентября 2024 года "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". И народ поехал!
Раньше говорили - "валить надо на Запад", а сейчас массово подают заявления о переезде в Россию.
Налицо две группы потенциальных переселенцев: те, кто никак с Россией не связан, не говорит по-русски, не имеет здесь родственников, но хочет переехать.
Вторая группа - уехавшие когда-то без своей воли, их детьми увезли. И даже родившиеся за границей, но считающие себя русскими.
Большинство переезжают из Германии - 31%, Прибалтики, Италии, США и Австралии.
Многие просто спасают своих детей от диктатуры "свободного" общества.
Переехавший в Россию экс-депутат Европарламента от Венгрии Бела Ковач сказал, что здесь он чувствует себя дома. Политик дома получил пять лет строгого режима за поддержку России. По его словам, указ президента сильно облегчает путь в Россию.
Он подчеркнул, что Россия - страна огромных надежд.