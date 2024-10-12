Новая волна переселенцев хлынула в Россию

16:48 13.10.2024

700 иностранцев в этом году уже перебрались или сидят на чемоданах, чтобы оказаться в Новосибирской области.



Все они - участники Госпрограммы содействия добровольному переселению в Россию. А всего сибирский край принял уже в ее рамках почти 70 тысяч соотечественников, извещают местные власти.



Впрочем, сейчас поднялась новая волна переселенцев. О ней шел большой разговор на форсайт-форуме "Хочу жить в России!". Его организовало издание "Украина.ру", которым руководит Искандер Хисамов, бывший сотрудник "Правды Востока".



