|Ректором Кыргызско-Российского Славянского университета назначен Сергей Волков
16:52 13.10.2024
Исполняющим обязанности ректора КРСУ назначен Сергей Волков
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Исполняющим обязанности ректора Киргизско-Российского Славянского университета (КРСУ) назначен Сергей Волков, он вступит в должность с 14 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"Исполняющим обязанности ректора Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина (КРСУ) назначен Сергей Юрьевич Волков", - говорится в сообщении.
По словам замглавы Минобрнауки Константина Могилевского, министерство уделяет особое внимание развитию КРСУ. "Принципиально важно, чтобы у граждан Кыргызской Республики имелась возможность получать образование по самым высоким российским стандартам, не покидая при этом своей родины", - сказал заместитель министра.
Он отметил, что перед КРСУ стоят большие вызовы: необходимо обновить образовательные программы, укрепить материальную базу, повысить общую эффективность управления университетом. "Как известно, президентом России было принято решение и о строительстве кампуса КРСУ. В свою очередь по решению президента Кыргызской Республики университет получил в 2024 году особый статус", - уточнил Могилевский.
Волков с 2012 года работал в Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов родного вуза. В разные годы занимал пост проректора по административно-хозяйственной работе, капитальному строительству и ремонту, развитию инфраструктуры, по экономическим и финансовым вопросам. С 2023 года - проректор по стратегическому развитию и экономике МГТУ им. Г.И. Носова. Награжден почетными грамотами Минобрнауки России в 2019 и 2023 годах.