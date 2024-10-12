Ректором Кыргызско-Российского Славянского университета назначен Сергей Волков

16:52 13.10.2024

Исполняющим обязанности ректора КРСУ назначен Сергей Волков



МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Исполняющим обязанности ректора Киргизско-Российского Славянского университета (КРСУ) назначен Сергей Волков, он вступит в должность с 14 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.



"Исполняющим обязанности ректора Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина (КРСУ) назначен Сергей Юрьевич Волков", - говорится в сообщении.



