Войска ООН в Ливане отказались от предложения ЦАХАЛ отвести силы

17:00 13.10.2024

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При этом на фоне атак Израиля миссия не спешит использовать право на самооборону



Альберт Калашян



Миротворцы ООН отказались от предложения армии Израиля отвести войска с определенной территории, тем не менее военное ведомство еврейского государства поддерживает диалог с миссией по каналам связи, сообщил "Известиям" источник в ЦАХАЛ. Израильские войска уже в течение нескольких дней обстреливают позиции "голубых касок". При этом миссия не применяет право на самооборону. Как еврейское государство использует базы ООН для своего продвижения на юге Ливана - в материале "Известий".



Израиль попросил миротворцев отвести войска в Ливане



Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) отказались от предложения армии Израиля отодвинуть свои силы, заявил "Известиям" источник в ЦАХАЛ.



- Армия обороны Израиля попросила ВСООНЛ эвакуировать силы с определенной территории для их же безопасности, но миротворческие силы решили остаться. Тем не менее армия продолжает вести диалог с миссией ООН по каналам связи, - сообщил собеседник.



- Мы все еще на связи с израильской армией, у нас есть открытый канал связи для деэскалации ситуации, а также для поиска дополнительной информации об этих недавних атаках, - подтвердил "Известиям" официальный представитель временных сил ООН в Ливане Андреа Тененти.



Представитель ООН также добавил, что последние действия Израиля представляют собой нарушение международного гуманитарного права и резолюции 1701.



Ранее, 10 октября, в миссии заявили, что израильский танк прямой наводкой обстрелял вышку миротворческих сил в Рас-эн-Накуре на юге Ливана. В результате атаки двое солдат получили ранения. В ООН добавили, что израильские войска неоднократно и намеренно обстреливали позиции миротворцев, что считается грубым нарушением резолюции Совбеза 1701.



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Атака ЦАХАЛ на миротворцев повторилась утром 11 октября. Израильский танк Merkava обстрелял одну из вышек ВСООНЛ, ранив двух солдат. По данным ливанского агентства новостей NNA, израильские войска нанесли артиллерийский удар по центру командования миротворцев в Рас-эн-Накуре.



В МИД РФ заявили, что Москва возмущена действиями ЦАХАЛ. Российская сторона требует воздерживаться от любых враждебных действий в отношении сил ООН. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удары Израиля по объектам миротворцев в Ливане и призвал все стороны конфликта обеспечивать безопасность миссии.



Атаки Израиля сопровождаются продвижением ЦАХАЛ в трех населенных пунктах на юге Ливана в рамках ее наземной операции, начавшейся 1 октября. Оперативный успех был достигнут ЦАХАЛ в районе высот Марун-ар-Рас, Яроне и Эт-Тайбе.



Почему миротворцы ООН не применяют силу против ЦАХАЛ



Временные силы ООН, численность которых составляет примерно 10,5 тыс. человек, дислоцируются в зоне разграничения ливано-израильской границы с 1978 года. Изначально мандат миротворцев заключался в подтверждении вывода израильских войск из Южного Ливана и восстановлении власти ливанского правительства на юге страны. Впоследствии ООН определила 120-километровую временную зону ливано-израильской границы, назвав ее в честь цвета касок миротворцев "голубой линией".



После Второй ливанской войны 2006 года Совбез ООН расширил полномочия миссии, увеличив численность миротворцев. Согласно мандату, предоставленному резолюцией СБ ООН 1701, ВСООНЛ осуществляют наблюдение за прекращением боевых действий, оказывают содействие ливанской армии во время ее развертывания на юге страны и организуют гуманитарную помощь для гражданского населения.



При этом мандат предусматривает и право ВСООНЛ на самооборону. Миротворцы могут применить силу для защиты персонала, объектов, установок и оборудования ООН, обеспечения того, чтобы район, контролируемый ими, не использовался для враждебной деятельности.



Таким образом, пункт о самообороне может применяться в отношении израильских солдат, учитывая, что в результате атак помимо ранения двух миротворцев ЦАХАЛ также вывела из строя камеры наблюдения по периметру баз ООН. Были повреждены также транспортные средства и системы связи.



- Мы можем использовать силы для самообороны. В тот момент, конечно, по нашей позиции был нанесен удар и первоочередной задачей было обеспечить безопасность наших миротворцев, - рассказал "Известиям" Андреа Тененти.



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Представитель ООН добавил, что роль миссии заключается в деэскалации напряженности, а силовой ответ не улучшит ситуацию и не увеличит шансы на достижение стабильности в этой зоне.



- Мы должны иметь в виду политику самообороны, но также и быть прагматичными относительно того, какая будет реакция. Миссия должна продолжать принимать меры по деэскалации напряженности, - резюмировал он.



Израиль использует миротворцев в качестве живого щита



Тем временем по мере продвижения израильских войск по некоторым деревням на юге Ливана в прессу просачивается информация о случаях использования армией еврейского государства баз ООН в качестве живых щитов.



В частности, это проявилось в пограничном поселении Марун-ар-Рас. На фотографиях, опубликованных ирландской газетой Journal, показаны израильские танки, которые вплотную приблизились к посту ООН 6-52 с контингентом из Ирландии.



На новых спутниковых снимках от Planet Labs показаны израильские военные машины возле базы ВСООНЛ, где размещены ирландские миротворческие войска. На фотографиях от 5 октября видно по меньшей мере 30 военных машин ЦАХАЛ. На кадрах дороги расчищены, а близлежащие сады уничтожены - то же самое происходило и во время операций в секторе Газа.



- Израиль может использовать миротворческие силы в качестве живого щита, чтобы, во-первых, защитить своих солдат, с одной стороны, и в то же время вызвать удары "Хезболлы", которые могут привести к потерям среди миротворцев, - рассказал "Известиям" профессор Ливанского университета Джамаль Ваким.



Он вспомнил и прошлые инциденты с ударами по местам дислокации миротворцев.



- ЦАХАЛ даже совершала массовые убийства в местах расположения сил, например первая резня в Кане в 1996 году, когда жители города нашли убежище в ангаре ООН, который израильские силы разбомбили. В результате обстрела погибло около 100 беженцев и ранено более 116, - добавил Джамаль Ваким.



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Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что командование дало приказ не вступать в бой и не атаковать израильские силы, находящиеся рядом с миротворцами, чтобы не подвергать риску жизни военнослужащих ВСООНЛ. "Израильский враг пытается использовать международные силы ВСООНЛ в качестве живого щита", - говорится в заявлении движения.



Своими ударами Израиль пытается показать, что ООН не способна обеспечить безопасность на ливано-израильской границе, считает иранский специалист по международным отношениям Хади Исса Далул.



- Цель состоит в том, чтобы доказать, что здесь нужны внешние игроки, которые могли бы удовлетворить требования безопасности, которые ВСООНЛ были не в состоянии выполнить, - сказал "Известиям" эксперт.



Агентство Reuters со ссылкой на источники в ООН передает, что Израиль своими атаками пытается сделать невозможным отслеживание нарушений международного права в этой зоне.