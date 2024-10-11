Против ФАБа нет приема. Российские бомбардировщики крушат ВСУ, - А.Шарапов

17:02 13.10.2024

Против ФАБа нет приема. Российские бомбардировщики крушат ВСУ



Артемий Шарапов

11 октября 2024



Российская армия успешно наступает по всей линии фронта в Донбассе, преодолевая одну линию обороны противника за другой. Штурмовым частям активно помогает авиация - небо региона находится под контролем российских ВКС.



Российская авиация не только доминирует в небе, но и становится решающим фактором в ходе боевых действий "на земле". По несколько раз в день боевые самолеты наносят удары по позициям ВСУ, скоплениям бронетехники и объектам логистики.



Главной же целью для авиации являются укрепрайоны, создаваемые украинскими войсками на промышленных предприятиях. Подобные цели хорошо защищены и недосягаемы для артиллерии. Лобовой штурм позиции может привести к большим потерям, поэтому дорогу пехоте прокладывает авиация.



Накануне в Telegram-каналах появились кадры нанесения ударов по цехам Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ). В качестве ударной силы использовались фугасные авиабомбы (ФАБ), оснащенные унифицированным модулем планирования и коррекции.



Модуль состоит из крыльев, оперения и блока управления, которые устанавливаются на обычной "чугуниевой" авиабомбе. Бомбы имеют спутниковое наведение и обладают высокой точностью применения.



Благодаря созданным в советские годы большим запасам авиационных бомб у российской авиации есть большой резерв боеприпасов, пригодных для модернизации. Официальные лица в командовании украинских ВВС сообщают, что в день российская авиация осуществляет запуск 20–30 авиабомб.



При этом боеприпас сбрасывают со значительной дистанции, что делает самолеты-носители недосягаемой целью для украинской ПВО, говорит в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.



"В зависимости от модификации комплекса дальность поражения может составлять от 5 до 60, а в некоторых случаях даже до 100 километров. Поэтому самолет-носитель, как правило, фронтовой бомбардировщик Су-34, может осуществлять сброс со значительной дистанции. Получилось своего рода супероружие, сделанное по идеальному соотношению цена/качество", - отмечает эксперт.



Модернизация модуля планирования и коррекции позволила превратить в высокоточные боеприпасы всю линейку советских авиабомб различной массы вплоть до ФАБ-3000 с массой боевой части около полутора тонн.



Благодаря тяжелой боевой части радиус летального поражения ударной волной ФАБ-3000 составляет около 40 метров. При взрыве бомбы осколки разлетаются на 260 метров. В результате солдаты противника, находящиеся на расстоянии до 150 метров, могут получить контузию.



Именно на этот фактор жалуются украинские военные, удерживающие позиции на крупных промышленных предприятиях. Даже если детонация бомбы не приводит к обрушению сводов здания, гарнизон противника выводится из строя. Особенно если на один и тот же объект приходится сразу несколько "прилетов" в день.



Впервые ФАБ-3000, оснащенные УМПК, были применены в ходе боев в Харьковской области, где показали высокую эффективность. В марте 2024 года стало известно, что на предприятиях военно-промышленного комплекса будет возобновлено производство тяжелых авиационных боеприпасов.



Западный ответ, которого нет



Для ВСУ российские авиационные боеприпасы стали угрозой номер один, однако найти эффективный способ противодействия в Киеве так и не смогли.



Представители Украины неоднократно поднимали вопрос о борьбе с российской авиацией на встречах с партнерами по НАТО.



На Западе в целом серьезно относятся к угрозе, с которой сталкиваются ВСУ, а также адекватно оценивают возможности российской авиации, которые существенно возросли с принятием на вооружение новых/старых авиационных боеприпасов. В связи с этим страны НАТО рассматривают возможности усиления украинской авиации боеприпасами класса "воздух-земля".



Командующий силами Альянса в Европе Крис Каволи обратился к США за поставками новых вооружений для Киева, сообщает CNN. По данным журналистов, Каволи передал Конгрессу список вооружений, имеющихся в распоряжении армии США, до сих пор не поставленных Киеву.



В списке, в частности, фигурируют дальнобойные крылатые ракеты AGM-158 JASSM. Ранее агентство Reuters сообщало, что США близки к поставке на Украину JASSM для самолетов F-16. Источники в Пентагоне полагают, что поставка ракет может "изменить стратегический ход конфликта".



Дальность поражения ракет AGM-158 в модификации А составляет 370 километров, а в варианте AGM-158B (он же JASSM-ER) - до 926 километров. В зону поражения американского оружия при поставке AGM-158A попадают территории приграничных районов Воронежской, Брянской, Курской и Белгородской областей.



В то же время ракеты модификации AGM-158B позволяют наносить удары уже по центральным районам России. Однако эксперты скептически относятся к очередному "чудо-оружию" ВСУ, перечисляя несколько "но".



Во-первых, США так и не дали Киеву разрешения наносить удары по российской территории при помощи свих вооружений. Во-вторых, ранее страны НАТО уже поставляли авиационные боеприпасы, которые не смогли существенно повлиять на ход боевых действий.



"Аналоги у них есть. Есть авиабомбы с комплексом JDAM-ER, есть французские ASSM-Hammer, довольно серьезные, применялись неоднократно. Под западные боеприпасы были адаптированы советские самолеты Су-24, МиГ-29. Ну, а для F-16 это, считай, штатное вооружение. Однако, как видим, успеха это Киеву не принесло", - отмечает Александр Михайловский.



На возможности украинских ВВС бить западными вооружениями серьезное влияние оказали удары по аэродромам базирования, находящимся в восточных районах Украины. Ударами ОТРК "Искандер", действующих в тесной связке с беспилотниками наведения, часть самолетов уничтожили на авиабазах, расположенных в Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Уцелевшие самолеты ВСУ перебросили на запад страны, они не могут активно участвовать в боевых действиях в Донбассе.



Поэтому даже расширение номенклатуры поставляемых ВСУ боеприпасов не помогает Киеву переломить ситуацию в небе.



Отказываются от воздушных боев



Активное применение авиабомб, оснащенных модулем управления и коррекции, стало возможным в том числе благодаря завоеванию российской авиацией господства в воздухе.



Оставаясь вне зоны досягаемости средств ПВО, бомбардировщики-носители могли бы стать уязвимой целью для украинских истребителей. Но Киев отказывается от боев в воздухе даже после принятия на вооружение американских самолетов F-16.



Украинским пилотам все еще не хватает опыта для решения сложных задач на американских истребителях, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер в комментарии для издания Air & Space Forces Magazine.



"Для украинских пилотов истребители F-16 в новинку, поэтому их не пошлют на самые рискованные миссии", - отметил он.



Раньше Киев также получил несколько партий истребителей МиГ-29 и Су-27 от Польши, Чехии и Словакии. Однако украинские источники неоднократно жаловались на недостаток запчастей для машин, произведенных несколько десятилетий назад.



В любом случае украинские ВВС не смогут противостоять российским бомбардировщикам, даже задействуя поставленные Западом истребители, отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Артамонов.



"F-16 - это не самолет превосходства в воздухе, а легкий одномоторный истребитель. Дальность действия радиолокационной станции уступает нашей РЛС "Хибины" на истребителях Су-30/Су-35. Работает, как правило, получая информацию от самолетов радиолокационного наведения. Сам по себе он близорук", - поясняет эксперт.



Более того, машины американского производства отличаются относительно небольшой дальностью полета, что не позволяет работать на удалении от аэродрома базирования. Еще один недостаток F-16 - высокая ломкость. Любая поломка требует поставки запчастей "с большой земли". Один из самолетов уже был потерян в результате инцидента при отражении ракетной атаки.



"Работают они только за Днепром. На таком удалении они не в состоянии противостоять "Сухим" и "Мигам", а значит, ФАБы будут и дальше падать на позиции ВСУ", - уверен Артамонов.



Опасаясь потерять дорогостоящие западные самолеты, Киев практически отказался вести битву за воздух, предоставив российской авиации полную свободу действий. Однако в своем стремлении сберечь самолеты командование ВСУ фактически оставляет без защиты свои силы в Донбассе.



Следовательно, вооруженная широкой линейкой тяжелых авиационных боеприпасов российская авиация будет и дальше взламывать узлы обороны противника один за другим.