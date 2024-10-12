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Эра роботов: как развивается внедрение ИИ в бизнес-процессы
17:09 13.10.2024

Вопросы цифровизации обсудили профильные эксперты

Валентина Аверьянова

В последние годы об искусственном интеллекте говорят все чаще. Появление генеративных нейронных сетей привело к настоящему буму в этой области. Широкий доступ к ИИ стал полезен не только для отдельных пользователей, но и для малого и среднего бизнеса. Проблемы и перспективы развития ИИ, отношение россиян к новой технологии и готовность бизнеса к ее внедрению обсудили на интеграционном форуме "Цифровая Россия 2024–2030". Подробности - в материале "Известий".

Курс на цифру

Уже сейчас Россия входит в число мировых лидеров в области цифрового государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Экономика данных и цифровая трансформация страны являются частью нацпроекта, который затрагивает каждую национальную цель и носит сквозной характер, напоминает учредитель АДКБ "Я Лидер", издатель и главный редактор журналов "Финанс Таймс" и "Мелон Рич" Светлана Листопадова, выступившая организатором мероприятия.

- Именно этот нацпроект должен обеспечить темпы увеличения инвестиций в отечественные информационные технологии на уровне как минимум вдвое выше, чем рост ВВП, - подчеркивает Листопадова.

Одна из национальных целей развития РФ до 2030 года - цифровая трансформация государственного управления, обращает внимание заместитель директора департамента развития искусственного интеллекта и больших данных Минцифры России Сослан Габуев. Среди задач, по его словам, можно выделить достижение цифровой зрелости, предполагающее формирование модели управления на основе данных.

В решении этой задачи, по мнению Габуева, безусловным приоритетом является внедрение технологий искусственного интеллекта в государственном и коммерческом секторах. В частности, в минувшем году в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" были разработаны специальные data-сеты. Сейчас продолжается работа по их внедрению в ИИ как государственными разработчиками, так и представителями бизнеса.

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Первыми и важнейшими шагами при интеграции искусственного интеллекта и экономики данных являются автоматизация и цифровизация бизнес-процессов, указывает руководитель направления по роботизации ООО "Росатом Цифровые решения" Андрей Деревнин.

В общем понимании цифровизация - это фундаментальные изменения компании, при которых происходит переход от физических процессов к цифровым. Автоматизация же предполагает, что данные процессы производятся поэтапно. Для того чтобы ее пройти, компания должна определить для себя, какие это будут продукты.

И здесь не последнее место занимают программные роботы. Это цифровые процессы, которые можно увидеть в компьютере. RPA (роботизированная автоматизация процессов) позволяет автоматизировать большой процесс за максимально короткий срок, что помогает заниматься автоматизацией в ее классическом понимании, быстро освободив человека от работы, разъясняет Деревнин.

Интеллект, но не разум

Сам по себе искусственный интеллект стал обсуждаться на различных форумах с появлением пользовательских приложений, позволяющих обрабатывать изображения, отмечает директор по акселерации, руководитель направлений наукоемких технологий и экономики инноваций для городской среды фонда "Сколково" Юрий Хаханов.

- До того как ИИ стал устанавливаться буквально на каждом смартфоне, на технологических конференциях чаще использовалось выражение "машинное обучение", - напоминает эксперт.

То, что сегодня называется искусственным интеллектом, - это пока высококачественная машинная обработка данных и превращение их в те или иные коды, подтверждает председатель совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, председатель комитета РСС по промышленному строительству и реновации предприятий Владимир Гамза. Заложенная программа создает иллюзию интеллекта, однако в широком смысле им не является.

- На сегодняшний день никто не знает, как на самом деле работает мозг. Самое большее, что мы знаем, - какие участки мозга за какой вид деятельности отвечают, - указывает эксперт.

Тем не менее есть все шансы, что однажды человечество получит ответ на этот вопрос. И тогда разработчикам удастся приблизиться к созданию ИИ в полном смысле этого слова.

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- Раньше разговоры про сильный искусственный интеллект, то есть сопоставимый с человеческим мозгом, велись где-нибудь на кухне и считались фантастикой. Сейчас же многие эксперты сходятся во мнении, что такой ИИ достижим в ближайшем будущем, - убеждена вице-президент по цифровой трансформации компаний и регионов Ассоциации компаний по развитию искусственного интеллекта АЛРИИ Анна Никитченко.

Подтверждением этому, по ее словам, служит развитие большой языковой модели, включавшей в себя ранее около миллиарда параметров. Сегодня оно достигает триллиона и продолжает стремительно увеличиваться.

Первые шаги

Массовый тренд на внедрение ИИ стал возможен благодаря росту скорости работы компьютеров, увеличившейся за период с 1993 по 2022 год в 10 млн раз, считает руководитель аппарата комиссии по направлению "Экономика данных" АНО Экспертно-координационного центра комиссий Государственного совета РФ Ольга Минеева. Она повысилась с 124 млрд операций в секунду до одного квинтиллиона.

Новый виток популярности технологии возник в последние 2–3 года на фоне развития генеративного искусственного интеллекта, с появлением которого стало возможно решать новые классы задач. Это обеспечило доступ ИИ широкому кругу пользователей, сделав возможным получение от него пользы для малого и среднего бизнеса.

- Понятное дело, что пока развитие искусственного интеллекта еще носит несистемный характер. Регионы, внедряя первую линейку ИИ-решений, прошли сложный самостоятельный путь, выработали какие-то свои подходы, которые уже могут передавать на федеральный уровень, - подчеркивает эксперт.

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Среди барьеров, с которыми сталкиваются субъекты РФ, она выделяет высокую потребность в вычислительных мощностях, финансовые ограничения, острую нехватку квалифицированных кадров и отсутствие необходимой цифровой инфраструктуры. Наблюдается и некоторая неразвитость нормативного и этического регулирования технологий.

В настоящий момент вопросами исследования внедрения искусственного интеллекта занимаются почти 100 центров компетенций, указывает эксперт. Однако 65% из них приходятся на Москву, Московскую область, Татарстан и Ханты-Мансийский округ.

Лояльная публика

В разговоре об искусственном интеллекте невозможно обойтись без оценки уровня доверия к нему. В России почти каждый второй гражданин доверяет технологии в целом (около 55%), отмечает директор департамента социальных исследований и консалтинга ВЦИОМ Андрей Даудрих.

- Эти цифры свидетельствуют о том, что преимущественно люди готовы к внедрению искусственного интеллекта в разные сферы. Однако примерно 61% респондентов считает, что внедрять ИИ нужно дозированно, лишь в некоторые области. И каждый десятый (12%) уверен, что его не нужно применять вообще, - приводит статистику эксперт.

Наибольший уровень доверия у россиян вызывают интернет вещей и виртуальные помощники, за них проголосовали 44% граждан. То есть лояльное отношение возникает к тем сферам, с которыми человек сталкивается каждый день, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

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На втором месте по уровню доверия оказалось творчество - различные варианты генерирования картинок, музыки и текстов. Использование ИИ в этих индустриях поддерживает 41% россиян.

Замыкает тройку робототехника (40%). С роботами люди сталкиваются и на производстве, и в быту, и постепенно данная отрасль становится привычной, что способствует росту уровня доверия.

Следующий макроблок - это промышленность (32%), а также сферы здравоохранения, транспорта (по 28%) и образования (24%). Меньше всего граждане доверяют внедрению ИИ в области госуправления и безопасности (13 и 18% соответственно).

При этом важную роль в отношении к искусственному интеллекту играет разница поколений. Наиболее высокие показатели фиксируются у молодежи, привыкшей к гаджетам и хорошо понимающей, что с ними делать. В частности, 69% респондентов, относящихся к поколению цифры (родившиеся в 2001 году и позже), доверяют интернету вещей. В то же время поколение оттепели (до 1947 года) демонстрирует доверие к применению ИИ в сфере здравоохранения (36%).

Все эти данные предпринимателям и государству важно учитывать при построении бизнес-программ, убежден Даудрих. Это позволит разработчикам понять, как их целевая аудитория будет использовать тот или иной продукт, включающий в себя искусственный интеллект.

Вычислить двойника

Несмотря на высокий уровень доверия, в случае с искусственным интеллектом сохраняется важная проблема - вопрос идентификации, указывает Владимир Гамза. Этот процесс является основным видом деятельности человека, обеспечивающим ему нормальное функционирование.

- Если вы способны точно идентифицировать реальный, объективно существующий продукт, то у вас нормальная жизнедеятельность. А как только вам попадается двойник чего-то и вы его идентифицируете ошибочно, ваша способность к нормальной жизнедеятельности нарушается, - объясняет он.

При этом сегодня искусственный интеллект достиг уровня, при котором он способен создавать большое количество цифровых двойников с высокой степенью похожести на реальные объекты. Это нередко приводит к случаям мошенничества.

- Я глубоко убежден, что если сегодня не решим проблему идентификации, то люди будут вынуждены тратить огромные дополнительные ресурсы, чтобы определить, фейк это или реальный продукт, - подчеркивает эксперт.

Так или иначе, за счет развития новых технологий, упрощающих отдельные решения и повышающих их эффективность, радикально трансформируются все бизнес-процессы, а также модели управления и поведения, обращает внимание Анна Никитченко.

Десять лет назад искусственный интеллект был просто помощником в исполнении механической работы, напоминает она. В качестве примера эксперт приводит роботизированную руку, способную осуществлять сборку, покраску и сварку деталей на заводе. Сейчас же ИИ служит помощником в усовершенствовании процесса работы и принятия управленческих решений.

- Причем речь идет об управленческих решениях, когда все предприятие действует как цифровой двойник. С помощью новых технологий можно проследить развитие этого цифрового двойника во времени, и уже из будущего принять решение сейчас. И такой предиктивной аналитики появляется все больше и больше, - полагает спикер.

Это говорит о том, что компаниям необходимо быстрее менять свои бизнес-модели, потому что будущее, которое сегодня кажется эфемерным, может воплотиться в жизнь в самое ближайшее время, резюмирует Никитченко.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728828540


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