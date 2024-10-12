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NBC: показатели поддержки Камалы Харрис и Дональда Трампа сравнялись
23:29 13.10.2024

Как показывает последний опрос общественного мнения, проведенный NBC News, уровень поддержки Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США достиг 48%. Столько же - у Камалы Харрис. В NBC называют результаты показательными, учитывая, что до выборов остается всего три недели. Опрос проводился 4–8 октября, в нем приняли участие 1000 зарегистрированных избирателей.

Если верить результатам опроса, то уровень поддержки вице-президента Камалы Харрис немного снизился по сравнению с сентябрем, когда он составлял 49%. У Дональда Трампа, напротив, есть заметный рост - с 44% до 48%. Как заявил проводивший опрос исследователь общественного мнения Джефф Хорвитт, "лето перешло в осень, все признаки преимуществ Камалы Харрис исчезли, теперь они идут ноздря в ноздрю". По мнению эксперта, сказалось давление, с которым столкнулась госпожа Харрис. Часть избирателей озабочена тем, что вице-президент ничем не отличается от президента Джо Байдена. Ведь многие в США воспринимают потенциальное президентство Трампа в более позитивном ключе, чем президентство Байдена.

При этом 10% опрошенных отметили, что могут еще и изменить свое мнение и проголосовать за другого кандидата. Кроме того, 62% избирателей заявили, что предстоящие президентские выборы "значительно изменят" их жизнь, а это самая высокая доля респондентов с таким мнением в опросах NBC News с 1992 года.

Республиканцы и демократы обвиняют друг друга в политизации погодных катаклизмов - ураганов "Милтон" и "Хелен". Подробнее об этом - в материале "Ураганы наделали шума в американской политике".

Алена Миклашевская

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728851340


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