Злой рок. Жгучая обида Запада на Пекин, - Илья Титов

00:02 14.10.2024 Злой рок

важная новость на китайском направлении состоит в жгучей обиде Запада на Пекин

Илья Титов



Работа координаторов больших сетей пропагандистского влияния - тех самых, у кого на быстром дозвоне стоят редакции "Вашингтон пост" и CNN, а на столе стоит красный телефон, по которому звонят из ЦРУ и Пентагона, - очень трудна. Представьте сами: необходимо постоянно выворачивать упрямые и мгновенно распространяемые свидетельства объективной действительности, встраивать их в долгие сюжеты, замалчивать одни большие события и перевирать другие, раскручивать мелочи и игнорировать грандиозные новости на полнеба. Примеров создания новостей на ровном месте мы за последние недели видели множество: начиная от дешевой драмы вокруг Тейлор Свифт и ее вовлеченности в американскую гонку - сюжет, реально не стоящий ничего, - и заканчивая запретом или обсуждениями разрешения на удары вглубь России принадлежащим Киеву западным оружием. Последние несколько дней в измерении больших газет раздувались два абсолютно пустых сюжета, нагнетавшие недовольство и гнев и призванные замаскировать выраженную в третьем сюжете глубокую обиду, затронувшую глобальную прессу по касательной.



Итак, 1 октября в Эрликоне, северном пригороде Цюриха, что в Швейцарии, в детском саду случилось нападение с ножом. Пострадали трое пятилетних мальчишек, один был доставлен в больницу с серьезными травмами, двое других отделались легкими порезами. Предполагаемый нападавший был задержан и ждет суда. Вроде бы рядовое для современной Европы явление: поножовщины в соседней Германии стали чуть ли не еженедельным явлением, давно не выходящим за пределы региональной прессы. Там журналисты описывают такие нападения как рядовые случаи, а при подробном описании используют клише уровня "немка, выкрикивавшая исламистские лозунги". Здесь же совершенно другое дело. Несмотря на то, что в данном случае обошлось без жертв, нападение в Цюрихе наделало шуму, попало на полосы страниц общеевропейской прессы - в "Дейли мейл" и "Франс 24" - и даже пролетело над Атлантикой и отпечаталось в "Нью-Йорк таймс" и ABC. В чем же причина? В том, что, вопреки нормам привычной европейской поножовщины, здесь виновником - пускай и предполагаемым, но самый справедливый суд СМИ уже вынес свой вердикт - стал китаец. Да не просто какой-то там тайванец или беглый борец за свободу Гонконга, коих в британских прачечных и фаст-фудах полным-полно. Нет, настоящий китаец из КНР!



Дабы у дорогой публики не оставалось сомнений в том, что́ стояло за столь кошмарным злодеянием, журналисты насыпали сочных подробностей. Конечно, имя подозреваемого по закону называть нельзя, так что его страницу в соцсетях читатель найти не сможет, но не переживайте, самоотверженный труд независимых расследователей из западных газет сделал все за читателя. Итак, оказалось, что преступник, студент магистратуры, был одержим в жизни двумя вещами - это следует из его постов в соцсетях, которые вам не покажут, но они точно есть. Во-первых, он пылал страстью по отношению к какой-то женщине, которую недавно встретил. Он, если верить швейцарским медиа, тщательно расписывал, что и как намерен с ней совершить и как скучает по временам, которые они проводили вместе. Во-вторых, он, как и положено китайцу из КНР, любил и чтил родную партию. "Вот все и встает на места!" - заключает внимательный читатель, попадаясь в нехитро поставленный капкан. Все читаемо: 1 октября какой-то фанатик КПК, грязный косоглазый коммуняка, решил порезать европейских детишек в знак своей злобы и животной азиатской ненависти ко всему прекрасному и европейскому. Дата здесь имеет первостепенное значение: 1 октября - день образования КНР, главный государственный праздник Китая. Именно 1 октября 1949 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине Мао Цзэдун впервые поднял государственный флаг. В этом году к тому же еще и юбилей - 75 лет. Китайские пропагандистские усилия, направленные во внешний мир, еще менее эффективны, чем наши: их газеты пропитаны официозом, их проплаченные публицисты полны синтетического энтузиазма и напоминают ютуб-аналитиков с Украины, а вдумчивые, компетентные и стоящие внимания высказывания тонут в потоках грязи, непрерывно извергаемой на Китай извне. Но даже с учетом этого западная пропагандистская машина чувствует необходимость перебивать повестку - для того и происходят вбросы подобных новостей, возникающих удивительно вовремя и распространяющихся по крупнейшим СМИ.



В базисе всей этой пропаганды, какими бы хитрыми и продвинутыми ни были способы ее распространения и какими бы открытыми и толерантными ни считали себя современные европейцы, лежит та же гнилая природа, что в век девятнадцатый обосновывала колониальное подчинение Европе всего мира генетическим превосходством швейцарца над китайцем. Примерно на те же точки давит рекламная кампания оппозиционных организаций в Венгрии: указывая на плотную работу правительства Орбана с Пекином, плакаты изображают "обычную семью мадьяр в 2087 году" как желтокожих и раскосых ребят в национальной маньчжурской одежде. Тут бы, конечно, вспомнить происхождение мадьяр от гуннов, а гуннов - от северокитайской народности хунну, но такие плакаты не рассчитаны на слишком глубокий анализ, действуя по поверхностным слоям обиды и гнева. Они же в свою очередь накачиваются новостями про случаи, подобные тому, что произошел в Цюрихе. Вызов, стоящий здесь перед суперпропагандистами, сложен: необходимо как-то отделить в мозгах публики "Китай" от "КНР" - для того-то и всплывают эти так удобно возникающие подробности про одержимость коммунистической партией. Новые сюжеты не должны вступать в противоречие со старыми, где "правильным, подлинным и настоящим Китаем" изображались сбежавшие в США сектанты Фалуньгун, скучающие по японскому сапогу смердяковы с Тайваня, вымышленные миллионы жертв геноцида уйгуров в Тибете, протестующие с неудавшегося майдана в Гонконге, кто угодно, но только не полтора миллиарда человек из КНР. Для того-то и вбрасывают мелкие подробности, явно указывающие на КНР, и раскидывают это по большим СМИ, читаемым по всему миру.



Но дело не только в годовщине образования КНР. Еще одной новостью, не стоящей и выеденного яйца, является соревнование мирных планов. Среди всех качеств, за которые можно проклинать украинского президента, нет непоследовательности: его план мирного урегулирования содержит в себе пункты, не менявшиеся с 2022 года и абсолютно не принимающие во внимание внешние обстоятельства. Ради этого плана шесть раз собирались по всяким Джиддам да Копенгагенам, внимательно слушали перечисление одних и тех же пунктов, кивали головами, после чего разъезжались лишь для того, чтобы спустя полгода собраться снова. С последним сбором, однако, вышла проблема: китайцам надоело впустую гонять по миру своего спецпредставителя по Украине Ли Хуэя, и они выкатили свой мирный план. В целом там то же, что и у украинцев. Вдаваться в нюансы широко трактуемых благоглупостей нет смысла: на принятие это не рассчитано, зато рассчитано на то самое перебивание повестки. Потому-то и вызывает этот план такой гнев у украинцев - люди, отлично понимающие цену нахождения на первых полосах больших газет, страшно бесятся при упоминании китайского мирного плана и имени спецпредставителя Ли Хуэя. Конечно, они правы в том, что буквы "э" в его имени нет, но над сходством слов из других языков с совершенно иными словами из языка нашего смеяться не надо, если только вам не 13 лет.



Итак, недавно китайский мирный план вновь всплыл в ответ на очередное турне Зеленского по США с его мирным проектом. Теперь, правда, мирный план не китайский - туда для солидности добавили Бразилию, Иран и прочих. Побеседовали даже по поводу этой инициативы с французами, то есть со страной НАТО. И пускай те же украинские ютуб-аналитики и эссеисты вновь запустили привычные разгоны про то, что если что-то мутят китайцы, да еще и с натовцами, то точно собираются кинуть Россию, так что Путин в панике, Кремль в истерике и далее по списку. Несмотря на это, медийный эффект китайского мирного плана был значителен. Надутый и пустой воздушный шарик - подобный тому, что в прошлом феврале летал над Штатами, - показал, что "формула Зеленского" не так безальтернативна, как пытались изобразить все эти годы. А значит, условия окончания конфликта можно и нужно обсуждать, они могут быть пересмотрены и обговорены. А стало быть, догмы религии украинства не так священны и вопросы в духе "кто это вообще такие и зачем мы вливаем в них столько денег" не являются ересью и богохульством. Поэтому мирный план Китая нужно было сбивать, как тот самый воздушный шар. Вернее говоря, топить, как подводную лодку. И речь вовсе не о робких опасениях того же Зеленского, что китайцы, дескать, пытаются расширить свое влияние за счет Украины, - опасениях, по чистейшему совпадению слово в слово высказанных за несколько дней до этого чиновниками Госдепартамента США. Нет, здесь нужна была громкая новость, способная перебить повестку.



26 сентября, в четверг, в городе Ухань затонула китайская атомная подводная лодка. Конечно, упоминаний об этом в китайских СМИ вы не найдете - там ведь жесточайшая цензура, и к каждому, кто хотя бы думает о катастрофе подлодки класса "Чжу", приезжает черный воронок. Все, кто смеет сомневаться, что подводная лодка действительно затонула, - агенты Пекина и проплаченные лжецы. Не смейте даже вспоминать о том, что глубина Янцзы или впадающей в нее реки Ханьшуй в Ухани составляет максимум пару десятков метров - нет, подводной лодки там не видно, а мегаполис живет своей жизнью, потому что подлые власти скрыли все следы катастрофы. И уж тем более не нужно вспоминать, что для перекрытия повестки китайские атомные подводные лодки тонут почти раз в полгода, - тонули они и у Тайваня, когда японцы сбрасывали в океан радиоактивную воду с Фукусимы, чтобы списать уровень загрязнения моря на ядерных неудачников из КНР; и у Хайнаня, когда там открыли новую курортную зону, и в Южно-Китайском море, когда китайцы объявили о спуске на воду своих новых боевых судов. Забудьте! Кто старое помянет, тому глаз вон! Смотрите: в Ухани затонула подводная лодка!



В начале я обещал вам два подробно раскрытых больших и пустых сюжета и один важный, но затронутый по касательной. Важная новость на китайском направлении состоит в жгучей обиде Запада на Пекин. Конечно, видимое соперничество идет уже давно, и трансъевразийские, как и транстихоокеанские связи уже не так крепки, как были, скажем, пять лет назад, пусть и до реального разрыва еще очень далеко. А о его перспективах нам поведает Ларри Финк. Ни таинственным, ни зловещим этого человека назвать нельзя, но его функция рисует ему совершенно жуткие полномочия и влияние. Ларри - смотритель глобалистского общака на 10 триллионов долларов под названием "БлэкРок". Наряду с "Вэнгард" и "Стейт стрит" "БлэкРок" составляет тройку инвестиционных фондов, так или иначе владеющих почти всей западной экономикой и аккумулирующих в себе деньги семей и кланов, сколь богатых, столь и анонимных. Чем бы вы ни пользовались из продуктов, созданных под западными брендами, какое бы американское или европейское кино ни смотрели, что бы из импорта вы ни ели - везде взаимодействуете с этими компаниями.



Так вот, руководитель "БлэкРок", ранее совершенно открыто скупивший кучу земли на Украине и координирующий все идущие на Украину западные инвестиции, выступая на конференции "Берлин Глобал Дайлог", очень возмутился поддержкой китайцами российской экономики. Видите ли, Пекин и его сателлиты (в которые записываются все страны, не являющиеся сателлитами США) почему-то не присоединились к экономической блокаде, что позволило Москве не только выжить, но и грамотно перераспределить ресурсы, нацелившись на долгое противостояние. Хуже того, другие бизнес-кабанчики на Западе ведут себя, словно так и надо: крутят сделки с Пекином, сотрудничают с теми, кто работает с китайцами, и даже ведут дела с Москвой и ее посредниками. "Я здесь не для того, чтобы кого-то осуждать, - говорит Ларри Финк, - но я осуждаю". Вряд ли этот Эмиль Золя от мира больших инвестиций стал бы проговаривать такие вещи столь громко, если бы не старался подать сигнал. Кроме того, этот голос говорит, что вложения в Украину не окупились, выводите деньги, пока можете, бегите тапать хомяка, вкладываться в "МММ" и кидать монетки в колодец - даже у этих проектов доходность выше. И еще, нацеленность на Китай здесь играет главную роль: Пекин, дорогие инвесторы, сломает вам всю игру, превратит ваши быстрые инвестиции в затяжное и мучительное разорение, работа с китайцами не только опасна возможностью подлянок с их стороны, но еще и не стоит рисков из-за давления от американцев - это Ларри тоже между делом упомянул. Иными словами, сливайте свои керенки, пока за них дают хоть что-то.



Выступление Ларри, как и предполагалось, заинтересовало лишь профильных специалистов и в большие заголовки не попало - это же не китаец, ранивший трех детей. Но именно за словами руководителя "БлэкРок" явно видно разочарование слишком неподконтрольной игрой Китая. Это разочарование, выражаемое в мелочных попытках перебить любую исходящую из Китая хорошую новость, куда глубже навязываемых плебсу шовинистских пугалок и разгонов паники вокруг вымышленных ядерных катастроф.



13.10.24 Источник - Завтра

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