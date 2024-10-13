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Убить президента: США нашли способ разжечь мировую войну, - Виктория Никифорова
00:10 14.10.2024

Убить президента: США нашли способ разжечь мировую войну

Виктория Никифорова
13.10.24
В Америке внезапно нашли, кто стоял за покушениями на Трампа. Удивительно, конечно: всем-то казалось, что стрелять в фаворита президентской гонки - это "новая нормальность" по-американски. Ясно было, что обоих киллеров позиционируют как безумных одиночек, а организаторов и заказчиков никто не ищет - тем более что у демократов есть нешуточная опасность в процессе поисков выйти на самих себя.

Однако влиятельное издание Politico выпустило обширный материал, в котором представители спецслужб и администрации на голубом глазу утверждают, что за покушениями на Трампа стоит Иран, а по Штатам бродят некие загадочные иранские киллеры, "неумелые, но полные энтузиазма", которые хотят отомстить экс-президенту за убийство генерала Сулеймани, но все время промахиваются.

Кроме Трампа под ударом якобы находятся Марк Милли, Майк Помпео, Джон Болтон и еще несколько человек, отвечавших за организацию убийства Сулеймани. Трамп уже потребовал дополнительной охраны, включая самолеты, Байден пообещал ему все дать.

Ведущие американские политики предостерегают Иран, что покушение "даже на не самого высокопоставленного сотрудника госслужбы США [...] будет рассматриваться как акт войны". "Не знаю, как мы на это отреагируем, но это будет не самый приятный день для иранского режима", - поделился с Politico Джим Хаймс, член Совета конгресса США по разведке. Предупреждение о "суровых последствиях" прозвучало и из Совета по нацбезопасности. Байден потребовал от Тегерана "не устраивать антиамериканские заговоры".
Все это звучит как полный бред, тем более что никаких доказательств иранской "агрессии" не предъявлено. Впрочем, американцы никогда не разменивались на такие мелочи. В малопонятном теракте 11 сентября 2001 года виновными были с ходу назначены Ирак и Афганистан - и за последующие десятилетия эти страны были превращены в руины. Теракт тем временем так до конца и не расследован. Подозреваемые уже больше двадцати лет томятся в Гуантанамо - но никаких связей между ними и тогдашним руководством Ирака и Афганистана никто так и не предъявил.

Парадокс в том, что больше всех в гибели Трампа заинтересован отнюдь не Тегеран, а собственные соотечественники экс-президента, а конкретно - верхушка Демпартии США. Оба раза Трампа спасали от гибели обычные местные жители - вопреки тем, кто должен был его защищать. В июле они предупреждали Секретную службу о подозрительном стрелке на крыше, а в сентябре они поймали второго стрелка, которого не смогли (или не захотели) поймать агенты той же Секретной службы.

Стоит, наверное, добавить, что при Байдене Секретную службу, отвечающую за охрану президента и экс-президентов, возглавляла лучшая подруга Джилл Байден Кимберли Читл. После первого покушения на Трампа Читл вынудили уйти в отставку, но ее преемник тоже не слишком-то преуспел в охране своего подопечного.

В общем, демократы плотно обложили экс-президента США, и шансы его дожить хотя бы до дня выборов (не говоря уж об инаугурации) уменьшаются с каждым днем. При этом виновником очередного покушения заранее назначен Иран - американцам нужен предлог для того, чтобы вмешаться в войну на Ближнем Востоке на стороне Израиля.

Угроза войны - это ответ Вашингтона на все мирные инициативы, которые словно голубь в клюве принес в Нью-Йорк новый президент Ирана. Масуд Пезешкиан повел себя как ответственный, разумный руководитель, недавно избранный народом на высокий пост в надежде на смягчение западных санкций и некоторое умиротворение западных элит. В сентябре он поехал на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, чтобы предложить американцам деэскалацию и реанимацию ядерной сделки.
Чуть раньше руководство Ирана согласилось не отвечать на вызывающее убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании - западники обещали за это уговорить Израиль прекратить бойню в Газе. Но Тель-Авив не прекратил убивать палестинцев, а в дополнение организовал жестокий теракт с массовыми жертвами, начинив взрывчаткой пейджеры руководства "Хезболлы", убил лидера "Хезболлы", а потом пошел обстреливать Ливан.

То есть уже несколько месяцев Иран действует по принципу "худой мир лучше доброй ссоры". Но в ответ - лишь оголтелая агрессия Израиля и угрозы со стороны США. Особенное озлобление американцев вызвала встреча Масуда Пезешкиана и Владимира Путина в Ашхабаде. Неслучайно дикие измышления о том, что Иран "покушается" на Трампа, пошли практически в одно время с этой встречей.

Казус Пезешкиана, поначалу искренне настроенного на улучшение отношений с Западом, показал, что с этими людьми невозможно договариваться. США с вассалами настроены на войну - вплоть до мировой, потому что мирную конкуренцию они уже проиграли.
Если случится чудо и все со всеми вдруг помирятся, то планета пойдет развиваться дальше, а Штаты погрузятся в депрессию и хаос. Удерживать минимальное конкурентное преимущество Вашингтону удается, лишь пока все воюют против всех. Ставки здесь все выше, вырваться из этой спирали насилия не получается, и вот уже аргумент о том, что Штатам невыгодна большая война на Ближнем Востоке, кажется слабым. Да, до выборов, возможно, невыгодна. А после них - почему бы нет?

Вашингтону не хватит сил на два конфликта одновременно? Но у Вашингтона особо нет выбора. Если американскому ВПК некуда будет отгружать оружие, захиреет самая мощная часть американской экономики. Если США не будут разорять и грабить другие страны, как им поддерживать свой уровень жизни и сохранять доллар?
Встреча лидеров России и Ирана неслучайно вызвала такое бешеное раздражение у американцев. В новом мировом порядке, который Россия строит вместе со своими друзьями, место США будет очень скромным. Поэтому Вашингтон и пытается замедлить ход истории, разжигая войны и эскалируя конфликты. Мир для американцев сейчас куда страшнее войны.

Источник - ria.ru
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